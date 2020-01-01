Nişanlım düğünümüze 1 ay kala beni terk edip başkasıyla evlendi. Meğer benimle nişanlıyken diğer kızla da görüşüyormuş.
Sevgili Güzin Abla, sizi uzun zamandan beri takip ediyorum. Ben 27 yaşında genç bir kadınım. İki sene önce beni sevdiğini sandığım biriyle nişanlandım ancak düğünüme 1 ay kala terk edildim. O 1 ay sonra başkasıyla nişanlandı ve hemen evlendi.
Zaten benimle nişanlıyken onunla görüşüyormuş. Bana nişanlı olduğumuz dönemde hiç iyi davranmamıştı. Hep beni sıkıyor ve eziyet ediyordu.
Sebebi belliydi; biliyordum aldattığını ama delilim yoktu.
Ayrılmaktan ziyade ayrıldığım insan tarafından namusum ile vuruldum. Oysa eli elime demedi çünkü farklı şehirlerde yaşıyorduk. Nişanlıyken yanıma bile gelmedi çünkü sevdiği ben değil başkasıymış...
Ufak bir köyde yaşıyordum. Şimdi nişanlımdan ayrıldığım için herkes bana hayat kadınıymışım gibi davranıyor. Komşumuz bile yüzüme tükürdü. Oysa o tüküren komşumuzun kızı da İstanbul’da hemşire ve onun nasıl bir hayat yaşadığını bilmiyorlar.
Ben onlara karşı saygımı bozmadım yine de. İnsanlar çok acımasız oluyor, düşmeye gör, bir tekme de onlar vuruyor.
Buradan erkeklere sesleniyorum; ne olur sevmediğiniz kadını kandırıp yarı yolda bırakmayın. Bunun vebali büyük ve ağır oluyor. Erkekler kadınlara sahip çıkın, onlar da size eş olsun. Ayrıldığıma hiç üzülmedim ama sözden ağır şey yok, çevremdekilerin dediği o haksız lafları unutamıyorum. Söyleyin ne yapabilirim?
◊ Rumuz: haksızlık
YANIT
Sevgili kızım, bu çağda hâlâ bu kadar ilkel davranışlarla karşılaştığın için gerçekten çok üzgünüm. Ülkemizde nişanlanıp ayrılmış, evlenip ayrılmış kadınlara hâlâ böyle acımasızca davranılmasını kabul edemiyorum. Bu büyük bir haksızlık. Sen de isyan etmekte haklısın.
Gerçekten de erkeklerin önlerine çıkan herhangi bir kızla laf olsun diye evlenmeye kalkışmaları çok aşağılayıcı bir davranış. Hiç sevmedikleri bir kızın hayatını hiçe sayarak, onun daha sonra karşılaşabileceği üzüntüleri düşünmeden böyle bir saçmalığa kalkışmaları akıl alacak gibi değil. Bu nedenle bu seslenişine katılıyorum.
Ancak yine de köyündeki insanlara akıl erdiremiyorum. Nişanlanıp ayrılmak, hatta evlenip ayrılmış olmak bir kızı neden lekelemiş olsun?
Şunu anlatmaktan artık yoruldum, demek ki yıllardır hiç kimseye sözümü geçirememişim; nişan, evliliğe hazırlık dönemidir. Evlenmeden önce çiftlerin anlaşıp anlaşamayacaklarını görebilmeleri, uyum sağlayıp sağlayamayacaklarını anlayabilmeleri için öngörülen bir dönemdir. Zaten işte bu sırada uyum sağlayamazlarsa, evlenmeden ayrılmaları söz konusu olabilir.
Köyündeki insanlara keşke ulaşabilsem, keşke onlara seslenebilsem de, sana yaptıkları bu haksızlığı onlara anlatabilsem. Ama hiç sanmıyorum...
Sana soruyorum şimdi, o köyde yaşamak zorunda mısın? Oradan başka bir yerde kendine yeni bir hayat kurmayı deneyemez misin?
Yoksa bence o tutucu, kaba ve anlayışsız insanların arasında maalesef çok mutsuz olacaksın.
Düğünüme 1 ay kala terk edildim
Nişanlım düğünümüze 1 ay kala beni terk edip başkasıyla evlendi. Meğer benimle nişanlıyken diğer kızla da görüşüyormuş.
Sevgili Güzin Abla, sizi uzun zamandan beri takip ediyorum. Ben 27 yaşında genç bir kadınım. İki sene önce beni sevdiğini sandığım biriyle nişanlandım ancak düğünüme 1 ay kala terk edildim. O 1 ay sonra başkasıyla nişanlandı ve hemen evlendi.
Zaten benimle nişanlıyken onunla görüşüyormuş. Bana nişanlı olduğumuz dönemde hiç iyi davranmamıştı. Hep beni sıkıyor ve eziyet ediyordu.
Sebebi belliydi; biliyordum aldattığını ama delilim yoktu.
Ayrılmaktan ziyade ayrıldığım insan tarafından namusum ile vuruldum. Oysa eli elime demedi çünkü farklı şehirlerde yaşıyorduk. Nişanlıyken yanıma bile gelmedi çünkü sevdiği ben değil başkasıymış...
Ufak bir köyde yaşıyordum. Şimdi nişanlımdan ayrıldığım için herkes bana hayat kadınıymışım gibi davranıyor. Komşumuz bile yüzüme tükürdü. Oysa o tüküren komşumuzun kızı da İstanbul’da hemşire ve onun nasıl bir hayat yaşadığını bilmiyorlar.
Ben onlara karşı saygımı bozmadım yine de. İnsanlar çok acımasız oluyor, düşmeye gör, bir tekme de onlar vuruyor.
Buradan erkeklere sesleniyorum; ne olur sevmediğiniz kadını kandırıp yarı yolda bırakmayın. Bunun vebali büyük ve ağır oluyor. Erkekler kadınlara sahip çıkın, onlar da size eş olsun. Ayrıldığıma hiç üzülmedim ama sözden ağır şey yok, çevremdekilerin dediği o haksız lafları unutamıyorum. Söyleyin ne yapabilirim?
◊ Rumuz: haksızlık
YANIT
Sevgili kızım, bu çağda hâlâ bu kadar ilkel davranışlarla karşılaştığın için gerçekten çok üzgünüm. Ülkemizde nişanlanıp ayrılmış, evlenip ayrılmış kadınlara hâlâ böyle acımasızca davranılmasını kabul edemiyorum. Bu büyük bir haksızlık. Sen de isyan etmekte haklısın.
Gerçekten de erkeklerin önlerine çıkan herhangi bir kızla laf olsun diye evlenmeye kalkışmaları çok aşağılayıcı bir davranış. Hiç sevmedikleri bir kızın hayatını hiçe sayarak, onun daha sonra karşılaşabileceği üzüntüleri düşünmeden böyle bir saçmalığa kalkışmaları akıl alacak gibi değil. Bu nedenle bu seslenişine katılıyorum.
Ancak yine de köyündeki insanlara akıl erdiremiyorum. Nişanlanıp ayrılmak, hatta evlenip ayrılmış olmak bir kızı neden lekelemiş olsun?
Şunu anlatmaktan artık yoruldum, demek ki yıllardır hiç kimseye sözümü geçirememişim; nişan, evliliğe hazırlık dönemidir. Evlenmeden önce çiftlerin anlaşıp anlaşamayacaklarını görebilmeleri, uyum sağlayıp sağlayamayacaklarını anlayabilmeleri için öngörülen bir dönemdir. Zaten işte bu sırada uyum sağlayamazlarsa, evlenmeden ayrılmaları söz konusu olabilir.
Köyündeki insanlara keşke ulaşabilsem, keşke onlara seslenebilsem de, sana yaptıkları bu haksızlığı onlara anlatabilsem. Ama hiç sanmıyorum...
Sana soruyorum şimdi, o köyde yaşamak zorunda mısın? Oradan başka bir yerde kendine yeni bir hayat kurmayı deneyemez misin?
Yoksa bence o tutucu, kaba ve anlayışsız insanların arasında maalesef çok mutsuz olacaksın.