Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Güzin Abla>Ergen iki oğlumla nasıl başa çıkarım?
"Güzin Abla" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Güzin Abla" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Ergen iki oğlumla nasıl başa çıkarım?

22 Ocak 2020

Bekar bir anne olarak ergenlik çağındaki iki oğlumla nasıl başa çıkacağımı bilemiyorum. Onları düzgün bir şekilde yetiştirmek için neler yapmalıyım?

Sevgili Güzin Abla, lise mezunu, çalışan, boşanmış bir kadınım. Yarıyıl tatili nedeniyle bir süre için evde baş başa yaşamak zorunda kaldığım iki erkek evladım var. Biri lise bir, diğeri ise ortaokul ikinci sınıfta. İster istemez düşünüyorum, “Onların problemleriyle nasıl başa çıkacağım, onlara nasıl yaklaşacağım, bana yüreklerini açmalarını nasıl sağlayacağım?”

İkisinin de karneleri iç açıcı değil. Ancak bu konudan ziyade evlatlarımla aramdaki sorunları önemsiyorum. Siz birçok konuda insanlara yardımcı oluyorsunuz, onları rahatlatmaya çalışıyorsunuz, belki bana da bir çözüm bulursunuz.

Kısacası onların ergenlik sorunlarıyla nasıl başa çıkacağımı bilemiyorum. Çünkü biri ne kadar içine kapanıksa, diğeri de o kadar söz dinlemez ve saygısız. 

Biri yaklaşmaya çalışmaya çalıştığımda hemen sessizliğe bürünüyor; diğeriyse ters bir tavır takınıp kapıyı vurup çıkıp gidiyor.

Yalnız bir anneyim, eşim yıllar önce bizi bırakıp gitti. Almanya’da kendine yeni bir hayat kurdu.

Orada evlendi. Bize zaman zaman maddi açıdan destek olsa da bu yeterli değil. Oğullarımın başında bir erkek olmayışı, bir otorite eksikliği oluşturuyor.

Bu yüzden onları düzgün bir şekilde eğitip yetiştiremedim, çok üzülüyorum. Bu konuda bana bir yardımda bulunabilir misiniz?

Rumuz: Bir anne

YANIT

Sevgili okurum, özellikle babaları ortada olmayan, onun yakınlığını yaşamayan çocuklarda hayata karşı bir güven eksikliği oluşur.
Psikolog dostum Nurçin Çağlar’ın çok beğendiğim bir yazısını da sizinle paylaşmak isterim. Onun bu konuda daha önemli söyleyecekleri vardır:
“Öncelikle, çocuğunuzun sizden ayrışmaya çalışan bir birey olduğunu kabul edin. Çocuğunuza karşı tutumunuzda tutarlı olun. Kurallar konusunda çocuğunuza karşı açık, net ve kararlı bir söyleminiz olsun.
Ergenlik dönemi eğitim açısından da kritik kararlar alındığı, planlamalar yapıldığı bir dönem.
Sizin kendi yaşadığınız deneyimler sonucu oluşan fikirleriniz vardır; çocuğunuzun kararlarında kendi görüşlerinize dayanarak söz sahibi olmak istersiniz.
Ancak unutmayın ki, siz bu deneyimleri geçmişte elde ettiniz, çocuğunuz ise gelecekte yaşayacak.
O nedenle çocuğunuzun gelecekle ilgili tahminlerde sizden başarılı olabileceğini unutmayın. Ancak onun karar verme süreçlerinde ilgisiz ve kayıtsız da kalmamalısınız.
Onunla konuşmalı, deneyimlerinizi ona aktarmaya çalışmalısınız.
Yine de son kararı kendisi vermeli. Buna mukabil her zaman doğru kararı veremeyebilir.
Böyle bir durumda yapılacak en kötü şey, ‘Ben sana demedim mi?’ tutumudur. Ona herkesin kararlarında yanılabileceğini söyleyip çözüm yolları üzerinde birlikte kafa yorabilirsiniz.
Mümkün olduğunca onu anlamaya çalışmalısınız. Bunun için onun ilgi alanına giren konularda bilgi edinin.
Gerektiğinde onunla bunları konuşup paylaşabilmelisiniz.
Bunu yaparken onun arkadaşı olmadığınızı unutmayın.
Onun pek çok arkadaşı olabilir ama anne ve babası tektir.
Ona ‘Ben hep buradayım, istediğin an bana ulaşabilirsin’ mesajı vermelisiniz. İlgili olmalı ama üstüne fazla düşmemelisiniz. Arkadaş gibi olmalısınız, ama sizin annesi olduğunuzu unutmamalı.”

 

 

 

X
Güzin Abla Güzin AblaTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Kılıçdaroğlu Yaşar’la görüştüDeniz GürelKılıçdaroğlu Yaşar’la görüştü22.01.2020
İlker Sezer Libya’da Levent Kulu İdlib’deHürriyet'in Arka Köşesiİlker Sezer Libya’da Levent Kulu İdlib’de22.01.2020
Nelerini sattı, kimler terk etti kendine acındırmak mı istiyorErtuğrul ÖZKÖKNelerini sattı, kimler terk etti kendine acındırmak mı istiyor22.01.2020
Uğur Meleke: Sağ stoperde Adil RamiUğur MELEKEUğur Meleke: Sağ stoperde Adil Rami22.01.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.