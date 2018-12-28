Can veririz onları vermeyiz

Değerli Güzin Abla, geçen aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvanlara yapılan işkence vakalarında faillerin cezalandırılmasına yönelik Hayvan Hakları Yasası’nın hızlandırılması için talimat verdi.
Çalışmaların hızlanması için oluşturulan komisyona Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu adı verildi.
Hayvanlara Adalet Derneği’nin (HAD) de dahil olduğu bu oluşum Ankara’daki vekiller, Çevre Komisyonu Başkanı ve üyeleriyle görüşmeler yaptı.
Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili yasa taslağı, bakanlıklarca hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı’na sunulmuş durumda. Yasa taslağı onaylanmadan önce Ankara’ya sesimizi bir kez daha duyurmak, sokak hayvanlarımızı devasa ölüm kamplarına teslim etmeyeceğimizi hatırlatmak istiyoruz.
Dileğimiz gerçekten koruyan, uygulanabilir ve adaletli bir Hayvan Koruma Kanunu ve hayvan haklarında istediğimiz yaşama hakkına saygı çizgisine bir an önce ulaşabilmektir.
Hayvan Hakları Yasası’nda düzeltilmesini talep ettiğimiz vazgeçilmez konu başlıkları şu şekildedir:
1- Mevcut 5199 Sayılı Koruma Kanunu’nun 6. maddesine dokunulmayacak. Yani sokak hayvanları yerel yönetimlerin kısırlaştırma ve aşılama işlemleri sonunda alındıkları ortamlara (mahallelerimize) bırakılacak.
2- Yapılan tüm ihlalleri için “cezasız” kalan yerel yönetimler de Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamına alınacak, ayrıca Tarım Bakanlığı’nın yerel yönetimler üzerinde “idari denetim” yetkisi net olarak belirlenecek.
3- Hayvanlara işkence ve kötü muameleye, öldürmeye, zehirlemeye TCK kapsamında ertelenemez, paraya çevrilemez şekilde hapis ve sicile işlenmek üzere cezalar verilecek.
4- Son derece adaletsiz olan “tehlikeli ırk” uygulaması tamamen kaldırılacak ve genel hükümler uygulanacak.
Son olarak da hayvanları koruma ile ilgili yapılacak tüm çalışmalar biz Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte son derece şeffaf olarak yapılacak.
◊ Av. Hülya Yalçın HAD Başkanı / Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu
Bildiğiniz gibi yıllardır ben de içinde bulunduğumuz bu sonsuz mücadelenin yorgun savaşçılarından biriyim. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı kanun taslağının pek yakında yasallaşması söz konusu.
Biz hayvanseverlerin beklentisi hayvana eziyete ve hayvanlara karşı cinayet ve tecavüzlerin ciddi ağır cezalar verilmesi, caydırıcı yasalar çıkarılması.
Hazırlanan taslağın beklentilerimizi karşılamasını umuyoruz.
Ve yetkililere dileklerimizi tekrarlıyor ve yüreklerine sesleniyoruz.
Son şeklini alacak olan bu yasanın hayvan dernekleri ve bu konuya gönül vermiş tüm kuruluşların da fikri ve düşüncesine başvurularak gerçekleştirilmesini gönülden diliyoruz.
Can veririz onları vermeyiz
Değerli Güzin Abla, geçen aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvanlara yapılan işkence vakalarında faillerin cezalandırılmasına yönelik Hayvan Hakları Yasası’nın hızlandırılması için talimat verdi.
Çalışmaların hızlanması için oluşturulan komisyona Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu adı verildi.
Hayvanlara Adalet Derneği’nin (HAD) de dahil olduğu bu oluşum Ankara’daki vekiller, Çevre Komisyonu Başkanı ve üyeleriyle görüşmeler yaptı.
Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili yasa taslağı, bakanlıklarca hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı’na sunulmuş durumda. Yasa taslağı onaylanmadan önce Ankara’ya sesimizi bir kez daha duyurmak, sokak hayvanlarımızı devasa ölüm kamplarına teslim etmeyeceğimizi hatırlatmak istiyoruz.
Dileğimiz gerçekten koruyan, uygulanabilir ve adaletli bir Hayvan Koruma Kanunu ve hayvan haklarında istediğimiz yaşama hakkına saygı çizgisine bir an önce ulaşabilmektir.
Hayvan Hakları Yasası’nda düzeltilmesini talep ettiğimiz vazgeçilmez konu başlıkları şu şekildedir:
1- Mevcut 5199 Sayılı Koruma Kanunu’nun 6. maddesine dokunulmayacak. Yani sokak hayvanları yerel yönetimlerin kısırlaştırma ve aşılama işlemleri sonunda alındıkları ortamlara (mahallelerimize) bırakılacak.
2- Yapılan tüm ihlalleri için “cezasız” kalan yerel yönetimler de Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamına alınacak, ayrıca Tarım Bakanlığı’nın yerel yönetimler üzerinde “idari denetim” yetkisi net olarak belirlenecek.
3- Hayvanlara işkence ve kötü muameleye, öldürmeye, zehirlemeye TCK kapsamında ertelenemez, paraya çevrilemez şekilde hapis ve sicile işlenmek üzere cezalar verilecek.
4- Son derece adaletsiz olan “tehlikeli ırk” uygulaması tamamen kaldırılacak ve genel hükümler uygulanacak.
Son olarak da hayvanları koruma ile ilgili yapılacak tüm çalışmalar biz Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte son derece şeffaf olarak yapılacak.
◊ Av. Hülya Yalçın HAD Başkanı / Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu
Bildiğiniz gibi yıllardır ben de içinde bulunduğumuz bu sonsuz mücadelenin yorgun savaşçılarından biriyim. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı kanun taslağının pek yakında yasallaşması söz konusu.
Biz hayvanseverlerin beklentisi hayvana eziyete ve hayvanlara karşı cinayet ve tecavüzlerin ciddi ağır cezalar verilmesi, caydırıcı yasalar çıkarılması.
Hazırlanan taslağın beklentilerimizi karşılamasını umuyoruz.
Ve yetkililere dileklerimizi tekrarlıyor ve yüreklerine sesleniyoruz.
Son şeklini alacak olan bu yasanın hayvan dernekleri ve bu konuya gönül vermiş tüm kuruluşların da fikri ve düşüncesine başvurularak gerçekleştirilmesini gönülden diliyoruz.