Eşim aynı numarayı günde 8 defa aramış

Eşimin telefon numarası benim üzerime kayıtlı. Ondan şüphelendiğim dönem 4 aylık döküm istedim ve dünyam başıma yıkıldı. Eşim bir numarayı günde 8 defa aramış. Her gün kısa konuşmalar yapmışlar.
Güzin Abla, artık bir çıkış yolu bulamıyorum, bana yardım edin.
10 senelik evliyim. Çok mutlu, huzurlu, güzel giden bir evliliğim var sanıyordum. Eşim bana düşkün, sadık, sevecen, düşünceli bir erkekti. Hâlâ da öyle ama yaşadıklarım beni ondan çok soğuttu.
Bir oğlumuz var, 9 yaşında. Olaylardan etkilenir diye korkuyorum...
Bundan 7 ay önce eşimin tavırlarında bir değişiklik hissettim. Aslında gözle görülür bir değişiklik yoktu ama siz hep “kadınlar hisseder” dersiniz ya, ben de bir tuhaflık hissettim işte...
Eşimin telefon numarası benim üzerime kayıtlı. Ondan şüphelendiğim dönem 4 aylık döküm istedim ve dünyam başıma yıkıldı.
Eşim bir numarayı günde 8 defa aramış. Her gün kısa konuşmalar yapmışlar.
Sanırım WhatsApp’tan konuşup haberleşiyorlardı.
Numaranın kime ait olduğunu da öğrendim. Sonra her ikisine de mesaj gönderdim. Eşim önce inkar etti.
“Benimle ilgisi yok, yemin ederim. Ben kötü bir şey yapmadım. Sen benden bunu nasıl beklersin” gibi şeyler söyledi.
Ben de fazla üzerine gitmeyip konuyu kapattım.
Bu arada karşı taraftaki kız tüm sosyal medya hesaplarını sildi, her yerden fotoğrafını kaldırdı.
Telefonunu da değiştirdi. Kısacası ortadan kayboldu. Belki korktu, belki başka bir şey oldu bilmiyorum ama sonrasında ona hiç ulaşamadım.
Madem eşim doğruyu söylüyor, bu kız neden her yerden kendini sildi? Neden bana “Siz ne demek istiyorsunuz!” demedi? Aslında eşime inanmadım ama inanmış gibi göründüm işte...
Şimdi kafam allak bullak. Bir gün iyi oluyorum, ikinci gün kötü. Her gün kavga, stres... Çünkü cevap alamadığım sorularım var.
Eşim ısrarla “Ben sana yanlış yapmadım” diyor. Ben ise ayrılmayı düşünüyorum.
İşte bu noktada size ihtiyacım var.
Onun ilgisi, sevgisi aynı ama ben güvenimi yitirdim. Eskisi gibi olamıyorum. Sizce ayrılmak daha mı iyi olur benim için?
◊ Rumuz: Ayrılmalı mıyım?
YANIT
Sevgili kızım, bu tür olaylarda hatta çok daha ciddi ihanetlerde hep söylediğim bir şey vardır:
Eğer affetmişseniz, konuyu tekrar tekrar açmayın. Hem kendinizin hem de ailenizin huzurunu kaçırmayın. Sen de önce olgunluk göstermişsin, çok da iyi yapmışsın.
Ama sonra birden kafan karışmaya başlamış, bu olayı sorun haline getirmişsin.
Bir yerde haklısın. Bu kadın neden birden ortadan kayboluyor, tüm adreslerini her yerden siliyor? Belli ki bir endişeye kapılmış. Belki de görüşüp mesajlaştığı adamın evli olduğunu bilmiyordu.
Ama aralarındaki her ne ise, sanırım telefon ya da mesaj dışına çıkmamış. Çok ciddi bir şey değilmiş ki her ikisi de anında kesmişler görüşmeyi. Belki yüz yüze bile hiç görüşmemişlerdir.
O yüzden sevgili kızım, böyle kesin olmayan, ciddi görünmeyen bir sorun nedeniyle yuvanı yıkmanı tavsiye etmem.
9 yaşındaki evladını da düşünerek bu konuyu daha fazla uzatmamalı, eşinin başının etini yemekten vazgeçmelisin. Bunun senin için en doğrusu olacağını söylemek isterim.
Madem eşin sana karşı hâlâ çok iyi ve sevgi dolu, bırak bu böyle devam etsin.
Eminim gereken dersi almıştır.
Eşim aynı numarayı günde 8 defa aramış
Eşimin telefon numarası benim üzerime kayıtlı. Ondan şüphelendiğim dönem 4 aylık döküm istedim ve dünyam başıma yıkıldı. Eşim bir numarayı günde 8 defa aramış. Her gün kısa konuşmalar yapmışlar.
Güzin Abla, artık bir çıkış yolu bulamıyorum, bana yardım edin.
10 senelik evliyim. Çok mutlu, huzurlu, güzel giden bir evliliğim var sanıyordum. Eşim bana düşkün, sadık, sevecen, düşünceli bir erkekti. Hâlâ da öyle ama yaşadıklarım beni ondan çok soğuttu.
Bir oğlumuz var, 9 yaşında. Olaylardan etkilenir diye korkuyorum...
Bundan 7 ay önce eşimin tavırlarında bir değişiklik hissettim. Aslında gözle görülür bir değişiklik yoktu ama siz hep “kadınlar hisseder” dersiniz ya, ben de bir tuhaflık hissettim işte...
Eşimin telefon numarası benim üzerime kayıtlı. Ondan şüphelendiğim dönem 4 aylık döküm istedim ve dünyam başıma yıkıldı.
Eşim bir numarayı günde 8 defa aramış. Her gün kısa konuşmalar yapmışlar.
Sanırım WhatsApp’tan konuşup haberleşiyorlardı.
Numaranın kime ait olduğunu da öğrendim. Sonra her ikisine de mesaj gönderdim. Eşim önce inkar etti.
“Benimle ilgisi yok, yemin ederim. Ben kötü bir şey yapmadım. Sen benden bunu nasıl beklersin” gibi şeyler söyledi.
Ben de fazla üzerine gitmeyip konuyu kapattım.
Bu arada karşı taraftaki kız tüm sosyal medya hesaplarını sildi, her yerden fotoğrafını kaldırdı.
Telefonunu da değiştirdi. Kısacası ortadan kayboldu. Belki korktu, belki başka bir şey oldu bilmiyorum ama sonrasında ona hiç ulaşamadım.
Madem eşim doğruyu söylüyor, bu kız neden her yerden kendini sildi? Neden bana “Siz ne demek istiyorsunuz!” demedi? Aslında eşime inanmadım ama inanmış gibi göründüm işte...
Şimdi kafam allak bullak. Bir gün iyi oluyorum, ikinci gün kötü. Her gün kavga, stres... Çünkü cevap alamadığım sorularım var.
Eşim ısrarla “Ben sana yanlış yapmadım” diyor. Ben ise ayrılmayı düşünüyorum.
İşte bu noktada size ihtiyacım var.
Onun ilgisi, sevgisi aynı ama ben güvenimi yitirdim. Eskisi gibi olamıyorum. Sizce ayrılmak daha mı iyi olur benim için?
◊ Rumuz: Ayrılmalı mıyım?
YANIT
Sevgili kızım, bu tür olaylarda hatta çok daha ciddi ihanetlerde hep söylediğim bir şey vardır:
Eğer affetmişseniz, konuyu tekrar tekrar açmayın. Hem kendinizin hem de ailenizin huzurunu kaçırmayın. Sen de önce olgunluk göstermişsin, çok da iyi yapmışsın.
Ama sonra birden kafan karışmaya başlamış, bu olayı sorun haline getirmişsin.
Bir yerde haklısın. Bu kadın neden birden ortadan kayboluyor, tüm adreslerini her yerden siliyor? Belli ki bir endişeye kapılmış. Belki de görüşüp mesajlaştığı adamın evli olduğunu bilmiyordu.
Ama aralarındaki her ne ise, sanırım telefon ya da mesaj dışına çıkmamış. Çok ciddi bir şey değilmiş ki her ikisi de anında kesmişler görüşmeyi. Belki yüz yüze bile hiç görüşmemişlerdir.
O yüzden sevgili kızım, böyle kesin olmayan, ciddi görünmeyen bir sorun nedeniyle yuvanı yıkmanı tavsiye etmem.
9 yaşındaki evladını da düşünerek bu konuyu daha fazla uzatmamalı, eşinin başının etini yemekten vazgeçmelisin. Bunun senin için en doğrusu olacağını söylemek isterim.
Madem eşin sana karşı hâlâ çok iyi ve sevgi dolu, bırak bu böyle devam etsin.
Eminim gereken dersi almıştır.