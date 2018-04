Eşim geçmişte evli bir adamla birlikte olmuş

Merhaba Güzin Abla, yaklaşık

bir yıldır kendi içimde savaş veriyorum.

Zamanla psikolojim bozuldu. Psikiyatrlara gittim, ilaçlar kullandım.

Eşimle tanışmam, yoğun bir bunalımın sonunda oldu ve ona tutundum her şeyimle.

Deliler gibi birbirimizi seviyorduk ve mutluyduk.

Eşimle üç ay gibi kısa bir sürenin ardından evlendik.

Evlenmeden önce birliktelik yaşadığımızda, kendisi bana daha önce tecavüze uğradığını söyledi ve ben de “bu kız mağdur durumda sahip çıkmam gerekir” diye düşünerek onunla devam ettim.

Evlendik, nikâhın ertesi günü eşimin geçmişini öğrendim.

Onun 20 yaşındayken 42 yaşında evli, üç çocuk babası bir adamla ilişki yaşadığını, masum bir kadının üç çocuğuyla ortada kalmasına sebep olduğunu öğrendim. O yine bana bunların yalan olduğunu, tecavüze uğradığını söyledi, yeminler etti.

Ona inandım.

Aradan zaman geçti telefonunun online depolama uygulamasından eski fotoğraflar buldum ve bana söylediği yalanlar gün yüzüne çıkmıştı.

Evliliğimiz yalanlar üzerine kuruluymuş meğer.

Sarmaş dolaş fotoğrafları vardı, o adamla. Konuşma ekranında ise “nasıl da sana karşı koyamadım, senin sayende kadınlığa adım attım” gibi çirkin cümleler gördüm, hem de babası yaşındaki adama.

Bunu öğrendiğimde deliye döndüm Güzin Abla.

İlk zamanlardan beri bana yalan söylediğini anladım. Bana ballandıra ballandıra anlattığı, eski çalıştığı yerin patronu o adammış.

Aradan aylar geçti, benim psikolojim bozuldu. Akıl sağlığımı kaybettim.

Bana karşı şu ana kadar en küçük bir sadakatsizliği olmadı. Ama yalanlarını, bu yaptıklarını unutamıyorum. Hiçbir şey fayda etmiyor.

Ondan başka kimsem de kalmadı. Ama bununla yaşayamıyorum.

Sırtımda taşıdığım çok ağır bir yük bu. Bazen ölmek için dua ediyorum abla, bana yardım et, ne yapmalıyım?

◊ Rumuz: Unutulamayanlar

YANIT

Sevgili oğlum, insan evlilik ya da beraberlik sırasında karşısındakine güvenini kaybederse, bu güveni yeniden sağlamak çok kolay olmaz.

Sen eşine güvenini tamamen kaybetmişsin.

Hiç de haksız sayılmazsın. Bu durumda evliliğin büyük yara almış diyebilirim. Eşine karşı sevgini saygını bu yüzden kaybetmişsin.

Ama bence bu işi bu kadar uzatacağına, bu kadar acı çekip, psikolojik açıdan kendini bu kadar kötü hissedeceğine, bu yalanı öğrendiğinde hemen boşansaydın, daha iyi değil miydi?

Her ne kadar, her şeye rağmen ondan ayrılmayı göze alamıyorsan da, sana göre bu evlilik yürür mü?

Bu kadına bir daha güvenebilir misin?

Ona da hak vermek için, birtakım nedenler bulmaya çalışıyorum da...

Gerçekten bu kadar kurgulanmış yalan söyleyebilmek herkesin harcı olmasa gerek.

Ben bu tür yalanlar söyleyebilen insanlardan korkarım, menfaatleri için her şeyi yapabilirler.

İnsanlar kendilerini koruyabilmek için yalan söyleyebilir zaman zaman ama bu kadarı da fazla...

Henüz her şeyin çok başındasın, bir an önce kararını vermelisin.

Bu hanım belli ki seni hayatının can simidi olarak görmüş, geleceğini kurtarmak için sana sarılmış...