“Bitti” diyor ama ayrılamıyor

Biz üniversitede tanıştık. İkimiz de mezun olduk, şu anda farklı şehirlerde çalışıyoruz, mühendisiz.

Ben onun yaşadığı şehre gitmek istiyordum, fakat orada iş bulamadım henüz. Son bir senedir ayrı olduğumuz için sürekli aramızda tartışmalar ve sürtüşmeler yaşanıyor. Beni eskisi kadar özlemediğini, aramızda duygusal çekimin kalmadığını söylüyor.

Evlenmek istiyoruz ama benim yaşadığım şehirde işe girme imkanı olmasına rağmen onu da kabul etmiyor, illa onun yaşadığı şehre gitmemi istiyor. Bana sadece kendi ailesi, kendi yaşamı varmış gibi davranıyor.

Güzin Abla, ben bu kızla evlenmek istiyorum ama o ayrılmak istediğini söylüyor. “Ayrıl o zaman, uğraştırma” diyorum, bu sefer de “Dilim varmıyor” diyor. Ne yapacağımı bilmiyorum.

O İstanbul’da, ben Ankara’dayım. Ben, ilk sevgilisiyim, hep bana diyor “Ben seninle büyüdüm, seninle hayatı tanıdım” diye...

Sonra da dönüp “Çok iyi bir insansın, bana hep iyi davrandın ama çok fevrisin, çok genelliyorsun insanları. Ailemle ileride kavga edebilme ihtimalinden korkuyorum. İçimde duygu kalmadı bunları düşüne düşüne” diye konuşuyor. Ben ne yapmalıyım?

RUMUZ: AYRILIK





YANIT

Ne yaptınsa artık, bilemiyorum, bu genç hanımı korkutmuşsun sevgili oğlum. Senin çok fevri olduğunu, çabuk parladığını düşünüyor. Bu halinle ailesine saygısız davranmandan, onlarla da ters düşmenden korkuyor olmalı.

Genelleme yapmaya meraklı olduğunu da söylüyor, demek insanları hep aynı açıdan, aynı yönden değerlendiriyorsun. Onları tanımadan, anlamadan sınıflandırıyor, kesin konuşuyorsun. Bu da hiç doğru değil. İşte bu yüzden senden çekiniyor.

İlerde ailesiyle ya da çevresiyle de anlaşamayıp ters düşmenden, bu yüzden aranızın açılmasından, evlenirseniz mutsuz olmaktan korkuyor bu genç kız. Ne yaptın, nasıl davrandın, ne söyledin de bunları hissetmesine sebep oldun, bilemiyorum.

Ama her şeye rağmen seni hâlâ sevdiğini düşünüyorum. “Sana karşı duygu kalmadı içimde” dese de senden kopamıyor baksana...

Sen de onu gerçekten seviyorsan, ondaki bu yanlış kanaati giderebilmek için elinden geleni yapmalısın. Tabii bu arada bir yıldır ayrı olmanın, aranızdaki mesafenin de bu huzursuzluğu yaratmakta rol oynadığını unutma...