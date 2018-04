“Boşanamazsan kuma olursun” dedi

Merhaba Güzin Abla, 3 sene önce bir adamla tanıştım. Geçen yazdan beri de aşk yaşıyoruz. Aramızda 10 yaş olmasına rağmen benimle çok ilgileniyor, ne istersem yapıyor...

Arkadaşının evi var, kirasını o ödüyor. Bazen orada birlikte kalıyoruz.

Ancak cinsel ilişkiye girdikten sonra her şey daha çok değişti. Beni daha sık aramaya, daha çok kıskanmaya başladı.

Bu arada hamile kaldım, o dinine bağlı bir adam. İmam nikâhımız olmadığı için “çocuğu aldıralım” dedi.

Ben de istemiyorsa, vardır bir bildiği diye kabul ettim ve çocuğu aldırdım.

Bazen ona “Hiç evlendin mi” diye soruyordum ama her defasında “Hayır, bugüne kadar kafama yatan biri olmadı” diyordu.

Bir gün o duştayken nüfus kağıdına baktım ve evli olduğunu öğrendim.

Cebinde çocuğunun nüfus kağıdı da vardı. O da 2008 doğumluydu. Duştan çıktıktan sonra ona “Bir insan eşini neden aldatır” diye sordum. “Birçok sebepten... Sevmiyordur, mutlu değildir, vardır bir sebebi illa” dedi.

“Peki, sen neden aldattın” dedim. “Benim evliliğim zoraki oldu, severek evlenmedim. Sana ‘hep geçmişten gelen bir yaram var’ derdim ya, işte buydu” diye yanıt verdi.

Ben ağlamaya başlayınca “Sana bunu söylemeye çalıştım ama çok mutluyduk, senin üzülmeni istemedim. Biliyorum canın çok yanıyor, benim canım seni sevmeye başladığım günden beri yanıyor” dedi.

Günlerce kendime gelemedim.

Bana aldığı bütün hediyeleri geri verdim. Aradan birkaç gün geçtikten sonra mesaj attı.

Ben özlemine dayanamayıp cevap verdim, tekrar konuşmaya başladık.

Bana, “Biraz sabret ben senin yanında mutluyum, boşanmaya çalışacağım. Boşanamazsam eğer kuma olarak alırım seni” dedi.

Onu çok seviyorum Güzin Abla... Mantığım kabul etmiyor ama yüreğime söz geçiremiyorum. Şu an sana yazarken bile ağlıyorum, canım o kadar çok yanıyor ki...

Arkadaşıyla konuştum, “Evlilikleri nasıl? Mutlularsa ben hiç aralarına girmek istemiyorum” dedim.

Arkadaşı da “Onların evliliğini görev gibi düşün, sadece adı evlilik. O hiç mutlu değil, bende kalıyor, eve nadir gidiyor” dedi.

Kafam çok karıştı Güzin Abla, canım yanıyor ama hâlâ onu çok seviyorum. Ben hayatımı ona göre ayarladım şimdi onsuz olmak istemiyorum.

Güzin Abla yardım et, psikolojim hiç iyi değil. ◊ Rumuz: Kuma

YANIT

Güzel kızım, anlıyorum çok seviyorsun, belki gerçekten o da seni seviyor ama ortada bir evlilik var, bir çocuk var. Bu adam belli ki bu evliliği kolay kolay yıkamayacak. O yüzden sana “seni kuma alırım” diyor.

Ki bu benim asla kabul edemeyeceğim bir söz.

Ne demek kuma almak? Sen bu kadar aşağılanacak bir kadın mısın?

Dinine bağlı bir adam olduğunu söylüyorsun, demek ki seni imam nikâhıyla kendine bağlayacak, belki sana bir ev açacak ve sen toplum içinde küçük düşürücü bir durumu kabulleneceksin.

O adamın üzerinde hiçbir hak iddia edemezsin, senin doğacak çocuklarının resmi olarak babası gözükemez, onun maddi manevi hiçbir şeyinden yararlanamazsın, soyadını taşıyamazsın, çocuğun olsa babasının soyadını taşıyamaz. Ancak eşinin çocuğunu kabul etmesi gerekir ki, ona soyadını verebilsin.

Bana kalırsa bu aile içinde yapılmış bir evlilik ve boşanamayacağını o da biliyor. Üstelik mutlu da olsa, olmasa da o kadının ne günahı var?

O kadınla evlenmek istemiyorsaydı evlenmeyecekti...

Yaptığı bu hatanın sonucuna katlanmak zorunda mısın?

Eğer gerçekten seni seviyorsa, boşanmayı deneyecek ve olmazsa da senden vazgeçecek... Sen de öyle...

Bu devirde böyle kumalık da ne demek? Hem hayatını mahvetmene bakalım senin ailen izin verecek mi?

Eskişehir’e termik santral yapılmamalı

Merhaba Feyza Hanım, Eskişehir’in verimli Alpu Ovası’nda kurulmak istenen kömürlü termik santrale karşı yeni kampanyamızı başlattık:

“Kömürü ES geç!”

Tarihinde pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Eskişehir’e kömürlü termik santral mücadelesinde destek vermek için mücadeleye katıl.

Eskişehir’de planlanan kömürlü termik santralin hava kirliliği ve insan sağlığı üzerine etkilerini araştırıp bir rapor hazırladık.

Hazırladığımız rapora göre Eskişehir’de planlanan termik santral kurulursa 3200 erken ölüme neden olacak!

Alpu Ovası’na kurulmak istenen termik santralin onaylanan ÇED raporu eksikliklerle dolu.

Projenin, Eskişehir’deki verimli tarım arazilerine yıkıcı etkisi değerlendirilmemiş.

Hava kirliliği değerlendirmesi de eksik ve hatalı.

Eskişehir’in tarım alanlarını ve havasını etkileyecek kömürlü termik santrale karşı sen de harekete geç,

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun iptali için başlattığımız kampanyaya imza ver.

◊ Barış Eceçelik

Dijital Kampanya Sorumlusu

bilgi.tr@greenpeace.org