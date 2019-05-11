Dedektif gibi çalıştım ihanetini kanıtladım

Eşim okul arkadaşlarıyla gittiği kahvaltıdan sonra çok değişti. Soğukluğunu sezdim, dedektif gibi çalıştım ve ihanetini ortaya çıkardım. şimdi özürler diliyor ama ben yaptıklarını unutamıyorum.
Güzin Ablacım, ben 6 yıllık evli bir kadınım. 4 yaşında da bir oğlumuz var.
Evliliğimiz çok iyi gidiyordu. Ama bu mutluluğa gölge düştü. Aylar önce eşimin ortaokul arkadaşları sosyal medyada bir grup kurdu. Kız-erkek karışık bir gruptu, sözleştiler ve birkaç hafta sonra kahvaltıda buluştular. Görüşme tüm gün sürdü.
Akşam eve döndüğünde eşimde bir soğukluk hissettim. Günler, haftalar bu şekilde geçti. Ondan bu gruptan çıkmasını rica ettim, çünkü beni aldatmaya meylettiğini sezmiştim.
Her gün saatlerce evli bir kadınla konuşmaya başlamış meğer. 3 ay sonra mesajlarını yakaladım. Aşk meşk yoktu mesajda ama niye bir kadın geceleri eşime mesaj atsın ki...
Evden ayrıldım. “Çok pişmanım, sadece ortaokul arkadaşım” diye yeminler etti.
Kadını aradım, o da “Sadece arkadaşız” dedi. Eşim gönlümü almak için işyerinden izin aldı, ertesi gün beni bir tatil köyüne götürdü. Oradayken sürekli ağladı kendisini affetmem için.
Ona belli etmiyordum ama bir kere kurt düşmüştü içime, sadece arkadaşsan bu vicdan azabı niye! Eve dönüşte, bir ay boyunca bu olayı çözmek için dedektif gibi çalıştım.
Ekstreler, bazı dokümanlar... Saat almış kadına, onu yemeğe götürmüş. Sadece iki kez buluşmuşlar ama sık sık telefonla konuşmuşlar. Bunları öğrenince yıkıldım. Boşanma davası açıp onu evden yolladım.
Bu arada evliliğimizi sevgilisine ve ortaokul arkadaşlarına da anlatmış. “Karımı sevmiyorum, evladımız için duruyorum” gibi şeyler söylemiş. Buna rağmen benden vazgeçmedi, kapıda yattı, her gün ağladı.
Evladımın etkisiyle tekrar denemeye karar verdim. Şimdi 3 aydır aynı evdeyiz ama bir an bile o yaşadıklarımı unutmuyorum. Ne olur yardım edin bana...
◊ RUMUZ: ÇARESİZ
YANIT
Elbette ihaneti unutmak kolay değil sevgili kızım. Aldatma bir evlilikte tamiri en zor krizdir. İhanete uğrayan kişinin bunu gurur meselesi yapması çok doğaldır.
Ancak şunu bil ki genellikle ihanet eden erkek sorunlu erkektir.
Cinsel sorunları olan, bu yüzden gururu zedelenen bir erkeğin aldatmak için çok önemli bir nedeni vardır.
Kendine olan güvenini yeniden kazanmak için her yolu deneyebilir. Yani sevgili kızım, kusuru kendinde arayarak boş yere üzülme.
Sen eşini yuvadan dışarı iten kadınlardan değilsin belli ki...
Ayrıca erkekler heyecanı, listelerine isim eklemeyi severler.
Çünkü toplumda ne yazık ki çok sayıda kadınla ilişkiye girmek, arkadaş çevresinde bir takdir göstergesi olarak algılanır. Artı puan toplamak uğruna çapkın görünmeye çalışan veya bu konuda gerçek dışı hikayeler anlatan erkeklerin sayısı da az değildir.
Bazen de kendilerinden yaşça küçük kadınlarla birlikte olarak hâlâ güçlü ve karizmatik bir erkek olduklarını kendilerine ve çevrelerine kanıtlamaya çalışırlar.
Eşinin pişmanlığı ortada. Ancak onunla her şeye yeniden başlayacaksan, tüm olanları unutmalısın.
Tekrar tekrar başına kakmamalısın.
Yoksa yuvanız yuva olmaktan çıkar. Birbirine eziyet eden iki insan olursunuz. Bu arada olan o masum yavrunuza olur, o acı çeker...
Bu yüzden iyi düşün taşın, gerçek anlamda affedemeyeceksen, unutmayı başaramayacaksan, hiç dönme kızım.
Dedektif gibi çalıştım ihanetini kanıtladım
Eşim okul arkadaşlarıyla gittiği kahvaltıdan sonra çok değişti. Soğukluğunu sezdim, dedektif gibi çalıştım ve ihanetini ortaya çıkardım. şimdi özürler diliyor ama ben yaptıklarını unutamıyorum.
Güzin Ablacım, ben 6 yıllık evli bir kadınım. 4 yaşında da bir oğlumuz var.
Evliliğimiz çok iyi gidiyordu. Ama bu mutluluğa gölge düştü. Aylar önce eşimin ortaokul arkadaşları sosyal medyada bir grup kurdu. Kız-erkek karışık bir gruptu, sözleştiler ve birkaç hafta sonra kahvaltıda buluştular. Görüşme tüm gün sürdü.
Akşam eve döndüğünde eşimde bir soğukluk hissettim. Günler, haftalar bu şekilde geçti. Ondan bu gruptan çıkmasını rica ettim, çünkü beni aldatmaya meylettiğini sezmiştim.
Her gün saatlerce evli bir kadınla konuşmaya başlamış meğer. 3 ay sonra mesajlarını yakaladım. Aşk meşk yoktu mesajda ama niye bir kadın geceleri eşime mesaj atsın ki...
Evden ayrıldım. “Çok pişmanım, sadece ortaokul arkadaşım” diye yeminler etti.
Kadını aradım, o da “Sadece arkadaşız” dedi. Eşim gönlümü almak için işyerinden izin aldı, ertesi gün beni bir tatil köyüne götürdü. Oradayken sürekli ağladı kendisini affetmem için.
Ona belli etmiyordum ama bir kere kurt düşmüştü içime, sadece arkadaşsan bu vicdan azabı niye! Eve dönüşte, bir ay boyunca bu olayı çözmek için dedektif gibi çalıştım.
Ekstreler, bazı dokümanlar... Saat almış kadına, onu yemeğe götürmüş. Sadece iki kez buluşmuşlar ama sık sık telefonla konuşmuşlar. Bunları öğrenince yıkıldım. Boşanma davası açıp onu evden yolladım.
Bu arada evliliğimizi sevgilisine ve ortaokul arkadaşlarına da anlatmış. “Karımı sevmiyorum, evladımız için duruyorum” gibi şeyler söylemiş. Buna rağmen benden vazgeçmedi, kapıda yattı, her gün ağladı.
Evladımın etkisiyle tekrar denemeye karar verdim. Şimdi 3 aydır aynı evdeyiz ama bir an bile o yaşadıklarımı unutmuyorum. Ne olur yardım edin bana...
◊ RUMUZ: ÇARESİZ
YANIT
Elbette ihaneti unutmak kolay değil sevgili kızım. Aldatma bir evlilikte tamiri en zor krizdir. İhanete uğrayan kişinin bunu gurur meselesi yapması çok doğaldır.
Ancak şunu bil ki genellikle ihanet eden erkek sorunlu erkektir.
Cinsel sorunları olan, bu yüzden gururu zedelenen bir erkeğin aldatmak için çok önemli bir nedeni vardır.
Kendine olan güvenini yeniden kazanmak için her yolu deneyebilir. Yani sevgili kızım, kusuru kendinde arayarak boş yere üzülme.
Sen eşini yuvadan dışarı iten kadınlardan değilsin belli ki...
Ayrıca erkekler heyecanı, listelerine isim eklemeyi severler.
Çünkü toplumda ne yazık ki çok sayıda kadınla ilişkiye girmek, arkadaş çevresinde bir takdir göstergesi olarak algılanır. Artı puan toplamak uğruna çapkın görünmeye çalışan veya bu konuda gerçek dışı hikayeler anlatan erkeklerin sayısı da az değildir.
Bazen de kendilerinden yaşça küçük kadınlarla birlikte olarak hâlâ güçlü ve karizmatik bir erkek olduklarını kendilerine ve çevrelerine kanıtlamaya çalışırlar.
Eşinin pişmanlığı ortada. Ancak onunla her şeye yeniden başlayacaksan, tüm olanları unutmalısın.
Tekrar tekrar başına kakmamalısın.
Yoksa yuvanız yuva olmaktan çıkar. Birbirine eziyet eden iki insan olursunuz. Bu arada olan o masum yavrunuza olur, o acı çeker...
Bu yüzden iyi düşün taşın, gerçek anlamda affedemeyeceksen, unutmayı başaramayacaksan, hiç dönme kızım.