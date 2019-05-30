Bu acının üzerine bir de borç ödeyeceğiz

Ablam kanser tedavisi için bankadan yüklü miktarda kredi çekmiş. Ama ne yazık ki onu kaybettik. Bu acı yetmezmiş gibi, banka borçları ödememiz için tebligat gönderdi...
Merhaba Güzin Abla, bize her konuda yardımcı olduğun için sana minnettarız. Benim sana danışmak istediğim aşk sevgili meselesi değil ama bu da bizim derdimiz, umarım cevapsız bırakmazsınız.
Benim ablam hastaydı.
Uzun süre kanserle mücadele etti. Ama ne yazık ki başaramadı...
Tedavi masrafları için ölmeden önce yüklüce kredi çekmiş... Aldığı bu krediden kısa bir süre sonra da ne yazık ki vefat etti. Banka kalan borcu ödememiz için biz kardeşlerine tebligat göndermiş.
İtiraz etmek istiyoruz ama nasıl yapacağımızı bilmiyoruz.
Bu borcu ödemek zorunda mıyız, hiçbirimizin durumu çok iyi değil.
Ablamızın acısı üstüne bir de bu borcu ödemek zorunda kalır mıyız?
Bir yolu yok mudur, bana bir çare göster lütfen.
* Rumuz: A.A.
YANIT
Sevgili kızım kaybınıza çok üzüldüm, başınız sağ olsun.
Ablanız bu menhus hastalıkla mücadele etmek için kredi çekmiş besbelli. Çünkü, gerçekten kanser tedavisine para yetiştirmek çok zor. Keşke tedavinin faydası olsaydı, onu kaybetmeseydiniz.
Arkasından da bu sıkıntılarla karşılaşmasaydınız.
Bazen işte insan acı bir kaybın ardından, böyle maddi sorunlarla mücadele etmek zorunda kalıyor ne yazık ki...
Bu sorununuz beni aşar, bu nedenle güvendiğim ve inandığım bir avukata, Mustafa İnanç’a bu konuyu danıştım...
Size bana verdiği cevabı aktarıyorum:
“Anne veya baba sağ değilse kardeşler, ölen bekâr kardeşe mirasçı olur. Anne baba sağ ise ölenin borcundan kardeşler sorumlu olmaz.
Soru soranların yasal mirasçı olduklarını varsayarsak, borçtan kurtulmak için ölen kardeşlerinin ‘mirasını reddedebilirler’, kısacası reddi miras yapabilirler.
Böylece ölenin borçlarından da sorumlu olmazlar. Ancak bu bir süreye tabidir. Vefattan itibaren 3 ay içinde, ölenin sağlığında oturduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde dava açmak gerekir. Bu 3 aylık süre geçmişse dava hakkı kalmaz. Bu nedenle acele etmek gerekir.
Özellikle de kredi çekilen banka, dışarıdan anlaşmalı avukatlık büroları ile çalışıyorsa o avukatlar sürekli olarak ödemenin bir an önce yapılması için ısrar ederler. Bu nedenle bir an önce mahkemeye başvurmalılar.”
İşte siz de bu konuda ne gerekiyorsa yapın. Ablanızın mirasını reddederek, bir ödeme zorluğuyla karşılaşmayın.
Mahkemeye bir dilekçeyle başvurarak ablanızın mirasını reddetmeniz yeterli...
Bu acının üzerine bir de borç ödeyeceğiz
Ablam kanser tedavisi için bankadan yüklü miktarda kredi çekmiş. Ama ne yazık ki onu kaybettik. Bu acı yetmezmiş gibi, banka borçları ödememiz için tebligat gönderdi...
Merhaba Güzin Abla, bize her konuda yardımcı olduğun için sana minnettarız. Benim sana danışmak istediğim aşk sevgili meselesi değil ama bu da bizim derdimiz, umarım cevapsız bırakmazsınız.
Benim ablam hastaydı.
Uzun süre kanserle mücadele etti. Ama ne yazık ki başaramadı...
Tedavi masrafları için ölmeden önce yüklüce kredi çekmiş... Aldığı bu krediden kısa bir süre sonra da ne yazık ki vefat etti. Banka kalan borcu ödememiz için biz kardeşlerine tebligat göndermiş.
İtiraz etmek istiyoruz ama nasıl yapacağımızı bilmiyoruz.
Bu borcu ödemek zorunda mıyız, hiçbirimizin durumu çok iyi değil.
Ablamızın acısı üstüne bir de bu borcu ödemek zorunda kalır mıyız?
Bir yolu yok mudur, bana bir çare göster lütfen.
* Rumuz: A.A.
YANIT
Sevgili kızım kaybınıza çok üzüldüm, başınız sağ olsun.
Ablanız bu menhus hastalıkla mücadele etmek için kredi çekmiş besbelli. Çünkü, gerçekten kanser tedavisine para yetiştirmek çok zor. Keşke tedavinin faydası olsaydı, onu kaybetmeseydiniz.
Arkasından da bu sıkıntılarla karşılaşmasaydınız.
Bazen işte insan acı bir kaybın ardından, böyle maddi sorunlarla mücadele etmek zorunda kalıyor ne yazık ki...
Bu sorununuz beni aşar, bu nedenle güvendiğim ve inandığım bir avukata, Mustafa İnanç’a bu konuyu danıştım...
Size bana verdiği cevabı aktarıyorum:
“Anne veya baba sağ değilse kardeşler, ölen bekâr kardeşe mirasçı olur. Anne baba sağ ise ölenin borcundan kardeşler sorumlu olmaz.
Soru soranların yasal mirasçı olduklarını varsayarsak, borçtan kurtulmak için ölen kardeşlerinin ‘mirasını reddedebilirler’, kısacası reddi miras yapabilirler.
Böylece ölenin borçlarından da sorumlu olmazlar. Ancak bu bir süreye tabidir. Vefattan itibaren 3 ay içinde, ölenin sağlığında oturduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde dava açmak gerekir. Bu 3 aylık süre geçmişse dava hakkı kalmaz. Bu nedenle acele etmek gerekir.
Özellikle de kredi çekilen banka, dışarıdan anlaşmalı avukatlık büroları ile çalışıyorsa o avukatlar sürekli olarak ödemenin bir an önce yapılması için ısrar ederler. Bu nedenle bir an önce mahkemeye başvurmalılar.”
İşte siz de bu konuda ne gerekiyorsa yapın. Ablanızın mirasını reddederek, bir ödeme zorluğuyla karşılaşmayın.
Mahkemeye bir dilekçeyle başvurarak ablanızın mirasını reddetmeniz yeterli...