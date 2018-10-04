Bu dünya sadece bize ait değil

Bugün, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Peki hayvanları yeteri kadar koruyabiliyor muyuz, haklarını arayabiliyor muyuz?
Hayvanların bu doğada bizlerle beraber yaşaması gerektiğine inanıyorum ve onların yaşama haklarına da saygılı olmaya çalışıyor, olunmasını arzu ediyorum.
Hiçbir canlıya eziyet edilmesine katlanamıyorum ama şu haberlere bir bakar mısınız?
Kırklareli’de mahallelinin baktığı Garip adlı bir anne köpeği okla vurup öldürmüşler.
Belediye Başkanı “Bunu yapanları bulmak boynumun borcu” demiş.
Sağ olsun ama bulsa ne olacak? O kişi 300-400 lira ödeyip serbest kalmayacak mı?
Zavallı bir kediciği ateşe verip yakıyorlar. Bu nasıl bir acımasızlıksa, bu nasıl bir vicdansızlıksa, vahşilikse artık! Ve tabii yapan bulunamıyor.
Bulunsa da geçen yıl kedi yavrusunu vura vura öldüren şahsa yaptıkları gibi, bir miktar para cezası kesip salıverecekler.
Oysa siyasetçilerimiz, seçim öncesinde bizlere yeni yasa ile bu tür katliamlara ve eziyetlere ciddi hapis cezaları getireceklerine dair söz vermişlerdi.
Biz de aylardır hayvana şiddeti “kabahat” sınıfından çıkaracak, ciddi cezalar getirecek o yasanın çıkmasını bekliyoruz.
HAYVANSEVERLERE DE ÖFKE DUYUYORLAR
Yaşadığım yöre başta olmak üzere, birçok il ve ilçede başıboş gezen hayvanlar, aşılanmış ve ilgililer tarafından kontrol altında. Öyle iken bile üzerlerinde yaralar, vücutlarında darp izlerine rastlıyoruz.
Çoğu aç... Yemek ve su bulmaktan başka arzusu olmayan bu masum canlara niye eziyet edilir anlamak mümkün mü?
Sopayla dövüyorsunuz. Sinsi sinsi zehirli yiyecek verip öldürüyorsunuz. Bunlar yetmiyormuş gibi, yaşayacakları alanları ellerinden alıyorsunuz.
Nereye sığınacağını bilemeyen o hayvanlara bakmak, hepimizin görevi. En başta da yerel yöneticilerin işi.
Hayvanları alıp dağ başına atmak çözüm değil. Barınakları büyütün, şartlarını iyileştirin, kısırlaştırma işini ciddi biçimde ele alın. Çözüm bu, “Öldür, katlet, zehirle, yok et” değil.
Üstelik o vicdansızların hedefinde sadece hayvanlar yok... Hayvanları besleyenlere de aynı nefret ve öfkeyle saldırıyorlar.
Antalya’da yaşayan orta yaşlı hayvansever bir çifti, kedileri besledikleri için tekme tokat dövüldü, hastanelik edildi.
Eminim bu saldırganlara da caydırıcı bir ceza verilmeyecek.
İNSANLIĞIN ÖLÇÜTÜ MERHAMETTİR
Unutmayın, bu dünya yalnızca bize ait değil... Bu dünyada yaşayabiliyorsak bunu hayvanlara, bitkilere, ağaçlara, diğer tüm canlılara borçluyuz. Çünkü her canlının bir yaşama nedeni var. Allah, insanlar büyük bir üstünlük iddiasıyla ve merhametsizce onları öldürüp yok etsin diye yaratmadı hayvanları.
İnsanın insanlığı taşıdığı kalple, ruhla yani vicdanı ve merhameti ile ölçülür. Allah’ın yarattığı her canlıya sevgi, saygı, merhamet duymak, onları koruyup kollamak şarttır.
Yunus Emre ne kadar güzel özetlemiş: “Yaratılanı severim, Yaradan’dan ötürü”
Keşke çocuklarımıza bu sevgiyi aşılayabilsek. O zaman dünya daha güzel, çok daha yaşanır bir yer olmaz mıydı?
Bu dünya sadece bize ait değil
Bugün, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Peki hayvanları yeteri kadar koruyabiliyor muyuz, haklarını arayabiliyor muyuz?
Hayvanların bu doğada bizlerle beraber yaşaması gerektiğine inanıyorum ve onların yaşama haklarına da saygılı olmaya çalışıyor, olunmasını arzu ediyorum.
Hiçbir canlıya eziyet edilmesine katlanamıyorum ama şu haberlere bir bakar mısınız?
Kırklareli’de mahallelinin baktığı Garip adlı bir anne köpeği okla vurup öldürmüşler.
Belediye Başkanı “Bunu yapanları bulmak boynumun borcu” demiş.
Sağ olsun ama bulsa ne olacak? O kişi 300-400 lira ödeyip serbest kalmayacak mı?
Zavallı bir kediciği ateşe verip yakıyorlar. Bu nasıl bir acımasızlıksa, bu nasıl bir vicdansızlıksa, vahşilikse artık! Ve tabii yapan bulunamıyor.
Bulunsa da geçen yıl kedi yavrusunu vura vura öldüren şahsa yaptıkları gibi, bir miktar para cezası kesip salıverecekler.
Oysa siyasetçilerimiz, seçim öncesinde bizlere yeni yasa ile bu tür katliamlara ve eziyetlere ciddi hapis cezaları getireceklerine dair söz vermişlerdi.
Biz de aylardır hayvana şiddeti “kabahat” sınıfından çıkaracak, ciddi cezalar getirecek o yasanın çıkmasını bekliyoruz.
HAYVANSEVERLERE DE ÖFKE DUYUYORLAR
Yaşadığım yöre başta olmak üzere, birçok il ve ilçede başıboş gezen hayvanlar, aşılanmış ve ilgililer tarafından kontrol altında. Öyle iken bile üzerlerinde yaralar, vücutlarında darp izlerine rastlıyoruz.
Çoğu aç... Yemek ve su bulmaktan başka arzusu olmayan bu masum canlara niye eziyet edilir anlamak mümkün mü?
Sopayla dövüyorsunuz. Sinsi sinsi zehirli yiyecek verip öldürüyorsunuz. Bunlar yetmiyormuş gibi, yaşayacakları alanları ellerinden alıyorsunuz.
Nereye sığınacağını bilemeyen o hayvanlara bakmak, hepimizin görevi. En başta da yerel yöneticilerin işi.
Hayvanları alıp dağ başına atmak çözüm değil. Barınakları büyütün, şartlarını iyileştirin, kısırlaştırma işini ciddi biçimde ele alın. Çözüm bu, “Öldür, katlet, zehirle, yok et” değil.
Üstelik o vicdansızların hedefinde sadece hayvanlar yok... Hayvanları besleyenlere de aynı nefret ve öfkeyle saldırıyorlar.
Antalya’da yaşayan orta yaşlı hayvansever bir çifti, kedileri besledikleri için tekme tokat dövüldü, hastanelik edildi.
Eminim bu saldırganlara da caydırıcı bir ceza verilmeyecek.
İNSANLIĞIN ÖLÇÜTÜ MERHAMETTİR
Unutmayın, bu dünya yalnızca bize ait değil... Bu dünyada yaşayabiliyorsak bunu hayvanlara, bitkilere, ağaçlara, diğer tüm canlılara borçluyuz. Çünkü her canlının bir yaşama nedeni var. Allah, insanlar büyük bir üstünlük iddiasıyla ve merhametsizce onları öldürüp yok etsin diye yaratmadı hayvanları.
İnsanın insanlığı taşıdığı kalple, ruhla yani vicdanı ve merhameti ile ölçülür. Allah’ın yarattığı her canlıya sevgi, saygı, merhamet duymak, onları koruyup kollamak şarttır.
Yunus Emre ne kadar güzel özetlemiş: “Yaratılanı severim, Yaradan’dan ötürü”
Keşke çocuklarımıza bu sevgiyi aşılayabilsek. O zaman dünya daha güzel, çok daha yaşanır bir yer olmaz mıydı?