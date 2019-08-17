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Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Bir kadın için çocuklarını sildi, şimdi özür diliyor

17 Ağustos 2019

Bir kadın uğruna beni ve iki çocuğunu silip giden eşim, şimdi eve dönmek istiyor. Ama her affedişimde bana aynı travmayı yaşatttığı için ona güvenemiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum.

Sevgili Güzin Abla, kocam 3 yıl önce beni aldattı. Onun yalanlarını ortaya çıkarıp ihanetini yüzüne vurduğumda çok pişman olduğunu söyledi, “Psikolojim bozuk” dedi. Affettim... Ama maalesef bu yanlışın devamı geldi.
Onu her affedişimden sonra tekrar o kadına gitti. En sonunda karşıma çıkıp “Bu sadece cinsel ilişki değil, gönül ilişkisi” deyiverdi. Açık açık o kadına âşık olduğunu söyledi. Ondan vazgeçemiyormuş.
Tabii onu yine terk ettim ama bu sefer boşanma davası da açtım.
Bir yıl önce kapıma geldi. O zamandan beri de yalvar yakar durumda, her gün affetmem için dil döküyor bana.
Ama artık beni sevdiğini düşünmüyorum. Sizce yanılıyor muyum?
Beni taparcasına sevdiğini iddia ediyor ama nedense bunları söylerken bile hâlâ o kadını düşünüyormuş gibi geliyor.
Sizce aşk bu kadar çabuk unutulur mu? O kadın için deli divane oluyordu. Düşünün, sırf onun uğruna biri 5 yaşında, diğeri 6 aylık yavrularını bırakıp gitmişti. Ailesini bile gözü görmemişti. Şimdi gerçekten bu kadını silmiş olabilir mi? Ona inanmalı mıyım? Onu bir kez daha affetmeli miyim?
RUMUZ: İNANMALI MIYIM?

YANIT

Sevgili kızım, sana düşüncelerimi açık açık söyleyeyim mi; bu kadın büyük ihtimalle daha aklına yatan birini bulmuş, kocanı da kapının önüne koymuştur. Belki daha zengin belki de bekar birini... Sebep her ne olursa olsun, onu terk etmiştir. O da soluğu yeniden senin kapında almıştır.
Belki biraz acımasız gelebilir bu yorumum ama ne yapayım...İnsanları o kadar iyi tanıyorum ve yıllar boyunca öylesine sarsıcı tecrübeler edindim ki bu tür olaylarda... Gerçekçi olmam gerektiğinde, daha farklısını düşünemiyorum.
Kadın ona sırtını dönünce, tutanacağı tek dal sen kalmışsın. Çocuklarının anasısın ve senin onu her ne olursa olsun kabul edeceğinden emin...
Şimdi bu çok zor bir karar... Onu kabul etmek de etmemek de sana kalmış. Eğer her şeye rağmen onu hâlâ seviyorsan, çocuklarını babasız bırakmamak uğruna yeniden barışabilirsin. Ama onun bir gün yine aynı şeyi yapmayacağından emin olamazsın.
Daha olumlu düşünürsek, bu olay ona iyi bir ders olmuşsa, böyle bir macerada terk edilmeyi onur meselesi yapmışsa, senin kıymetini anlamışsa, gerçekten sana döner ve bu defa sana dört elle sarılabilir.
Her ikisi de ihtimal dahilinde... Dediğim gibi karar senin.
Ancak şunu da hep söylerim, eğer onu kabul edersen, bu olayı kapatıp asla başına kakmamayı, ona bu günahını hatırlatmamayı göze almalısın. Yoksa hayatınız zehir olacaktır.

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