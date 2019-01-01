Böyle bir yükün altına girmek için çok gencim

Hayatımdaki kişi daha önce evlenip boşanmış. 6 yaşında bir çocuğu var. Ben ise daha 19 yaşındayım ve böyle bir yükün altına girmek için çok genç olduğumu düşünüyorum.
Güzin Abla, ben 19 yaşındayım. 1 yılı aşkın süredir birlikteliğim var ve hayatımdaki kişi daha önce evlenip boşanmış. Eski eşiyle 2 yıl flört etmiş, eşi 5 aylık hamileyken de evlenmişler. 2 yıl evli kalmışlar. Boşanalı 4 yıl olmuş. Bu evliliğinden 6 yaşında bir kızı var. Bu gerçeği bana yaklaşık 2 ay önce söyleyebildi.
Böyle bir yükün altına girmek için daha çok genç olduğumun farkındayım fakat elimden bir şey gelmiyor, onu çok seviyorum.
Çoğunlukla beynimi meşgul ediyor bu birliktelik. Sürekli bir şeyleri öğrenme çabasındayım. Sevgilim de sorularımı cevaplıyor.
Üzüldüğümün farkına varıyor ve onun da morali bozuluyor. Sol yüzük parmağında eski eşinin isminin dövmesi var. Yanıma gelirken o dövmeyi kapatmaya çalışıyor. Sildirmesi için üzerine gitmek istemiyorum ama gördükçe canım yanıyor. “Hâlâ aklında o var mı” diye düşünmekten alıkoyamıyorum kendimi.
Eski eşiyle görüşüyor mu, beni seviyor mu, aklından neler geçiyor, bunlar hep soru işareti. Bana biraz öneride bulunursanız çok rahatlarım. Şimdiden teşekkürler.
◊ Rumuz: Gökkuşağı
YANIT
Sevgili kızım, bu çok hassas bir konu. Sen ilk evliliğini yapacaksın, sevdiğin adamın ise ikinci evliliği ve bir de çocuğu var. Sen henüz 19 yaşındasın, hayat hakkında hiçbir şey bilmiyorsun, sorunlar yaşamamışsın. Eminim evde el bebek gül bebek bir hayatın olmuş.
Dediğin çok doğru, böyle bir yükün altına girmeye hazır mısın bilemiyorum. Aşk heyecanı çabucak geçebilir kızım, hele ki bazı ciddi sorunlar karşısında bir anda sönebilir.
Çünkü bak, şimdiden ilk eşini kıskanmaya başlamışsın. Onunla görüşmesini istemiyorsun. “Ya karşılaşırlarsa” diye endişe ediyorsun.
Elbette karşılaşacaklar, çünkü arada bir çocuk var. Bu yüzden mutlaka görüşecekler. O yavrucağın suçu yok ki, babasının da annesinin de sevgisine şefkatine ihtiyacı olacak ömür boyu. Zaten eğer sevdiğin adam çocuğunu bir kenara atacaksa, onun karakterinden kuşku duymalısın.
Sevginiz eğer bu sorunları karşılayabilecek kadar güçlüyse, bütün problemleri aşabilecekseniz o zaman bu beraberliği devam ettir.
Ömür boyu sevdiğin adamın çocuğuyla ilgilenmesine, eski eşiyle görüşmesine katlanmaya kendini hazırla. Ama kıskançlık yapacaksan, sevdiğin adama güvenmeyeceksen vazgeç. Bütün bunları ancak gerçek anlamda güven ve sevgiyle aşabilirsiniz.
Tüm okurlarımın yeni yılını kutlar, herkese huzur, mutluluk ve sağlık dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Herkesin yüreği sevgi ve şefkatle dolsun.
Böyle bir yükün altına girmek için çok gencim
Hayatımdaki kişi daha önce evlenip boşanmış. 6 yaşında bir çocuğu var. Ben ise daha 19 yaşındayım ve böyle bir yükün altına girmek için çok genç olduğumu düşünüyorum.
Güzin Abla, ben 19 yaşındayım. 1 yılı aşkın süredir birlikteliğim var ve hayatımdaki kişi daha önce evlenip boşanmış. Eski eşiyle 2 yıl flört etmiş, eşi 5 aylık hamileyken de evlenmişler. 2 yıl evli kalmışlar. Boşanalı 4 yıl olmuş. Bu evliliğinden 6 yaşında bir kızı var. Bu gerçeği bana yaklaşık 2 ay önce söyleyebildi.
Böyle bir yükün altına girmek için daha çok genç olduğumun farkındayım fakat elimden bir şey gelmiyor, onu çok seviyorum.
Çoğunlukla beynimi meşgul ediyor bu birliktelik. Sürekli bir şeyleri öğrenme çabasındayım. Sevgilim de sorularımı cevaplıyor.
Üzüldüğümün farkına varıyor ve onun da morali bozuluyor. Sol yüzük parmağında eski eşinin isminin dövmesi var. Yanıma gelirken o dövmeyi kapatmaya çalışıyor. Sildirmesi için üzerine gitmek istemiyorum ama gördükçe canım yanıyor. “Hâlâ aklında o var mı” diye düşünmekten alıkoyamıyorum kendimi.
Eski eşiyle görüşüyor mu, beni seviyor mu, aklından neler geçiyor, bunlar hep soru işareti. Bana biraz öneride bulunursanız çok rahatlarım. Şimdiden teşekkürler.
◊ Rumuz: Gökkuşağı
YANIT
Sevgili kızım, bu çok hassas bir konu. Sen ilk evliliğini yapacaksın, sevdiğin adamın ise ikinci evliliği ve bir de çocuğu var. Sen henüz 19 yaşındasın, hayat hakkında hiçbir şey bilmiyorsun, sorunlar yaşamamışsın. Eminim evde el bebek gül bebek bir hayatın olmuş.
Dediğin çok doğru, böyle bir yükün altına girmeye hazır mısın bilemiyorum. Aşk heyecanı çabucak geçebilir kızım, hele ki bazı ciddi sorunlar karşısında bir anda sönebilir.
Çünkü bak, şimdiden ilk eşini kıskanmaya başlamışsın. Onunla görüşmesini istemiyorsun. “Ya karşılaşırlarsa” diye endişe ediyorsun.
Elbette karşılaşacaklar, çünkü arada bir çocuk var. Bu yüzden mutlaka görüşecekler. O yavrucağın suçu yok ki, babasının da annesinin de sevgisine şefkatine ihtiyacı olacak ömür boyu. Zaten eğer sevdiğin adam çocuğunu bir kenara atacaksa, onun karakterinden kuşku duymalısın.
Sevginiz eğer bu sorunları karşılayabilecek kadar güçlüyse, bütün problemleri aşabilecekseniz o zaman bu beraberliği devam ettir.
Ömür boyu sevdiğin adamın çocuğuyla ilgilenmesine, eski eşiyle görüşmesine katlanmaya kendini hazırla. Ama kıskançlık yapacaksan, sevdiğin adama güvenmeyeceksen vazgeç. Bütün bunları ancak gerçek anlamda güven ve sevgiyle aşabilirsiniz.
Tüm okurlarımın yeni yılını kutlar, herkese huzur, mutluluk ve sağlık dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Herkesin yüreği sevgi ve şefkatle dolsun.