Çok özledim bir tanem

Merhaba Güzin Abla, 4 yıllık sevgilim beni bırakıp gitti...

Oysa “benimle gel” deseydi, giderdim... Herkesi de silerdim. Ama demedi diyemedi...

Kahroldu, “bana bitti” derken ama yapmak zorundaydı.

Beni ailemden ayıramazdı, bana kıyamazdı. Bu yüzden gitti, bu yüzden bitirdi.

Şimdi adım kadar eminim ki her seviştiği kadında beni arıyor. Beni özlüyor, bana sarılmak, kokumu duymak için dualar ediyor... Şimdi çıksa gelse, “n’aber güzellik” dese, gülse o yeşil gözleriyle... “E sarılmayacak mısın uyuzuna” dese, koşsam, sarılsam ve öpsem...

Çok özledim be bir tanem. Canım sevgilim, yeşil gözlüm, tatlı dillim, canımın içi, çok özledim. Sana sarılmayı burnumu sevmeni, saçımı okşamanı, bana uzun uzun bakışlarını...

Hani o ilk buluşmamızda gittiğimiz film var, onun biletleri var hâlâ cüzdanımda.

O gün çektirdiğimiz tek kare fotoğraf da hâlâ duruyor, ara sıra bakıyorum...

Benden gizli aldığın birkaç tel saçım duruyor mu hâlâ cüzdanında, eminim duruyordur.

Neyse duygusallaştım gene, kızma bir tanem çok özledim seni, elimde değil... Hani ailelerimiz için vazgeçtik ya birbirimizden.

Belki de ailemin istediği gibi birini bulup evlenip onları mutlu edeceğim.

Yüreğimde senin aşkın, senin hasretin bir başkasının kadını olacağım.

Kim bilir belki yıllar sonra elimizde baston karşılaşırız bir yerlerde... Sakın o gün bana soğuk davranma, çünkü ben hep o kavuşacağımız günün özlemiyle yaşayacağım.

Eğer erkek evladım olursa senin adını koyacağım. Ona her seslendiğimde, o bana her sarıldığında seni hatırlayacağım.

Yaptığım yanlış belki ama hayat bize doğruyu yaşama şansı vermedi ki...

İlk gençlik yıllarımda hayatıma giren, benliğimi kaplayan, beni taparcasına seven adam.

Benimle evlenmek istedin ama olmadı.

Bana dokunmaya bile kıyamayan adam...

Her şeye rağmen hayatıma huzur ve mutluluk kattığın ve beni sevdiğin için teşekkürler sana...

◊ Rumuz: Unutulmaz aşkım

YANIT

Sevgili kızım, yine aileler yüzünden bitmiş, kopmuş bir aşk. Sizi ayırarak mutlu mu ettiklerini sanıyorlar, bilmiyorum.

Ancak ayrı da olsanız ona yolladığın bu duygu dolu satırlar, birbirini seven ama bir şekilde kavuşamamış âşıkların sesi olmuş...

Kim bilir bunları okuyup, her şeye rağmen sana geri döner mi, hiç kimseyi umursamadan, tekrar gelip seni kucaklar mı? Belki de birbirinize kavuşmanıza vesile olur bu mektubun.

Böylesine bir sevginin ayrılıkla bitmesine gönlüm razı olmuyor elbette.

Erkek arkadaşımdan

giderek uzaklaşıyorum

Sevgili Güzin Abla, erkek arkadaşımla 3 aydır birlikteyiz. Arkadaşım okul sebebiyle şehir dışına okumaya gitti. Ben ise çalışıyorum.

İlk zamanlar mesafe sorun oluşturmuyordu. Ancak yavaş yavaş konuşmalarımız azalmaya başladı, gün içerisinde toplasanız 10 cümleyi geçmez oldu.

Sorunlarımı söyledim, konuştuk halletmeye çalıştık.

Ara tatilde İstanbul’a geldi. Birlikte zaman geçirdik ama bir şeyler eksilmiş benden, onu fark ettim. Mesaj atsa geç cevap veriyorum. Onu eskisi kadar düşünmüyorum.

Hayatımda yeni birisi de yok, ne yapmalıyım? Bitirmeli miyim? ◊ Rumuz: Mutsuz

YANIT

Belli ki önce onda bir uzaklık, bir ilgisizlik başlamış sevgili kızım... Bu durum seni de etkilemiş, sen de ondan uzaklaşmışsın. Aranıza giren mesafeyi de görmezden gelemeyiz, elbette birbirinizi eskisi kadar sık göremiyorsunuz. Anladığım kadarıyla sen çalışan, kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış bir kızsın. O ise henüz eğitimini tamamlamamış. Belki de aranızda yaş farkı var.

Bütün bunlara ilişkinizin topu topu 3 ay gibi kısa bir süreyi kapsadığını düşününce, bu soğukluk normal gibi geldi bana.

İstersen iyi düşün ve zorlama kızım. Hazır ilişkiniz öyle uzun zamana yayılmamışken, anılarınız çok fazla birikmemişken, daha şimdiden birbirinizden soğumaya başladığınıza göre, uzatmanın anlamı yok.