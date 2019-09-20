Dekolte merakı ve rahatlığı bizi çıkmaza sürüklüyor

Sevdiğim kadına çok değer veriyorum ama dekolte merakı, çalıştığı bankanın müşterileriyle gereğinden fazla samimi olması beni rahatsız ediyor. Bunu kendisiyle konuşmaya çalıştım, “Ben böyleyim, baştan gördün ve kabul ettin” diye tepki gösterdi. Ne yapacağımı bilmiyorum.
İyi günler Güzin abla... Sizinle paylaşmak istediğim bir sıkıntım var.
Sevgilime gerçekten çok değer veriyorum. Ama tavırları ve giyim tarzı giderek sorun olmaya başladı.
İlişkimizin başlarında pek dikkat etmemiştim ama sonradan gördüm ki dekolte giyinmeyi çok seviyor.
Bu kesinlikle benim kuruntum değil, kendisi açık açık dikkat çekmeyi sevdiğini söylüyor.
Kendisi bankacı... Banka müşterileri ile de çok laubali... Adamlara “canım, cicim” diye hitap ediyor, adamlar ona işle ilgili şeyler sormak için mesaj attıklarında “tatlım, güzelim” diyor. İşi olmasa bile bazılarıyla buluşup kahve içiyor, sohbet gidiyor. Erkeklerle sürekli muhabbet halinde... “Neden?” diye sorduğumda “Onlar arkadaşım, ne var bunda?” diyor.
En garip olanı da şu; “Bu şekilde davranmaya devam edersen fena olur. Ben böyleyim; beni baştan gördün ve kabul ettin” diye tersliyor.
Artık bu durum beni çok rahatsız ediyor.
Defalarca tatlılıkla söylemeye çalıştım, hiçbir şey değişmedi. Ona göre bunlarda hiçbir sorun yok, çok doğal davranışlar.
Ayrıca bu adamların hiçbirinin kötü niyeti de yok, hepsi onu dünya ahiret bacısı görüyor.
Kısacası ben abartıyorum, ben kıskancım!
Ama bana gelince işin rengi değişiyor. En yakın kadın arkadaşlarının bile bana bırakın “canım, cicim” demesini, biraz olsun samimi davranmasına tahammül edemiyor, müthiş rahatsız oluyor.
Ne yapacağımı şaşırdım...
Bana bir akıl verirseniz sevinirim.
RUMUZ: SEVGİLİM ÇOK RAHAT
YANIT
Sevgili okurum, bazı meslekler vardır, insan ilişkilerinde sıcak ve ilgili olmayı gerektirir.
Bankacılık da onlardan biri.
Müşteriyi rakip bir bankaya kaptırmamak adına ekstra ilgili davranmak gerekebilir.
Özellikle de yüksek mevduat sahibi hatırlı müşterilerdense...
Bu, senin sandığınız gibi erkeklerle flört etmek, onları cezbetmeye çalışmak anlamına gelmez.
O nedenle sevdiğin kadını anlamaya çalışmalısın. Eğer onu kaybetmek istemiyorsan, bu davranışlarını sorun yapmamalısın.
Dediğin gibi şayet abartmıyorsan, gerçekten fazla dekolte giyiniyorsa ve bu seni rahatsız ediyorsa, o zaman karşına alıp konuşursun. Seni üzmemek, huzurunuzu bozmamak için belki daha dikkatli olabilir.
Ancak bu hanım oldukça kişilikli, dik başlı ve kolay kolay baskıya katlanamayacak biri gibi geldi bana.
Dolayısıyla “Ben kıskancım” diyerek isteklerini ona zorla kabul ettiremeyeceğini bilmelisin. Ancak tatlılıkla ve sevgiyle uyum sağlamayı başarabilirsin.
Sanırım sırf nispet olsun diye onun arkadaşlarıyla samimiyet kurabileceğini de sezmiş, tepkisini göstermiş. Ne diyeyim, zeki bir kadın var karşında...
Onunla birlikteliğin sürsün istiyorsan onu olduğu gibi kabul edeceksin; görünüşe göre başka çare yok.
Dekolte merakı ve rahatlığı bizi çıkmaza sürüklüyor
Sevdiğim kadına çok değer veriyorum ama dekolte merakı, çalıştığı bankanın müşterileriyle gereğinden fazla samimi olması beni rahatsız ediyor. Bunu kendisiyle konuşmaya çalıştım, “Ben böyleyim, baştan gördün ve kabul ettin” diye tepki gösterdi. Ne yapacağımı bilmiyorum.
İyi günler Güzin abla... Sizinle paylaşmak istediğim bir sıkıntım var.
Sevgilime gerçekten çok değer veriyorum. Ama tavırları ve giyim tarzı giderek sorun olmaya başladı.
İlişkimizin başlarında pek dikkat etmemiştim ama sonradan gördüm ki dekolte giyinmeyi çok seviyor.
Bu kesinlikle benim kuruntum değil, kendisi açık açık dikkat çekmeyi sevdiğini söylüyor.
Kendisi bankacı... Banka müşterileri ile de çok laubali... Adamlara “canım, cicim” diye hitap ediyor, adamlar ona işle ilgili şeyler sormak için mesaj attıklarında “tatlım, güzelim” diyor. İşi olmasa bile bazılarıyla buluşup kahve içiyor, sohbet gidiyor. Erkeklerle sürekli muhabbet halinde... “Neden?” diye sorduğumda “Onlar arkadaşım, ne var bunda?” diyor.
En garip olanı da şu; “Bu şekilde davranmaya devam edersen fena olur. Ben böyleyim; beni baştan gördün ve kabul ettin” diye tersliyor.
Artık bu durum beni çok rahatsız ediyor.
Defalarca tatlılıkla söylemeye çalıştım, hiçbir şey değişmedi. Ona göre bunlarda hiçbir sorun yok, çok doğal davranışlar.
Ayrıca bu adamların hiçbirinin kötü niyeti de yok, hepsi onu dünya ahiret bacısı görüyor.
Kısacası ben abartıyorum, ben kıskancım!
Ama bana gelince işin rengi değişiyor. En yakın kadın arkadaşlarının bile bana bırakın “canım, cicim” demesini, biraz olsun samimi davranmasına tahammül edemiyor, müthiş rahatsız oluyor.
Ne yapacağımı şaşırdım...
Bana bir akıl verirseniz sevinirim.
RUMUZ: SEVGİLİM ÇOK RAHAT
YANIT
Sevgili okurum, bazı meslekler vardır, insan ilişkilerinde sıcak ve ilgili olmayı gerektirir.
Bankacılık da onlardan biri.
Müşteriyi rakip bir bankaya kaptırmamak adına ekstra ilgili davranmak gerekebilir.
Özellikle de yüksek mevduat sahibi hatırlı müşterilerdense...
Bu, senin sandığınız gibi erkeklerle flört etmek, onları cezbetmeye çalışmak anlamına gelmez.
O nedenle sevdiğin kadını anlamaya çalışmalısın. Eğer onu kaybetmek istemiyorsan, bu davranışlarını sorun yapmamalısın.
Dediğin gibi şayet abartmıyorsan, gerçekten fazla dekolte giyiniyorsa ve bu seni rahatsız ediyorsa, o zaman karşına alıp konuşursun. Seni üzmemek, huzurunuzu bozmamak için belki daha dikkatli olabilir.
Ancak bu hanım oldukça kişilikli, dik başlı ve kolay kolay baskıya katlanamayacak biri gibi geldi bana.
Dolayısıyla “Ben kıskancım” diyerek isteklerini ona zorla kabul ettiremeyeceğini bilmelisin. Ancak tatlılıkla ve sevgiyle uyum sağlamayı başarabilirsin.
Sanırım sırf nispet olsun diye onun arkadaşlarıyla samimiyet kurabileceğini de sezmiş, tepkisini göstermiş. Ne diyeyim, zeki bir kadın var karşında...
Onunla birlikteliğin sürsün istiyorsan onu olduğu gibi kabul edeceksin; görünüşe göre başka çare yok.