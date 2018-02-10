Eşim eskortluk yapıyormuş

Merhaba Güzin Abla, ben yıllar önce bir evlilik yaptım. 13 yaşında bir oğlum var. Eşimden ise 8 yıl önce boşandım.

2015 Mayıs’ta ikinci kez evlendim. Her şey yolunda gidiyordu. Maddi problemimiz de yoktu. Eşim “Turist gezdiriyorum, tercümanlık yapıyorum” diyerek gece geç geliyordu.

Bana fotoğraf da gönderiyordu, inanıyordum.

Bir gün biri aradı, kendisinin eskort olduğunu, eşimin de eskortluk yaptığını söyledi.

İnanmadım, fakat içimdeki şüpheyi de atamadım. Eşimin çantasına gizlice dinleme cihazı koydum.

Konuşmaları dinleyince gerçek olduğunu anladım. Eşime bunu söylediğimde inkar etti ama her şey ortadaydı. Beynimden vurulmuşa döndüm.

İlaçlarla ayakta durmaya çalışıyorum. Kimseye bir şey diyemedim. Yalvarırım bana bir yol göster. Ben ne yapayım şimdi?

Eşimi de deliler gibi seviyorum. Çünkü bana o kadar iyi davranıyordu ki...

Sadece bana değil aileme de iyi davranıyordu. Ne yapacağımı bilemiyorum. Acil cevap bekliyorum. ◊ Rumuz: Hâlâ seviyorum

YANIT

Önce bilmeyenler için açıklama yapayım. Eskortun sözlük anlamı “refakatçi” demektir. Ancak günümüzde ise “para karşılığı erkekle yemeğe, davetlere katılan güzel ve sohbeti hoş kadın” anlamında kullanılıyor.

Tabii bu tür beraberliklerde cinsellik de olabiliyor. Ki anladığım kadarıyla bu hanım, para karşılığı cinsel ilişki de yaşıyor. Senin durumuna gelince sevgili oğlum, eşinin bir turizm firmasına çalıştığını sanıyordun da bir gün bile onun işyerine gitmeyi düşünmedin mi?

Eşinle bu konuşmadan sonra onu terk mi ettin, o mu ayrıldı gitti, yoksa hâlâ aynı evde mi yaşıyorsunuz, söylememişsin.

Onu her şeyi açık açık anlatması için kesinlikle ikna etmelisin.

Neden böyle bir işe girmiş, seninle evlenmeden önce de mi bu şekilde çalışıyormuş... Bunları bilmek senin hakkın.

Sana gerçeği anlatmalı. Onu bu işte çalışması için zorluyor bile olabilirler. Eşinle konuştuktan sonra, nasıl bir karar alacağına sen karar ver oğlum. Henüz çevrende ve ailende bu konu yayılmamışken belki bir çözüm yolu bulabilirsin.