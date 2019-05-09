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Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Daha reşit bile değil

9 Mayıs 2019

Arkadaşımın kardeşi benimle yakınlaşmak istedi. Yaşının 17 olduğunu öğrenince ona “hayır” dedim ama açıkçası kendisine karşı duygularım giderek derinleşiyor.

Merhaba Güzin ablacım. Ben şimdiye kadar hayatı pek ciddiye almadan günü gününe yaşayan biriydim. Karşı cinsle ilişkilerimde hiçbir zaman gelecek kaygısı hissetmedim. Ancak bu defa sanırım farklı bakıyorum olaya...
Arkadaşlarımla akşam yemeğine çıkmıştık. Aramızda arkadaşımın kız kardeşi de vardı. Yemek esnasında kardeşi bana yaklaştı ve “Yemekten sonra bir yere eğlenmeye gidebilir miyiz?” diye sordu. Arkadaşımla konuştum, “Gitsek mi” dedim.
O yorgun olduğunu, gelemeyeceğini ama kardeşinin benimle gitmesine izin verebileceğini söyledi.
Biz geç saatlere kadar bir kulüpte takıldık. Giderek daha fazla yakınlaştık.
Gecenin sonunda onu taksiyle evine bıraktım. Beni gören arkadaşım, çok geç olduğunu, istersem geceyi onların evinde geçirebileceğimi söyledi.
Ancak ben tam uykuya dalacakken kız kardeşi odama geldi ve benimle beraber olmak istedi.
Birden aklıma yaşını sormak geldi. İyi ki sormuşum, daha 17’sindeymiş.
Hemen odamdan çıkmasını, bunun doğru olmadığını söyledim.
Zaten bakire olmadığını söyledi, beni geri kafalı olmakla suçladı.
Ablacım resmen şaştım kaldım.
Gençlere ne olmuş böyle...
Tam ergenlik çağındaki bir genç kızı reddetmemin onda yaratabileceği psikolojik krizi tahmin edebiliyorum. Ayrıca ona karşı içimde derin duyguların yeşerdiğinin farkındayım.
Açıkçası şu anda onu sevdiğimi düşünüyorum. Ancak hem kanun karşısında suçlu duruma düşmek istemiyor hem de ilk tepkim nedeniyle beni reddetmesinden korkuyorum.
Onu seviyorum, gerekirse reşit olduğunda ya da ailesinin rızasıyla hemen kendisiyle evlenebilirim.
Fakat eğer yeniden benimle ilişkiye girmek isterse, korkularımın üzerine gitmeli miyim yoksa ona evlenmeyi beklememiz gerektiğini mi anlatmalıyım bilemiyorum.
Bana bir yol göster ablacığım...
◊ RUMUZ: KARARSIZ

YANIT

Sevgili oğlum, sen doğrusunu yapmışsın, bu yüzden de gereksiz endişeler yaşamamalısın. Her şeyden önce ambiyansa rağmen mantığının sesini dinlemiş olduğun için seni kutlarım.
İkincisi arkadaşının kardeşi olması, arkadaşının sana güvenip eve alması, onlarda kalabileceğini söylemesi de çok önemli. Bu davranışınla aklı başında bir genç olduğunu göstermişsin.
Onun daha önce bir beraberlik yaşamış olması hiç önemli değil, asıl önemlisi senin tutumundu. Şimdi onu sevdiğini söylüyorsun. Duygularını iyi değerlendirmelisin bana kalırsa...
Ayrıca gururunu kırdığın için şimdi seni reddedebileceğini düşünüyorsun.
Aslında onun seni takdir etmesi gerek. Ama henüz çok genç ve bazı gerçeklerin farkında değil işte...
Bakire olmadığını söylemesi de pek güven vermedi bana. Sırf seni ikna etmek için yalan söylemiş olabilir neticede...
Şu andan itibaren yapman gereken, eğer gerçekten onunla evlenmeyi düşünüyorsan, önce onu, daha sonra da ailesini ikna etmektir.
Eğer teklifini kabul ederse, elbette senin düşüncen doğrultusunda, onun henüz çocuk olduğunu unutmadan, bu süreci sen yönlendirmelisin.

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