Eşim beni en yakın arkadaşımla aldattı. Ancak iki çocuğumuz olduğu için ondan ayrılamıyorum. Eşimden nefret ediyorum, beni salak yerine koymasını bir türlü hazmedemiyorum.
Merhaba Güzin Abla, eşim beni en yakın arkadaşımla aldattı. İki çocuğumuz olduğu için ondan ayrılamadım... Ama şu an eşimden nefret ediyorum. İkisinin beni salak yerine koymalarını bir türlü hazmedemiyorum.
Eşimin o kadına beni nasıl kötülediğini kulaklarımla duydum. Onun beni aşağılayan sözleri aklımdan çıkmıyor...
Arkadaşım aynı anda birkaç erkekle görüşen bir kadın... Aramız iyiyken bana tüm ilişkilerini anlatıyordu. Eminim ki eşimle de beraberken başka erkeklerle görüşüyordu.
Ancak eşim bunu bile bile onunla devam etti. Benden boşanıp onunla evlenmek istedi... Bize çok acılar çektirdi...
Şimdi ise “ben boynuz yemek için mi onu alacağım” diyor. Sanırım ilişkileri artık bitti...
Bana sözler verip af diledi. Ama ben yüz vermedim, şimdi yine bana çok soğuk davranıyor.
Eskiden beni işinden sık sık arardı, artık arayıp sormuyor. Beni sevdiğinden emin değilim artık...
Bu olay duyulursa çevresine karşı rezil olacağı için benden ayrılmadığını düşünüyorum.
Çok kötüyüm ben şimdi ne yapmalıyım? Yardım edin, ne olur...
◊ Rumuz: İhanete uğradım
YANIT
Bir kadının ihaneti hazmetmesi hiç
kolay değildir. Bu yüzden çok haklısın. Üstelik de seni aldattığı kadın yabancın da değilmiş; en yakın arkadaşınmış. İşte bu seni tümüyle bitirmiş.
Evine dost gibi girip çıkan, sana yakın görünen bir kadının, eşinle birlikte olması, senin arkandan konuşmaları, seni ziyadesiyle kırmıştır...
Bütün bu yaşadıklarını, eşin şu anda o kadından kopmuş olsa da unutman zaman alır.
Erkekler ihanet edip eşlerinin kıymetini anladıktan sonra dönerler. Üstelik her şeyin eskisi gibi olacağına inanırlar. Onlar günlerini gün ederken, evdeki kadının nasıl bir yıkım içinde olduğunu anlayamazlar. Onlara göre “olmuş bitmiştir, fazla uzatmaya gerek yoktur...” Ama kadın için bu kolay kapanacak bir yara değildir.
Sana “neden boşanmadın” demeyeceğim kızım. Aslında pek çok kadının bu gibi durumlarda kapıyı çarpıp gittiklerini biliyorum. Ama senin koşullarınla o kadınların koşulları aynı olmayabilir. Bu nedenle hiç kimseyi yargılamaya hakkımız yok. Sen de eğer ayaklarının üzerinde durabilen, işi gücü maddi imkânları olan bir kadın olsaydın, böyle yapardın. Ama, şu anda eşinden soğumuş olsan da, onunla kalmak zorundasın, biliyorum...
O halde madem senden af dilemiş, gerek kendin, gerekse o masum yavruların için evdeki ortamı çok fazla germeden, eşinle ilişkilerini belirli bir seviyede tutmaya çalışmanı önereceğim.
Madem boşanamıyorsun, madem o adamla yaşamak zorundasın, intikam duygularını, nefretini, öfkeni yenmeye çalış. Unut demiyorum ama affetmek büyüklüktür. Bunu hem kendi huzurun hem de ailen için yapmak zorundasın.
Eşim beni en yakın arkadaşımla aldattı
Eşim beni en yakın arkadaşımla aldattı. Ancak iki çocuğumuz olduğu için ondan ayrılamıyorum. Eşimden nefret ediyorum, beni salak yerine koymasını bir türlü hazmedemiyorum.
Merhaba Güzin Abla, eşim beni en yakın arkadaşımla aldattı. İki çocuğumuz olduğu için ondan ayrılamadım... Ama şu an eşimden nefret ediyorum. İkisinin beni salak yerine koymalarını bir türlü hazmedemiyorum.
Eşimin o kadına beni nasıl kötülediğini kulaklarımla duydum. Onun beni aşağılayan sözleri aklımdan çıkmıyor...
Arkadaşım aynı anda birkaç erkekle görüşen bir kadın... Aramız iyiyken bana tüm ilişkilerini anlatıyordu. Eminim ki eşimle de beraberken başka erkeklerle görüşüyordu.
Ancak eşim bunu bile bile onunla devam etti. Benden boşanıp onunla evlenmek istedi... Bize çok acılar çektirdi...
Şimdi ise “ben boynuz yemek için mi onu alacağım” diyor. Sanırım ilişkileri artık bitti...
Bana sözler verip af diledi. Ama ben yüz vermedim, şimdi yine bana çok soğuk davranıyor.
Eskiden beni işinden sık sık arardı, artık arayıp sormuyor. Beni sevdiğinden emin değilim artık...
Bu olay duyulursa çevresine karşı rezil olacağı için benden ayrılmadığını düşünüyorum.
Çok kötüyüm ben şimdi ne yapmalıyım? Yardım edin, ne olur...
◊ Rumuz: İhanete uğradım
YANIT
Bir kadının ihaneti hazmetmesi hiç
kolay değildir. Bu yüzden çok haklısın. Üstelik de seni aldattığı kadın yabancın da değilmiş; en yakın arkadaşınmış. İşte bu seni tümüyle bitirmiş.
Evine dost gibi girip çıkan, sana yakın görünen bir kadının, eşinle birlikte olması, senin arkandan konuşmaları, seni ziyadesiyle kırmıştır...
Bütün bu yaşadıklarını, eşin şu anda o kadından kopmuş olsa da unutman zaman alır.
Erkekler ihanet edip eşlerinin kıymetini anladıktan sonra dönerler. Üstelik her şeyin eskisi gibi olacağına inanırlar. Onlar günlerini gün ederken, evdeki kadının nasıl bir yıkım içinde olduğunu anlayamazlar. Onlara göre “olmuş bitmiştir, fazla uzatmaya gerek yoktur...” Ama kadın için bu kolay kapanacak bir yara değildir.
Sana “neden boşanmadın” demeyeceğim kızım. Aslında pek çok kadının bu gibi durumlarda kapıyı çarpıp gittiklerini biliyorum. Ama senin koşullarınla o kadınların koşulları aynı olmayabilir. Bu nedenle hiç kimseyi yargılamaya hakkımız yok. Sen de eğer ayaklarının üzerinde durabilen, işi gücü maddi imkânları olan bir kadın olsaydın, böyle yapardın. Ama, şu anda eşinden soğumuş olsan da, onunla kalmak zorundasın, biliyorum...
O halde madem senden af dilemiş, gerek kendin, gerekse o masum yavruların için evdeki ortamı çok fazla germeden, eşinle ilişkilerini belirli bir seviyede tutmaya çalışmanı önereceğim.
Madem boşanamıyorsun, madem o adamla yaşamak zorundasın, intikam duygularını, nefretini, öfkeni yenmeye çalış. Unut demiyorum ama affetmek büyüklüktür. Bunu hem kendi huzurun hem de ailen için yapmak zorundasın.