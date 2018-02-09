Bir matadorun sonu

Bu inanılmaz fotoğraf matador Torero Alvaro Munera’nın kariyerinin bitişini temsil ediyor. Daha doğrusu matadorluğu bırakışını...

Fotoğraftaki matador Alvaro Munera, bu dövüşten kısa süre sonra kariyerine son verme kararı aldı.

Gösterinin son anlarına doğru gücünü yitiren, başı dönen ve nefesi tükenen Alvaro, ringin köşesinde yığıldı ve hareketsiz kaldı.

Boğanın ona yaklaştığını görünce onun için korkulu sonun yaklaştığını bedeninde hissetti. Ancak boğa ona hiçbir şey yapmadı.

Savunma yapmayan adama karşı boğa öylece durdu ve ona bakarak bağırdı.

Yarıştan sonra matador şöyle konuştu: “Boğa gözümün içine bakarak bağırdı, sadece bağırdı. Sırtına kılıçlar batırdığım hayvan bana zarar vermedi. İstese beni oracıkta öldürebilirdi fakat sadece gözlerime bakıp bağırdı.

Sanki haykırıyordu...

Her hayvanda olduğu gibi onun gözlerinde de masumiyet vardı. Ona neden bunu yaptığımı soruyordu sanki... Korkum, utanca dönüşmeye başlamıştı.

Çünkü benim ona yaptığım gibi, bana savunmasızken zarar vermeyi tercih etmedi.

O an kendimi o gün dünyanın en vahşi insanı gibi hissettim.”

Bu gösteriden kısa süre sonra Munera, matadorluğu bıraktı ve boğa güreşi gösterilerinin sona erdirilmesi için kampanyalar yürüten topluluklara destek vermeye başladı. ◊ Rumuz: Dikkatinize

YANIT

Her zaman İspanya halkının bu korkunç ve haksız mücadeleden nasıl zevk aldığını düşünmüş durmuşumdur.

Bu dövüşleri seyretmeye katlanamam.

Arada televizyonda şöyle bir gözüme çarptığında çok kötü olurum. Boğaların vücutlarına, özellikle tam sırtlarına mızraklar saplanmış, kanlar içinde, inanılmaz ıstırap çektiklerini görmeye insanların nasıl katlanabildiklerini anlamam mümkün değil. Giderek bu geleneksel eğlence dünyadan da tepki görmeye başladı.

Dilerim çok yakında da yasaklanır.

Matador Munera’nın bu tepkisi, kampanya başlatması son derece olumlu bir davranış.

İnşallah herkes onun gibi bu olaylardan ders alır ve doğru yolu bulur.

Kürk üretiminin ithali yasaklanmalı

Çeşitli yayınlardan edindiğimiz bilgilere göre hayvanlara zalimce uygulamalarla elde edildiği için İngiltere’de kürk üretiminin yasaklanmış olduğunu öğrenip sevinmiştik.

Ancak Türkiye dahil birçok ülke kürk ithalatına devam ediyor.

Dolaylı yoldan bu barbar sektöre hizmet devam ediyor. Hayvan

Hakları Savunucuları olarak her türlü kürk ithalatının acilen yasaklanması bekliyoruz. Hayvana zulmü reva görenler dünyaya barış ve huzur getiremezler.

Saygılarımla.

◊ Hamiyet Şahin Hayvan koruma gönüllüsü

YANIT

Şunu söylemeliyim ki, yalnızca çevremden gördüğüm kadarıyla kürk giyen hanımların büyük çoğunluğu kürkün nasıl elde edildiği hakkında en ufak bir bilgisi yok. Bunun nasıl büyük bir vahşet içerdiğini, hayvanın canlı canlı yüzüldüğünü defalarca anlatmaya çalıştık.

Ama görüldüğü gibi kadınlar hâlâ bu vahşi cazibeye kapılmaktan geri kalmıyorlar.