Dayım beni büyük oğluna istedi ama küçüğüne âşık oldum

Dayım beni 3 yıl önce büyük oğluna istedi ama onu sevmiyordum. Şimdi o başkasıyla evlendi, ben de dayımın küçük oğluna âşık oldum.
Merhaba Güzin Abla, ben 22 yaşında bir kızım. Ailem bundan 3 sene önce beni dayımın oğlu ile evlendirmek istedi. Dayımın oğlu beni seviyordu ama ben ona karşı bir şey hissetmiyordum.
Ama yine de ailemi mutlu etmek için onunla görüştüm.
2 sene boyunca konuştuk ama gerçek bir ilişki yaşamadık.
Çünkü o uzak bir yerde yaşıyordu. Ve sonunda kendisi beni istemediğini söyledi. Yalan yok çok rahatladım, çünkü onu hiç sevmiyordum... Şimdi de başkasıyla evlendi.
Dayımın bir de küçük oğlu var. Onu dört sene önce görmüştüm. Şimdi keşke beni diğerine değil de küçük oğluna isteseler diye düşünmeye başladım.
Son zamanlarda dayımın küçük oğlunu çok fazla düşünür oldum. Ona âşık oldum sanırım.
Dayım ve ailesi beni çok seviyor. Ama çok gururlu insanlardır; belki de diğeriyle olmadı diye beni küçük kardeşe istemeyi düşünmüyorlardır.
Güzin Abla, yardım et. Çünkü kendimle “hayır onu sevemezsin” diye çok kavga ettim ama gönlüme bir türlü laf geçiremedim... ◊ Rumuz: Gülüm benim
YANIT
Sevgili kızım, iyi ki dayının büyük oğluyla evlenmemişsin ama sakın küçük oğluyla da bir gelecek düşünmeye kalkışma. Çünkü bu çok büyük bir hata olurdu.
Dayının oğlu senin çok yakın akraban. Zaten dayının ailesinin de seni büyük oğullarıyla evlendirmek için ısrar etmeleri de çok yanlışmış. (Sanırım çocukluktan beri seni ona yakıştırmışlar.)
Ama siz kardeş sayılırsınız. Kardeş çocuklarısınız... Ve bu evlilik çok zararlı olurdu.
Uzmanlar yakın akraba evliliklerinin özellikle de doğacak çocuklar açısından çok sakıncalı olabileceğini sürekli hatırlatıyor. Çünkü bu gibi yakın akraba evliliklerinden doğacak çocukların sakat ya da hasta olma ihtimali fazla.
Şimdi sen dayının büyük oğlunu istemediğini ama küçük oğluna âşık olduğunu söylüyorsun...
Dört yıl önce gördüğün ama aslında pek fazla tanımadığın, hakkında da pek fazla bir şey bilmediğin bu genç adama karşı hislerin ne zamandan beri gelişti? Nereden çıktı bu duygular, bu aşk hikayesi?
Bence sen zaman geçtikçe, kendine bir eş yakıştırmaya çalışıyorsun.
Dayının büyük oğlu evlenip yuva kurmuş, iyi de olmuş. Şimdi sen düşünmüş taşınmış, küçük oğluna aklını takmışsın.
Bu koskoca dünyada başka erkek, başka aile kalmadı mı kızım? Sanırım senin pek fazla çevren yok. Tek çevren ailen...
İşte en büyük sorun burada.
Bu yüzden de tanışabildiğin, görüşebildiğin erkekler ancak bu aile çevresinden olabiliyor. Lütfen sevgili kızım, böyle olmayacak takıntıları bir kenara bırak.
Çalışmaya mı başlarsın, kendi becerilerin doğrultusunda bazı kurslara mı yazılırsın, yoksa eğitimine mi devam edersin bilmiyorum ama mutlaka kendine yeni bir çevre edin, yeni arkadaşların olsun, bir amaç, bir hobi edin.
Aklını fikrini evlenmeye takmadan, hayatına yeni bir yön ver. Henüz o kadar gençsin ki...
Dayım beni büyük oğluna istedi ama küçüğüne âşık oldum
Dayım beni 3 yıl önce büyük oğluna istedi ama onu sevmiyordum. Şimdi o başkasıyla evlendi, ben de dayımın küçük oğluna âşık oldum.
Merhaba Güzin Abla, ben 22 yaşında bir kızım. Ailem bundan 3 sene önce beni dayımın oğlu ile evlendirmek istedi. Dayımın oğlu beni seviyordu ama ben ona karşı bir şey hissetmiyordum.
Ama yine de ailemi mutlu etmek için onunla görüştüm.
2 sene boyunca konuştuk ama gerçek bir ilişki yaşamadık.
Çünkü o uzak bir yerde yaşıyordu. Ve sonunda kendisi beni istemediğini söyledi. Yalan yok çok rahatladım, çünkü onu hiç sevmiyordum... Şimdi de başkasıyla evlendi.
Dayımın bir de küçük oğlu var. Onu dört sene önce görmüştüm. Şimdi keşke beni diğerine değil de küçük oğluna isteseler diye düşünmeye başladım.
Son zamanlarda dayımın küçük oğlunu çok fazla düşünür oldum. Ona âşık oldum sanırım.
Dayım ve ailesi beni çok seviyor. Ama çok gururlu insanlardır; belki de diğeriyle olmadı diye beni küçük kardeşe istemeyi düşünmüyorlardır.
Güzin Abla, yardım et. Çünkü kendimle “hayır onu sevemezsin” diye çok kavga ettim ama gönlüme bir türlü laf geçiremedim... ◊ Rumuz: Gülüm benim
YANIT
Sevgili kızım, iyi ki dayının büyük oğluyla evlenmemişsin ama sakın küçük oğluyla da bir gelecek düşünmeye kalkışma. Çünkü bu çok büyük bir hata olurdu.
Dayının oğlu senin çok yakın akraban. Zaten dayının ailesinin de seni büyük oğullarıyla evlendirmek için ısrar etmeleri de çok yanlışmış. (Sanırım çocukluktan beri seni ona yakıştırmışlar.)
Ama siz kardeş sayılırsınız. Kardeş çocuklarısınız... Ve bu evlilik çok zararlı olurdu.
Uzmanlar yakın akraba evliliklerinin özellikle de doğacak çocuklar açısından çok sakıncalı olabileceğini sürekli hatırlatıyor. Çünkü bu gibi yakın akraba evliliklerinden doğacak çocukların sakat ya da hasta olma ihtimali fazla.
Şimdi sen dayının büyük oğlunu istemediğini ama küçük oğluna âşık olduğunu söylüyorsun...
Dört yıl önce gördüğün ama aslında pek fazla tanımadığın, hakkında da pek fazla bir şey bilmediğin bu genç adama karşı hislerin ne zamandan beri gelişti? Nereden çıktı bu duygular, bu aşk hikayesi?
Bence sen zaman geçtikçe, kendine bir eş yakıştırmaya çalışıyorsun.
Dayının büyük oğlu evlenip yuva kurmuş, iyi de olmuş. Şimdi sen düşünmüş taşınmış, küçük oğluna aklını takmışsın.
Bu koskoca dünyada başka erkek, başka aile kalmadı mı kızım? Sanırım senin pek fazla çevren yok. Tek çevren ailen...
İşte en büyük sorun burada.
Bu yüzden de tanışabildiğin, görüşebildiğin erkekler ancak bu aile çevresinden olabiliyor. Lütfen sevgili kızım, böyle olmayacak takıntıları bir kenara bırak.
Çalışmaya mı başlarsın, kendi becerilerin doğrultusunda bazı kurslara mı yazılırsın, yoksa eğitimine mi devam edersin bilmiyorum ama mutlaka kendine yeni bir çevre edin, yeni arkadaşların olsun, bir amaç, bir hobi edin.
Aklını fikrini evlenmeye takmadan, hayatına yeni bir yön ver. Henüz o kadar gençsin ki...