Çocuğa karşı istismar kabul edilemez ama önlenebilir

Sevgili Feyza Hanım, Türkiye’de infiale neden olan insanlık dışı çocuk istismarıyla ilgili Change.org’da pek çok kampanya başlatıldı. Bunlar arasından biri çözüme yönelik sağduyulu yaklaşımıyla öne çıkıyor. Bu konuda uzun yılardır çalışan, 79 sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiği Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı’nın başlattığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na seslendiği kampanyaya dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Artık günlük hayatın parçası haline gelen çocuğa şiddet ve daha da önemlisi cinsel istismar haberlerini endişeyle izlemekteyiz.

Bu konu hepimiz için önemli ve acil. Şimdi aşağıdaki kampanyayı imzalayarak çocuk haklarını koruyan 79 sivil toplum kuruluşunun taleplerinin gerçekleşmesi için destek verebilirsiniz. Kampanyanın adı: Çocuğa Karşı Cinsel İstismar için Çözüm: Adalet, Koruma ve Rehabilitasyon.



ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİKAYET HATTI AÇILSIN

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı olarak çocuk koruma alanında yıllardır çalışan farklı uzmanlıklara sahip üyelerimizle, çocukların istismardan korunması için öneriler geliştirmek ve sistemde iyileştirmeye gidilmesi için çalışıyoruz.

Çocuklarımızı ancak güçlü bir sosyal hizmetler ağı üzerine inşa edilmiş çocuk koruma ve adalet sistemi ile koruyabiliriz.

Devletin de BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ile önleyici bir sistem kurarak çocukları ihmal ve istismardan korumayı taahhüt etmiş olduğunu hatırlatmak isteriz.

Verilen cezalar, ceza indirimi sebeplerinin uygulanma biçimi, yetersiz delil toplanması gibi sebeplerle sanıklar için caydırıcı olmaktan uzaklaşmakta.

Biliyoruz ki, çocukların ihmal veya istismar edilmesinden önce, riskleri fark edip bunları ortadan kaldırmaya yönelik sistemler gerçek bir koruma sağlayabilir.

Bu nedenle, sadece çocuklar için, çocuklara yönelik bir şikayet hattının açılması da gerekmektedir.

Ayrıca çocuklarla ilgili bilgilerin gizliliğinin mutlaka sağlanması gerekmektedir.

Bunları size okurlarınızla paylaşmanız için yazıyoruz. Bu konuya eğilip destek olacağınızdan eminiz.

◊ İmza için: www.change.org/p/cinsel-istismara-çözüm-adalet-koruma-ve-rehabilitasyon/

YANIT:

Aileleri uyarıyorum:

Bütün sorumluluk sizde

Bana göre bu konuda en önemli görev ailelere düşüyor. Ailelerin ardından ikinci büyük sorumluluk çocuklarla ilişkisi olan tüm eğitmenlerin, yardımcıların olmalıdır.

Çocuğun size anlatmaya çalıştıklarını dinlemek, onun önce doğru söylediğine inanmak en büyük görevinizdir. Aile içine giren, herkes en güvendiğiniz kişiler dahil, potansiyel suçlu olabilir. Paranoyaya kapılıp herkesten kuşkulanın demiyorum ama çocuğunuzu hiçbir şekilde hiç kimseyle yalnız bırakmayın.

Ne yazık ki, bana gelen mektupların büyük kısmında en sık rastlanan istismar suçluları üvey babalar.

Tabii genelleme yapmamalı... Bunun yanı sıra bekar annenin beraber olduğu erkekten, yakın akrabalardan bile çocuğu korumak zorunda olduğunuzu hatırlatmalı.

Bana gelen binlerce mektupta bu tür örnekler var ne yazık ki...

Çocukları her zaman dinlemek gerekiyor. Bu küçük çocuklar bana yazıncaya kadar, annelerine, babalarına bu sorunlarını açabilmeliler.

Yoksa çekindikleri için bu yaşadıkları korkunç olayı saklamak zorunda kalmaları çok acı.

Tabii devletin de, karakollarda, savcılıklarda sadece çocuklar için, çocuklara yönelik bir şikâyet hattının açılması gerekiyor. Ayrıca çocuklarla ilgili bilgilerin gizliliğinin mutlaka sağlanması önemli.

Olay ortaya çıktığında çocuğun günlerce, haftalarca sorgulanmasını, karakollarda mahkemelerde utanç içinde süründürülmesini de önlemek gerekir.

Bu konuyla ilgili hizmetlerin başında çocuklara ilkyardım, tedavi ve uzun süreli rehabilitasyon hizmetine kadar gidecek süreçte ilgili uzmanlardan oluşmuş bir ekiple destek verilmeli.



CEZALAR AĞIRLAŞTIRILMALI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda cinsiyet eşitliği ve cinsellik, üreme eğitimi verilmeli.

Ki çocuk vücudunun hangi bölgelerinin dokunulmaz olduğunu, bu bölgelerin önemini öğrenmeli ve ona göre dikkatli davranmalı.

Ve en önemlisi de tabii, çocuğa cinsel sömürü ve istismar yapan suçlunun cezalandırılması...

Üstelik bu ceza en ağır ve en şiddetli ceza olmalı.

Öyle ki bu ceza, suçu işleyen kişinin yaptığını asla unutmamasını sağlayacak, bunu asla tekrarlamasına mahal verilmeyecek şekilde olmalı. Caydırıcı olmalı.

Çeşitli ülkelerden örnekler verelim:

İngiltere’de küçük çocuğa tecavüzle suçlanan birinin çocuğun rızası olduğunu savunması mümkün değil. İlgili kanun, 13 yaşın altındaki bir çocukla herhangi bir cinsel ilişkiyi tecavüz olarak değerlendiriyor ve ömür boyu hapis cezası öngörüyor.

Çocuk Vakfı’nın hazırladığı rapora göre, Almanya 14 yaş ve İngiltere 13 yaş ile cezalandırmada en düşük yaş eşiğine sahip ülkelerden.



GEÇ OLMADAN HAREKETE GEÇELİM

Fransa 15 yaşı sınır kabul etse de, 15 yaşından büyük çocuklara yönelik cinsel davranışları da istismar kapsamına alarak hapis ve para cezası öngörüyor.

Fransa’da çocuğa taciz 15 yıl hapis ve para cezası getiriyor.

Ancak suçun mağdur üzerinde otorite ve güven sahibi biri tarafından işlenmesi gibi bazı haller, hapis cezasını artırıyor.

ABD’de, istisnalar dışında çocuğa istismar suçlarında yerel otoriteler eyaletlerin kendi yasaları kapsamında 15 ila 30 yıl arasında hapis cezası veriyor.

Suçlunun kaçırma, tehdit, şiddet, ölüme varan sonuçlar, istismara zorladığı durumlarda ceza daha da ağır.

Almanya’da ise, 14 yaşın altındakiler çocuk, 14-18 yaş genç, 18-21 ise genç yetişkin olarak sayılıyor. Yasa, 14, 16 ve 18 yaş altı için farklı hükümler getiriliyor.

Hep beraber harekete geçelim! Bir an önce yasalara ağır hükümler getirilsin ki, çocuklarımızı koruyup kollayabilelim.

