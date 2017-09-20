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Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Daha görmediğimiz ne canlar acı çekiyor

20 Eylül 2017

İzmir’in Aliağa ilçesinde kaldırımda yatarken bir kişi tarafından tekmelenen ‘Mia’ isimli köpeğin görüntüleri tüm hayvanseverleri kahretti. Sokaklarda daha görmediğimiz ne canlar acı çekiyor, dövülüyor ve zehirleniyor...

Sevgili Feyza Hanım, İzmir’in Aliağa ilçesinde kaldırımda yatarken bir kişi tarafından tekmelenen ‘Mia’ isimli köpeğin görüntüleri, hayvanların yaşam hakkını yine gündeme taşıdı. Ben de bu görüntüleri izlediğimden beri kendimi toparlayamıyorum.
O masum hayvan nezdinde ülkemizde her gün aynı veya farklı şiddete maruz kalan, zehirlenen, tecavüze uğrayan hayvanları düşünmeden duramıyorum.
Sokaklar, kırsal ve barınaklarda yaşanan ve tespit edilemeyen, göremediğimiz ne canlar acı çekiyor, aç, susuz bırakılıyor, dövülüyor, zehirleniyor, vuruluyor.
Hayvanlara yapılan zulümlere sessiz kalanlar, “alt tarafı it, birkaç hayvan” söylemlerinde bulunanlar da en az fiili zarar verenler kadar suça ortaktır.
Gelelim barınak gerçeklerine... Gözden uzak, kafes arkasına kapatılanların kimlere emanet edildiği kaygısını yaşayanlardanım.
Uyuşturucu müptelası, alkolik, sadist, merhametten yoksun insanların barınaklarda çalışmasına asla izin verilmemeli. Her gün, sıkı bir şekilde kontrol edilmeyen, gerçek anlamda hayvansever bir yöneticisi olmayan birçok barınakta, binlerce köpeğin aynı şekilde en hafifi tekmelendiğini net bir şekilde söylemek mümkün. Bu tür insanların insafına kalan köpeklerin yaşam hakkı o kişilerin iki dudağı arasındadır. Fiziksel taciz, keyfi uygulamalarla, ortalama ömrü 10-14 yıl olan bu hayvanlar Allah’ın verdiği ömür süresini tamamlayamadan, acılar içinde göçüp gitmektedir.
Dört ayaklı dostlarım, sizleri koruyamadım, hakkınızı helal edin.
Son söz, o hayvanlara ve hayvan dostlarına yaşattıklarınızı yaşamadan ölmeyin....
Hülya Alpgiray / ASKOD Eski Başkanı

Daha görmediğimiz ne canlar acı çekiyor

YANIT

Sevgili Hülya Hanım, neyse ki bu olay, her ne kadar bizi acılar içinde bırakmış olsa da, medya tarafından ilgiyle karşılandı ve yayınlandı. Böylece bu tekmeyi atan kişi gözaltına alındı. Ama onu para cezasıyla serbest bırakacaklar, bunu biliyoruz. Çünkü henüz hayvan hakları yasasında bu gibi olaylara karşı ciddi bir ceza maddesi yok. Hayvanların eziyet çekmesi, öldürülmesi, tecavüze uğraması, bu canilerin yanına kalıyor.

 

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