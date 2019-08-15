“Çocuğunu bırak da bana dön” diyor

Sevgili Güzin Abla... Ben 21 yaşında, evli bir kadınım. 17 yaşındayken ailemden tek kaçış yolu olarak görüp evlendim. Bir de kızım oldu. Ama şimdi evliliğim kötü gidiyor. Eşimle anlaşamıyoruz.
Ailesi bana çok çektirdi, kaynana baskısı gördüm, yine de her şeye boyun eğdim. Yaşadığım stres yüzünden iki kez yüz felci geçirdim. Eşim hastaneye götürmeye bile kalkmadı. Çünkü son derece vurdumduymaz biri. Benimle asla ilgilenmez.
Onunla defalarca bu konuyu konuştum, işe yaramadı. Yapısının bu olduğunu söyleyip konuyu kapattı. Bana sorarsanız kocam beni sevmiyor. Başkası yok hayatında ama beni de sevmiyor işte, bana hiç sevgiyle bakmıyor.
Ablacım açık konuşacağım. Ben aslında çok sevdiğim genci terk edip bu adamla evlendim ve şimdi çok pişmanım. İş işten geçti ne yazık ki.
Sevdiğim son ana kadar benden vazgeçmemişti, hatta düğünden bir gün önce bile nişanı atıp onunla kaçmamı teklif etmişti. Ama ben akrabalarımın aileme yapacağı baskıyı düşündüm, ailemin dışlanabileceğinden korktum, o nedenle “tamam” diyemedim.
Şimdi rüyalarda hep onunla buluşuyorum.
Biliyorum ki o da beni unutmadı. Zaten arkadaşımla haber göndermiş, “Madem eşiyle arası kötü, çocuğunu kimliğinden sildirsin, boşansın gelsin. Babamlar kabul etmese de o benim helalimdir” demiş.
Ben de dayanamıyorum, boşanmak istiyorum ama onun çocuğumu istememesi, “Onu asla görmek istemiyorum” demesi beni düşündürüyor.
Bir yanda 3 yaşındaki canımın içi kızım, diğer yanda sevdiğim, hâlâ kokusunu unutamadığım adam.
Lütfen yardım edin. Ben ne yapmalıyım?
◊ RUMUZ: ESKİ SEVGİLİ
YANIT:
Sevgili kızım, sakın ha bebeğini terk etmeyi düşünme. Bu çok büyük haksızlık olur. Bu adam seni gerçekten isteseydi, sevseydi, çocuğunu da bağrına basmayı kabul ederdi. Hiçbir suçu olmayan küçücük bir kızın annesiz büyümesini istemeye utanırdı. Babası kim olursa olsun onun annesi sensin ve seni seven bir adamın onu bu şekilde reddetmesi akıl alacak gibi değil. Söyledikleri bana göre büyük acımasızlık.
Bana sorarsan bu adam senin sevgine layık değil. Onu çok genç yaşta sevmiş olmalısın. Muhtemelen yeterince tanımıyorsun bile... Gerçek karakterini, huyunu suyunu bilmeden, sadece çocukluk aşkı olarak bağlanmışsın.
Onu neden terk ettin, neden onunla değil de bir başkasıyla evlendin, bunu açıklamıyorsun. Belli ki ona güvenememiş, onunla değil de eşinle evlenmeyi tercih etmişsin. Zaten güvenmemekte de haklıymışsın.
Bana kalırsa aklını bu adama taktığın ve ısrarla onu düşündüğün için yuvanda mutluluğu yakalayamıyorsun.
Eşinin seni sevmediğini düşünüyorsun ama belki sevgisini belli edemeyen biridir. Sonuçta o senin çocuğunun babası. Senin onu sevmediğinin, aklının bir başkasında olduğunun farkındaysa, bu yüzden sana sevgiyle yaklaşamıyor olabilir.
Bu adam “Çocuğunu silsin de gelsin, babamlara kabul ettiremezsem de o benim helalimdir” derken bile sana büyüklük taslıyor sanki. Hem de sanırım seninle evlenmeyi düşünmüyor. Sadece seninle birlikte olmayı hesaplıyor gibi geldi bana.
Aman kızım, yanlış bir karar verme, sonra çok üzülürsün. O masum yavruna da çok yazık olur.
“Çocuğunu bırak da bana dön” diyor
Sevgili Güzin Abla... Ben 21 yaşında, evli bir kadınım. 17 yaşındayken ailemden tek kaçış yolu olarak görüp evlendim. Bir de kızım oldu. Ama şimdi evliliğim kötü gidiyor. Eşimle anlaşamıyoruz.
Ailesi bana çok çektirdi, kaynana baskısı gördüm, yine de her şeye boyun eğdim. Yaşadığım stres yüzünden iki kez yüz felci geçirdim. Eşim hastaneye götürmeye bile kalkmadı. Çünkü son derece vurdumduymaz biri. Benimle asla ilgilenmez.
Onunla defalarca bu konuyu konuştum, işe yaramadı. Yapısının bu olduğunu söyleyip konuyu kapattı. Bana sorarsanız kocam beni sevmiyor. Başkası yok hayatında ama beni de sevmiyor işte, bana hiç sevgiyle bakmıyor.
Ablacım açık konuşacağım. Ben aslında çok sevdiğim genci terk edip bu adamla evlendim ve şimdi çok pişmanım. İş işten geçti ne yazık ki.
Sevdiğim son ana kadar benden vazgeçmemişti, hatta düğünden bir gün önce bile nişanı atıp onunla kaçmamı teklif etmişti. Ama ben akrabalarımın aileme yapacağı baskıyı düşündüm, ailemin dışlanabileceğinden korktum, o nedenle “tamam” diyemedim.
Şimdi rüyalarda hep onunla buluşuyorum.
Biliyorum ki o da beni unutmadı. Zaten arkadaşımla haber göndermiş, “Madem eşiyle arası kötü, çocuğunu kimliğinden sildirsin, boşansın gelsin. Babamlar kabul etmese de o benim helalimdir” demiş.
Ben de dayanamıyorum, boşanmak istiyorum ama onun çocuğumu istememesi, “Onu asla görmek istemiyorum” demesi beni düşündürüyor.
Bir yanda 3 yaşındaki canımın içi kızım, diğer yanda sevdiğim, hâlâ kokusunu unutamadığım adam.
Lütfen yardım edin. Ben ne yapmalıyım?
◊ RUMUZ: ESKİ SEVGİLİ
YANIT:
Sevgili kızım, sakın ha bebeğini terk etmeyi düşünme. Bu çok büyük haksızlık olur. Bu adam seni gerçekten isteseydi, sevseydi, çocuğunu da bağrına basmayı kabul ederdi. Hiçbir suçu olmayan küçücük bir kızın annesiz büyümesini istemeye utanırdı. Babası kim olursa olsun onun annesi sensin ve seni seven bir adamın onu bu şekilde reddetmesi akıl alacak gibi değil. Söyledikleri bana göre büyük acımasızlık.
Bana sorarsan bu adam senin sevgine layık değil. Onu çok genç yaşta sevmiş olmalısın. Muhtemelen yeterince tanımıyorsun bile... Gerçek karakterini, huyunu suyunu bilmeden, sadece çocukluk aşkı olarak bağlanmışsın.
Onu neden terk ettin, neden onunla değil de bir başkasıyla evlendin, bunu açıklamıyorsun. Belli ki ona güvenememiş, onunla değil de eşinle evlenmeyi tercih etmişsin. Zaten güvenmemekte de haklıymışsın.
Bana kalırsa aklını bu adama taktığın ve ısrarla onu düşündüğün için yuvanda mutluluğu yakalayamıyorsun.
Eşinin seni sevmediğini düşünüyorsun ama belki sevgisini belli edemeyen biridir. Sonuçta o senin çocuğunun babası. Senin onu sevmediğinin, aklının bir başkasında olduğunun farkındaysa, bu yüzden sana sevgiyle yaklaşamıyor olabilir.
Bu adam “Çocuğunu silsin de gelsin, babamlara kabul ettiremezsem de o benim helalimdir” derken bile sana büyüklük taslıyor sanki. Hem de sanırım seninle evlenmeyi düşünmüyor. Sadece seninle birlikte olmayı hesaplıyor gibi geldi bana.
Aman kızım, yanlış bir karar verme, sonra çok üzülürsün. O masum yavruna da çok yazık olur.