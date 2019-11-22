Erkekler de şiddet görüyor

Ben hem psikolojik hem de fiziksel şiddete maruz kalmış bir erkeğim. Bu üç yıl süresince yaşadıklarım yüzünden ne özgüvenim ne de benliğim kaldı. Sonunda kendimi o kadından kurtardım ama şimdi intikam almak istiyorum.
Sevgili Güzin Abla, benim durumum size yazan okurlarınızdan oldukça farklı. Belki de bir ilk...
Üç yıllık ilişkim yaklaşık 4 ay önce bitti.
Bitme nedenini okuyunca çok şaşıracaksınız. Genelde hep kadınlar şiddet görürler ama bu sefer tersi oldu...
Ben nişanlım tarafından hem psikolojik hem de fiziksel şiddete maruz kalmış bir erkeğim...
Nişanlandığım kadın daha önce başından bir evlilik geçmiş biriydi ama ben her şeye rağmen kendisini sevmiştim.
Ancak bu üç yıl süresince yaşadıklarım yüzünden ne özgüvenim ne de benliğim kaldı. Giderek korkaklaştım, gördüğüm şiddet yüzünden aptala döndüm. Kendimi zor kurtardım ama şimdi de yaşadıklarımın intikamını almak istiyorum. Canım yandığı kadar canını yakmak istiyorum...
◊ Rumuz: Korkak
YANIT
Evet, oğlum haklısın, bu ender rastladığım bir olay. Yine de bana yaşadıklarınla ilgili fazla ayrıntı yazmamışsın ne yazık ki... Neden şiddet gördün, nasıl şiddet gördün, hiç kimseye şikâyet etmedin mi? Bu üç sene boyunca hiç derdini kimseye açmadın mı? Sonuçta karşındaki bir kadınmış, kendini nasıl kurtaramadın? Sanırım onu sevmişsin ve her şeye rağmen bütün bu yaşadıklarına katlanmışsın. Ama sonunda görülen o ki, sağduyun öne çıkmış ve ayrılmayı göze alabilmişsin.
Ülkemiz adeta şiddet sarmalı içerisinde, sanki toplumsal cinnet geçiriyoruz. Neden, niçin bilemiyoruz ama genellikle insanlar mutsuz, umutsuz ve uyumsuz.
Ve şiddet okullara kadar yayılmış durumda... 14-15 yaşındaki çocuklar acımasızca tartışıyor ve birbirlerine saldırıyor hatta öldürüyorlar! Bu şiddet aile ortamından toplumun geneline yayılıyor maalesef.
İnsanlar artık konuşup anlaşmayı bilemiyorlar. En ufak bir sorun karşısında en basitinden hakaret ve darp daha önemlisi yaralama ve öldürmeye kadar giden olaylarla karşılaşıyoruz. Sonu yaralama ve öldürmeye varan silahlı şiddette son 4 yılda yüzde 69 artış dikkat çekiyor.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın Aile İçi Şiddet’e karşı erkek, kadın ve çocuklara yönelik ülke genelinde eğitim projeleri hazırlayacağını duymuştum umarım gerçekleşir. Bu sorunumuzun da pek çok diğer ciddi sorunlar gibi ancak eğitimle çözüme ulaşabileceğini düşünüyorum.
Şimdi sen bana bu yaşadıkların nedeniyle, intikam almaktan söz ediyorsun, sevgili oğlum.
Eh şimdi senin de, bu sana manevi ve fiziksel şiddet uygulamış bahtsız kadından ne farkın kaldı ki? İntikam duygusu öyle kötü bir duygudur ki, insanı baskı altında tutup, yaşamına normal bir düzeyde devam etmesini engeller.
Bu kötü duygu bir tür takıntı haline gelirse, kişi bundan başka bir şey düşünemez olur. Ruhunu karartan, yaşam sevincini yok eden bu duyguyu kafandan silip atmalısın sevgili oğlum.
Bu kötü günleri geride bırakıp, bundan böyle mutluluğu aramaya adamalısın kendini. Hem erkek şiddetinden kurtulmayı başaran binlerce kadını örnek almalısın. Onlar bile umutla kendilerine yeni bir hayat kurmayı başarıyorlar.
Sen bir erkek olarak bunu başaramayacak mısın?
Erkekler de şiddet görüyor
Ben hem psikolojik hem de fiziksel şiddete maruz kalmış bir erkeğim. Bu üç yıl süresince yaşadıklarım yüzünden ne özgüvenim ne de benliğim kaldı. Sonunda kendimi o kadından kurtardım ama şimdi intikam almak istiyorum.
Sevgili Güzin Abla, benim durumum size yazan okurlarınızdan oldukça farklı. Belki de bir ilk...
Üç yıllık ilişkim yaklaşık 4 ay önce bitti.
Bitme nedenini okuyunca çok şaşıracaksınız. Genelde hep kadınlar şiddet görürler ama bu sefer tersi oldu...
Ben nişanlım tarafından hem psikolojik hem de fiziksel şiddete maruz kalmış bir erkeğim...
Nişanlandığım kadın daha önce başından bir evlilik geçmiş biriydi ama ben her şeye rağmen kendisini sevmiştim.
Ancak bu üç yıl süresince yaşadıklarım yüzünden ne özgüvenim ne de benliğim kaldı. Giderek korkaklaştım, gördüğüm şiddet yüzünden aptala döndüm. Kendimi zor kurtardım ama şimdi de yaşadıklarımın intikamını almak istiyorum. Canım yandığı kadar canını yakmak istiyorum...
◊ Rumuz: Korkak
YANIT
Evet, oğlum haklısın, bu ender rastladığım bir olay. Yine de bana yaşadıklarınla ilgili fazla ayrıntı yazmamışsın ne yazık ki... Neden şiddet gördün, nasıl şiddet gördün, hiç kimseye şikâyet etmedin mi? Bu üç sene boyunca hiç derdini kimseye açmadın mı? Sonuçta karşındaki bir kadınmış, kendini nasıl kurtaramadın? Sanırım onu sevmişsin ve her şeye rağmen bütün bu yaşadıklarına katlanmışsın. Ama sonunda görülen o ki, sağduyun öne çıkmış ve ayrılmayı göze alabilmişsin.
Ülkemiz adeta şiddet sarmalı içerisinde, sanki toplumsal cinnet geçiriyoruz. Neden, niçin bilemiyoruz ama genellikle insanlar mutsuz, umutsuz ve uyumsuz.
Ve şiddet okullara kadar yayılmış durumda... 14-15 yaşındaki çocuklar acımasızca tartışıyor ve birbirlerine saldırıyor hatta öldürüyorlar! Bu şiddet aile ortamından toplumun geneline yayılıyor maalesef.
İnsanlar artık konuşup anlaşmayı bilemiyorlar. En ufak bir sorun karşısında en basitinden hakaret ve darp daha önemlisi yaralama ve öldürmeye kadar giden olaylarla karşılaşıyoruz. Sonu yaralama ve öldürmeye varan silahlı şiddette son 4 yılda yüzde 69 artış dikkat çekiyor.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın Aile İçi Şiddet’e karşı erkek, kadın ve çocuklara yönelik ülke genelinde eğitim projeleri hazırlayacağını duymuştum umarım gerçekleşir. Bu sorunumuzun da pek çok diğer ciddi sorunlar gibi ancak eğitimle çözüme ulaşabileceğini düşünüyorum.
Şimdi sen bana bu yaşadıkların nedeniyle, intikam almaktan söz ediyorsun, sevgili oğlum.
Eh şimdi senin de, bu sana manevi ve fiziksel şiddet uygulamış bahtsız kadından ne farkın kaldı ki? İntikam duygusu öyle kötü bir duygudur ki, insanı baskı altında tutup, yaşamına normal bir düzeyde devam etmesini engeller.
Bu kötü duygu bir tür takıntı haline gelirse, kişi bundan başka bir şey düşünemez olur. Ruhunu karartan, yaşam sevincini yok eden bu duyguyu kafandan silip atmalısın sevgili oğlum.
Bu kötü günleri geride bırakıp, bundan böyle mutluluğu aramaya adamalısın kendini. Hem erkek şiddetinden kurtulmayı başaran binlerce kadını örnek almalısın. Onlar bile umutla kendilerine yeni bir hayat kurmayı başarıyorlar.
Sen bir erkek olarak bunu başaramayacak mısın?