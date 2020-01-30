Eşim bana şiddet uyguluyor

3 aylık eşim bana şiddet uygulamaya başladı. Ne yapacağımı bilemiyorum, bir çıkmazın içindeyim...
Güzin abla merhaba. Yaşadığım son olaylardan sonra sana başvurmaktan başka çare göremedim.
Eşimle 3 ay önce evlendik. Ancak hiç mutlu değilim.
Artık tartışmalarımız giderek kavgaya ve şiddete dönüşüyor…
O sırada o bana vururken, ben de kendimi korumak için ona vuruyorum.
Ama o, bana bu sırada inanılmaz şeyler de yapıyor. Daha geçen gün kavga ederken bacaklarımı ısırdı, şu an acısından yürümekte zorluk çekiyorum.
Ailesine de çok düşkün. Bana hiç değer vermiyor ve artık beni sevmediğini de düşünür oldum.
Ben onu hâlâ seviyor muyum, bilemiyorum.
Ne yapacağımı da bilemiyorum Güzin abla.
Aileme de bütün bu yaşadıklarımı söyleyemiyorum.
Onları üzmek istemiyorum. Zaten yeterince üzüldüler…
Bilinmez bir çıkmazın içindeyim. Lütfen bana bir yardımda bulunun.
Rumuz: Çıkmazdayım
YANIT
Sevgili kızım, sen şimdi bana evlenirken, ailenin rızasını almadığını, ta başından beri bu evlendiğin adamı istemediklerini mi söylemeye çalışıyorsun?
Bunun böyle olduğunu satır aralarından çözdüm sanırım kızım.
Ve ne yazık ki, sana bunu söylemek istemezdim ama, ailen çok haklıymış…
Bu sadist, hasta adam gerçekten evlenilecek biri değilmiş.
Sen daha 3 aylık evliyken bu kadar şiddetle karşılaşıyorsun, bu evliliği sürdürürsen kısa zaman sonra dayağı bir kenara bırak cinayete bile kurban gidebilirsin. Çünkü “Ben de kendimi korumak için ona vuruyorum” diyorsun.
İşte bunun için bir an gelip, öfkesine kapılıp sana çok daha kötü şeyler yapabilir, Allah korusun.
“Hâlâ beni sevmiyor mu, ben onu seviyor muyum?” diye saçmalayacağına, bu evliliği anında bitirmelisin.
Böyle davranan birinin sevgisine hâlâ inanabilir misin? Sana uyguladığı işkence ve şiddeti hastaneye gidip, doktor raporuyla belgelemelisin.
Bununla da savcılığa başvurup, mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırmalısın ki sana ve evine yaklaşamasın artık.
Beni hayrete düşüren nedir biliyor musun canım kızım?
Bu anlattıkların aslında o kadar üzücü şeyler olduğu halde, bunları çok sıradan, hani herkesin başına gelebilecek olaylar gibi dile getirmen.
Ve her ne olursa olsun, bu durumu ailenle paylaşmalı, onların yardımını istemelisin.
Sonuçta “Biz sana söylemiştik” diyeceklerdir ama sonunda onlar senin ailen ve her şeye rağmen sadece senin iyiliğin için hareket edeceklerinden eminim.
Eşim bana şiddet uyguluyor
3 aylık eşim bana şiddet uygulamaya başladı. Ne yapacağımı bilemiyorum, bir çıkmazın içindeyim...
Güzin abla merhaba. Yaşadığım son olaylardan sonra sana başvurmaktan başka çare göremedim.
Eşimle 3 ay önce evlendik. Ancak hiç mutlu değilim.
Artık tartışmalarımız giderek kavgaya ve şiddete dönüşüyor…
O sırada o bana vururken, ben de kendimi korumak için ona vuruyorum.
Ama o, bana bu sırada inanılmaz şeyler de yapıyor. Daha geçen gün kavga ederken bacaklarımı ısırdı, şu an acısından yürümekte zorluk çekiyorum.
Ailesine de çok düşkün. Bana hiç değer vermiyor ve artık beni sevmediğini de düşünür oldum.
Ben onu hâlâ seviyor muyum, bilemiyorum.
Ne yapacağımı da bilemiyorum Güzin abla.
Aileme de bütün bu yaşadıklarımı söyleyemiyorum.
Onları üzmek istemiyorum. Zaten yeterince üzüldüler…
Bilinmez bir çıkmazın içindeyim. Lütfen bana bir yardımda bulunun.
Rumuz: Çıkmazdayım
YANIT
Sevgili kızım, sen şimdi bana evlenirken, ailenin rızasını almadığını, ta başından beri bu evlendiğin adamı istemediklerini mi söylemeye çalışıyorsun?
Bunun böyle olduğunu satır aralarından çözdüm sanırım kızım.
Ve ne yazık ki, sana bunu söylemek istemezdim ama, ailen çok haklıymış…
Bu sadist, hasta adam gerçekten evlenilecek biri değilmiş.
Sen daha 3 aylık evliyken bu kadar şiddetle karşılaşıyorsun, bu evliliği sürdürürsen kısa zaman sonra dayağı bir kenara bırak cinayete bile kurban gidebilirsin. Çünkü “Ben de kendimi korumak için ona vuruyorum” diyorsun.
İşte bunun için bir an gelip, öfkesine kapılıp sana çok daha kötü şeyler yapabilir, Allah korusun.
“Hâlâ beni sevmiyor mu, ben onu seviyor muyum?” diye saçmalayacağına, bu evliliği anında bitirmelisin.
Böyle davranan birinin sevgisine hâlâ inanabilir misin? Sana uyguladığı işkence ve şiddeti hastaneye gidip, doktor raporuyla belgelemelisin.
Bununla da savcılığa başvurup, mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırmalısın ki sana ve evine yaklaşamasın artık.
Beni hayrete düşüren nedir biliyor musun canım kızım?
Bu anlattıkların aslında o kadar üzücü şeyler olduğu halde, bunları çok sıradan, hani herkesin başına gelebilecek olaylar gibi dile getirmen.
Ve her ne olursa olsun, bu durumu ailenle paylaşmalı, onların yardımını istemelisin.
Sonuçta “Biz sana söylemiştik” diyeceklerdir ama sonunda onlar senin ailen ve her şeye rağmen sadece senin iyiliğin için hareket edeceklerinden eminim.