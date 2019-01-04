Hamileliğim ilerlediğinden beri çok kıskanç ve huysuzum, sürekli ağlıyorum. Eşim de beni fazla umursamıyor, devamlı dışarı çıkmak istiyor. Bu ilgisizliğe artık dayanamıyorum, çok bunaldım.
Merhaba Güzin abla, ben 6 senelik beraberlikten sonra evlenmiş genç bir kadınım. Bir senedir evliyim. Allah nasip ederse kısa süre sonra bir de kızımız olacak.
Sorunuma gelince... Eşim biz daha sevgiliyken beni aldatmıştı. Öğrenince çok sarsıldım ama sonra affettim.
Şu anda beni aldatmadığına eminim. Hayatında kimse yok biliyorum ama bana da fazla düşkün değil.
Beni fazla umursamıyor, devamlı dışarıya gitme merakı var. İtiraf edeyim ben de çok kıskanç ve huysuzum; devamlı ağlıyorum.
Hamilelikten dolayı özgüvenimi kaybettim. Çok kilo aldım ve değiştim, bunun farkındayım. Kendi içimde bu sıkıntıları yaşarken bir de eşimin ilgisizliğine dayanamıyorum. Çok bunaldım abla...
◊ RUMUZ: DEĞİŞTİM
YANIT
Bak güzel kızım, kendin söylüyorsun işte, “Huysuzum, kıskancım, sürekli ağlıyorum” diyorsun. İnsan böyle bir ortamda uzun süre kalmak ister mi?
Eşin de tabii ki kendini dışarı atmak istiyor.
Bak seni aldatmadığından eminsin, bu çok iyi... Merhametli, vicdan sahibi bir insan demek ki, evdeki gerginliğe rağmen seni üzmek istemiyor.
İnan bana onu evden kaçıran, kendinden uzaklaştıran senin psikolojin. Hamile olduğun için psikolojik açıdan hassas bir dönem geçiriyorsun ki bu genel bir sorun. Ama erkekler bunu pek fazla anlayamaz.
Kilo almışsan ne olmuş, doğum sonrası hepsini vereceksin.
Bir de şimdi ödemden dolayı yüzün gözün şiştir, bu çok normal, elbette olacak. Can taşıyorsun, kısa süre sonra bebek dünyaya geldiğinde hepsi geçecek.
Moralini bozmamalı, eşine özellikle bu dönemde kendisine ne kadar ihtiyaç duyduğunu söylemeli, yanında olmasını istemelisin.
Ama tabii ağlayıp sızlanmayacak, kıskançlık ve huysuzluk yapmayacaksın.
Aksine eşine daha sıcak davranacaksın.
Eminim o zaman her şey düzelir. Hele bir de bebeğiniz dünyaya gelsin, bak ne kadar mutlu olacaksınız.
Eşim geziyor ben ağlıyorum
Hamileliğim ilerlediğinden beri çok kıskanç ve huysuzum, sürekli ağlıyorum. Eşim de beni fazla umursamıyor, devamlı dışarı çıkmak istiyor. Bu ilgisizliğe artık dayanamıyorum, çok bunaldım.
Merhaba Güzin abla, ben 6 senelik beraberlikten sonra evlenmiş genç bir kadınım. Bir senedir evliyim. Allah nasip ederse kısa süre sonra bir de kızımız olacak.
Sorunuma gelince... Eşim biz daha sevgiliyken beni aldatmıştı. Öğrenince çok sarsıldım ama sonra affettim.
Şu anda beni aldatmadığına eminim. Hayatında kimse yok biliyorum ama bana da fazla düşkün değil.
Beni fazla umursamıyor, devamlı dışarıya gitme merakı var. İtiraf edeyim ben de çok kıskanç ve huysuzum; devamlı ağlıyorum.
Hamilelikten dolayı özgüvenimi kaybettim. Çok kilo aldım ve değiştim, bunun farkındayım. Kendi içimde bu sıkıntıları yaşarken bir de eşimin ilgisizliğine dayanamıyorum. Çok bunaldım abla...
◊ RUMUZ: DEĞİŞTİM
YANIT
Bak güzel kızım, kendin söylüyorsun işte, “Huysuzum, kıskancım, sürekli ağlıyorum” diyorsun. İnsan böyle bir ortamda uzun süre kalmak ister mi?
Eşin de tabii ki kendini dışarı atmak istiyor.
Bak seni aldatmadığından eminsin, bu çok iyi... Merhametli, vicdan sahibi bir insan demek ki, evdeki gerginliğe rağmen seni üzmek istemiyor.
İnan bana onu evden kaçıran, kendinden uzaklaştıran senin psikolojin. Hamile olduğun için psikolojik açıdan hassas bir dönem geçiriyorsun ki bu genel bir sorun. Ama erkekler bunu pek fazla anlayamaz.
Kilo almışsan ne olmuş, doğum sonrası hepsini vereceksin.
Bir de şimdi ödemden dolayı yüzün gözün şiştir, bu çok normal, elbette olacak. Can taşıyorsun, kısa süre sonra bebek dünyaya geldiğinde hepsi geçecek.
Moralini bozmamalı, eşine özellikle bu dönemde kendisine ne kadar ihtiyaç duyduğunu söylemeli, yanında olmasını istemelisin.
Ama tabii ağlayıp sızlanmayacak, kıskançlık ve huysuzluk yapmayacaksın.
Aksine eşine daha sıcak davranacaksın.
Eminim o zaman her şey düzelir. Hele bir de bebeğiniz dünyaya gelsin, bak ne kadar mutlu olacaksınız.