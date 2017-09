“Erkeklere karşı zaafın var” dedi

Merhaba Güzin Abla, bir yazınızı okudum. Bir kızın erkeklere olan zaafıyla ilgili... Ama ben onun kadar genç değilim, 27 yaşındayım. Geçen günlerde bir hanım arkadaşımla konuştum ve bana erkeklere ilgimin fazla olduğunu belirtti. Bir erkek internetten bana mesaj attığında sanki hayatımda hiç erkek görmemişim gibi davrandığımı, sürekli birilerinin bana karşı ilgi duymasından, bana bakmasından hoşlandığımı, hatta bir yere gittiğimizde benim de sürekli erkeklere baktığımı söyledi. Dışarıdan böyle gözüküyormuşum.

Sanırım bu yüzden şu an yalnızım... Ve hemen güvenip, internette bile tanıştığım biriyle hemen görüştüğümü ve bunun çok yanlış olduğunu söyledi. Ama ben bunları bilinçli yapmıyorum. Farkında bile değilim. Bu konu beni çok rahatsız ediyor.

Lütfen bana yardım eder misiniz? Cevabınızı sabırsızlıkla bekliyorum.

Rumuz: Yalnız

YANIT

Sevgili kızım, sana bu uyarıyı yapan hanım arkadaşın dışında, senin hakkında aynı şekilde düşünen başkaları var mı? Belki bu arkadaşın biraz muhafazakâr biri olabilir, senin davranışlarını yanlış yorumlayabilir. Sen bu tutumunun farkında bile değilmişsin, baksana. İnsan bu şekildeki davranışlarının farkına varır.

Erkeklere yaklaşmaktan, onların ilgisine karşılık vermekten, hatta ilk karşılaştığı erkeklere bile davetkâr bakışlar atmaktan kaçınmayan biri olsaydın, bunu elbette hatırlardın.

Ayrıca çok fazla aşırıya kaçmamak şartıyla, 27 yaşına gelmiş bir genç kadının, erkeklere ilgi duymasının da çok yanlış olmadığını düşünüyorum.

Her kadın (ya da erkek) genellikle karşı cinse ilgi duyar, bu elbette içgüdüsel bir davranıştır. Doğal olarak cinselliğin çağrısıdır. Hoşlandığı biriyle karşılaştığında bir kadının ya da erkeğin ilgi çekmeye çalışması, bakışlarıyla da olsa onunla flört etmesinin hiçbir utanılacak yanı yok. Dünya kuruldu kurulalı bu böyle devam eder...

Bu nedenle güzel kızım, kendini boş yere suçlamamalısın. Kendini üzmemeli ve çevrendekilerin sözlerine de pek fazla kulak asmamalısın. Sonuçta kimsenin senin hayatına karışmasına izin verme.

Lazer epilasyon uzmanlar tarafından yapılmalı



Merhaba Güzin Hanım, kasabamızda bulunan bir güzellik enstitüsünde lazer epilasyon yapıldığını öğrendiğimde, sevindim. Ve bu uygulamayı denemeye karar verdim. Ancak iki seans sonunda cildimde lazer uygulanan bölgelerde yanıklar oluştu. Hem acı çektim hem de çok kötü bir görünüm ortaya çıktı.

Bunu denediğim için çok pişman oldum. Ama anladım ki, bu yöntemi gerçekten işin ehli olan sertifikalı uzmanlar ya da cilt doktorları yapmalı. Ancak sanırım böyle bir zorunluluk yok.

Günümüzde kuaförler bile lazer epilasyon uyguluyorlar. Bana bu çok yanlış geliyor. Uzun süren tedavim sonunda düzelsem de, bacaklarımda izler kaldı. Ve çok pişman oldum...

Rumuz: Pişmanlık

YANIT

Sanırım çevrenize danışmadan böyle bir denemeye kalkışmakla hata etmişsiniz, sevgili okurum. Ancak bu gibi sorunlar yaşayan yalnızca siz değilsiniz. Son dönemlerde sıklıkla karşılaşılan lazer epilasyon skandalları bunu gösteriyor.

Medyaya da yansıyan bu konuda uyarılarda bulunan Estetik ve Plastik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Tuncer, “Lazer epilasyon bakanlık onaylı uzman doktorların kontrolünde yapılmalı, aksi takdirde sonuçları çok ağır olur” diyor.

Bilinçsiz ellerde yapılan lazer epilasyon uygulamalarının kalıcı hasarlar verebileceğini de hatırlatıyor ve alanında uzman doktorlar tarafından yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Lazer epilasyon, vücutta istenmeyen kıllardan ve lekelerden kurtulmanın en güvenli yolu. Ancak her cilt için aynı uygulama yapılmamalı. Bu uygulamaların her ten için ayrı dozajlarda yapılması gerektiğini de belirtiyor.

Op. Dr. Ali Tuncer, “Kıllara rengini veren melanin pigmenti lazer enerjsini emer ve kıl köklerinde hasar oluşur. Kılların dökülmesi ve yok olması bu yolla gerçekleşir. Melanin pigmenti cilde renk veren pigmenttir. Bu yüzden çok koyu tenler yani esmerler ve özellikle de bronzlaşmış tenler, lazer enerjisini gereğinden çok emeceğinden yanık oluşturabilir.

Lazer epilasyonda dövme üzerine yapılan uygulamanın cilde kalıcı zararlar verebileceği, farklı bir pigment maddesi olduğu için lazer epilasyon, dövmeli bölge üzerine uygulandığında da yanık oluşturma riski vardır. Her ne kadar Sağlık Bakanlığı tarafından uzman doktorların bulundurulma zorunluluğunun olmadığı güzellik salonlarında bu tip uygulamalar yapılsa da lazer epilasyonun dermatoloji veya sertifikalı medikal estetik uzmanlarının bulunduğu kliniklerde, uzman doktor kontrolünde yapılması gerekiyor. Sonuç olarak lazer epilasyon istenmeyen zararlar yaratabileceği için ciddi bir işlemdir” diyor.