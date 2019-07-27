Çevresine uydu beni terk etti

İki yıllık sevgilim daha önce evlenip boşanmış olmamı önemsemiyordu. Ancak çevresindekilerin etkisinde kalarak beni bir anda terk etti.
Sevgili Güzin Abla, ben 24 yaşında boşanmış bir genç kadınım. Evliliğim sadece 1.5 yıl sürdü...
2 yıldır da yeni bir ilişkim vardı. Beni çok seviyordu, ilişkimiz ciddiydi. Daha önce bir evlilik yapmış olmamı ise önemsemiyordu. İşini kurduktan sonra beni istemeye gelecekti.
Ancak ilişkimize üçüncü kişiler çok müdahil oluyordu. Ailesiyle beni tanıştıracaktı, yapamadı. Ben de tepki olarak kuzeni ve abisi ile tartıştım... Bu olaydan sonra giderek benden uzaklaştı.
Sonunda da “Çevremdeki insanlar benim için çok değerli, onların düşüncesi de çok önemli. Bu durumda ben yapamam artık” dedi.
Çok sinirlendim, ona üst üste konuşmak için mesaj attım... Bana ilişkimizi bitirdiğini söyledi.
Daha iki hafta öncesinde beni çok sevdiğini söylüyordu. Sevgisi nasıl böyle bir anda bitti, çok şaşkınım...
Onu barışmaya ikna etmeye çalıştım, olmadı. Bana “sen git, bir başkasıyla mutlu olmaya bak” dedi. Benden soğuduğunu yineledi...
Şu an çok kötüyüm. Üstelik ailem ilişkimizi biliyordu, onlara evleneceğimizden bahsetmiştim.
Şimdi nasıl toparlanacağım bilmiyorum. Yemek yemekten kesildim, sürekli kusuyorum.
Her zaman yanımda olacağını söylüyordu.
İlişkimizi sadece boşanmış olduğum için bitirmesi acizlik değil midir? Hayata karşı inancımı yitirdim.
Ben onun için çok fedakarlık yaptım. Maddi manevi her zaman yanında oldum. Ama o beni yarıda bıraktı. Ne yapayım söyle abla?
◊ Rumuz: İnancımı yitirdi
YANIT
Sevgili kızım, bu yaşadıkların, bu genç adamın senin de dediğin gibi zayıf karakterli bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.
İki sene boyunca ümit verip evlenmeye ikna ettikten sonra, böyle birden sana sırtını dönmesi gerçekten bir acizlik belirtisi.
Sana “bir başkasıyla mutlu olmaya bak” diyebiliyorsa, seni gerçekten bitirmiş, belki de seni hiçbir zaman gerçek anlamda sevmemiş.
Karakter sahibi bir erkek bunu söyleyebilir mi?
Bunları sana gerçekleri görmen, kendini sevgine layık olmayan adam için helak etmemen için yazıyorum.
Büyük bir ihtimalle onunla her türlü beraberliği yaşamışsınızdır. “Ona maddi manevi her açıdan yardımcı oldum” diyorsun.
İşte bir süre sonra artık bu kaynağın da tükendiğini düşünmüşse, evlenmiş ayrılmış bir kadınla evlenmeyi zaten ailesine de kabul ettiremeyeceğini tahmin etmişse, senden uzaklaşmış.
Seninle yaşayacağı her şeyi yaşamış zaten, “hadi eyvallah” demek en kolayı tabii...
Kızım her acı gibi bu acı da zaman içinde sönecek, seni bu kadar hırpalayan bir insanın, seni hak etmediğini düşünerek bile ondan uzaklaşabilirsin.
Her kadın bir değerdir, kendi değerini bilerek, bu kötü günlerin de üstesinden gelmeyi başaracaksın.
Unutma ki, hiç kimsenin seni böyle küçümsemeye
hakkı yok...
Çevresine uydu beni terk etti
İki yıllık sevgilim daha önce evlenip boşanmış olmamı önemsemiyordu. Ancak çevresindekilerin etkisinde kalarak beni bir anda terk etti.
Sevgili Güzin Abla, ben 24 yaşında boşanmış bir genç kadınım. Evliliğim sadece 1.5 yıl sürdü...
2 yıldır da yeni bir ilişkim vardı. Beni çok seviyordu, ilişkimiz ciddiydi. Daha önce bir evlilik yapmış olmamı ise önemsemiyordu. İşini kurduktan sonra beni istemeye gelecekti.
Ancak ilişkimize üçüncü kişiler çok müdahil oluyordu. Ailesiyle beni tanıştıracaktı, yapamadı. Ben de tepki olarak kuzeni ve abisi ile tartıştım... Bu olaydan sonra giderek benden uzaklaştı.
Sonunda da “Çevremdeki insanlar benim için çok değerli, onların düşüncesi de çok önemli. Bu durumda ben yapamam artık” dedi.
Çok sinirlendim, ona üst üste konuşmak için mesaj attım... Bana ilişkimizi bitirdiğini söyledi.
Daha iki hafta öncesinde beni çok sevdiğini söylüyordu. Sevgisi nasıl böyle bir anda bitti, çok şaşkınım...
Onu barışmaya ikna etmeye çalıştım, olmadı. Bana “sen git, bir başkasıyla mutlu olmaya bak” dedi. Benden soğuduğunu yineledi...
Şu an çok kötüyüm. Üstelik ailem ilişkimizi biliyordu, onlara evleneceğimizden bahsetmiştim.
Şimdi nasıl toparlanacağım bilmiyorum. Yemek yemekten kesildim, sürekli kusuyorum.
Her zaman yanımda olacağını söylüyordu.
İlişkimizi sadece boşanmış olduğum için bitirmesi acizlik değil midir? Hayata karşı inancımı yitirdim.
Ben onun için çok fedakarlık yaptım. Maddi manevi her zaman yanında oldum. Ama o beni yarıda bıraktı. Ne yapayım söyle abla?
◊ Rumuz: İnancımı yitirdi
YANIT
Sevgili kızım, bu yaşadıkların, bu genç adamın senin de dediğin gibi zayıf karakterli bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.
İki sene boyunca ümit verip evlenmeye ikna ettikten sonra, böyle birden sana sırtını dönmesi gerçekten bir acizlik belirtisi.
Sana “bir başkasıyla mutlu olmaya bak” diyebiliyorsa, seni gerçekten bitirmiş, belki de seni hiçbir zaman gerçek anlamda sevmemiş.
Karakter sahibi bir erkek bunu söyleyebilir mi?
Bunları sana gerçekleri görmen, kendini sevgine layık olmayan adam için helak etmemen için yazıyorum.
Büyük bir ihtimalle onunla her türlü beraberliği yaşamışsınızdır. “Ona maddi manevi her açıdan yardımcı oldum” diyorsun.
İşte bir süre sonra artık bu kaynağın da tükendiğini düşünmüşse, evlenmiş ayrılmış bir kadınla evlenmeyi zaten ailesine de kabul ettiremeyeceğini tahmin etmişse, senden uzaklaşmış.
Seninle yaşayacağı her şeyi yaşamış zaten, “hadi eyvallah” demek en kolayı tabii...
Kızım her acı gibi bu acı da zaman içinde sönecek, seni bu kadar hırpalayan bir insanın, seni hak etmediğini düşünerek bile ondan uzaklaşabilirsin.
Her kadın bir değerdir, kendi değerini bilerek, bu kötü günlerin de üstesinden gelmeyi başaracaksın.
Unutma ki, hiç kimsenin seni böyle küçümsemeye
hakkı yok...