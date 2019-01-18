Bir gün çok sinirlendi şiddete başvurdu

Erkek arkadaşımın öfkesini kontrol edememe gibi bir sorunu var ve bu sorun şiddet boyutuna kadar vardı. Ayrıca ailelerimiz çok uyumsuz, bu ilişkimize de yansıyor. Buna rağmen ben sevdiğim adamla olmak istiyorum, ondan ayrı kalmaya dayanamıyorum.
Güzin Abla, ben 21 yaşında bir genç kızım. Erkek arkadaşımla 1,5 yıl önce masal gibi başlayan bir ilişkimiz vardı. Her şey mükemmel giderken onun öfke kontrol sorunu yüzünden sıkıntılar yaşamaya başladık.
Bir gün gerçekten çok sinirlendi, şiddete başvurdu, kalbimi ve gururumu incitti.
O olayın ardından bir ay ayrı kaldık. Sonra bu ilişkiyi devam ettirip ettirmeme konusunda oturup konuşmaya karar verdik.
İlişkimizin avantajları ve dezavantajlarını bir kağıda yazdık.
Avantajlar 8, dezavantajlar 28 taneydi. Haliyle ayrılma kararı aldık ama saatlerce birbirimize sarılarak ağladık.
Her şeyden önce bizim aile yapılarımız uyuşmuyor.
Onun ailesi fazlasıyla tutucu.
Her şeye rağmen onun son zamanlardaki davranışlarını affetmeye hazır olsam da aile faktörü bizi bitirdi.
Evlendiğimizde nasıl yaşayacağımızdan düğün ve ev detaylarına her konuda hem biz hem de ailelerimiz farklı düşünüyor.
Ben yine de onunla olmak istiyorum çünkü onsuz çok canım acıyor. Kendimi berbat hissediyorum.
Sonuçta severek ayrıldık...
Ayrılma sebebi aileler ve görüş farklılıkları. Örneğin benim açık kıyafetler giymem, makyaj yapmam bile sorun.
Hayallerimiz, ideallerimiz çok farklı. Ancak dediğim gibi yine de onunla olmak istiyorum, tek dileğim o. Özetle, ben sevdiğim adamla olmak istiyorum.
◊ RUMUZ: UYUMSUZLUK
YANIT
Yanılıyorsun sevgili kızım, sizin en önemli sorununuz aileler değil bu genç adamın öfke kontrol sorunu. Büyük olasılıkla baskıcı bir aile ortamında büyümüş...
O yüzden kendisi de bir kadının isteklerine karşı gelmesine, onun sözlerine karşı çıkmasına alışık değil.
Sen ona göre başına buyruk, kendi bildiğini okuyan bir kızsın.
Daha şimdiden şiddete başvuruyorsa, bunun devamı mutlaka gelir.
Senin kıyafetine, makyajına, çalışmana, dışarı çıkmana karışacaktır.
Sana engel olmaya kalkışacaktır. Sen bunlara dayanabilecek misin? Ömür boyu bir erkeğin baskısı altında yaşayabilecek misin? Sevgili kızım, hep söylediğim gibi aşk, sevgi çok güzel duygular, ama sonsuza kadar sürmüyor. Sürense arkadaşlık, dostluk, anlaşma, uyum, hoşgörü, güven.
Sen onunla bu uyumu sağlayabileceğinden emin misin gerçekten!
Aileler değil sen evleniyorsun. Onların dünyalarının ayrı olması önemli değil. Onlar bir süre sonra anlaşır ama sen eşinin şiddetini kaldırabilecek misin.
Bence önce bir psikoloğa gitmeli sevgilin.
Bak bakalım öfkesini kontrol edebiliyor mu.
Bir gün çok sinirlendi şiddete başvurdu
Erkek arkadaşımın öfkesini kontrol edememe gibi bir sorunu var ve bu sorun şiddet boyutuna kadar vardı. Ayrıca ailelerimiz çok uyumsuz, bu ilişkimize de yansıyor. Buna rağmen ben sevdiğim adamla olmak istiyorum, ondan ayrı kalmaya dayanamıyorum.
Güzin Abla, ben 21 yaşında bir genç kızım. Erkek arkadaşımla 1,5 yıl önce masal gibi başlayan bir ilişkimiz vardı. Her şey mükemmel giderken onun öfke kontrol sorunu yüzünden sıkıntılar yaşamaya başladık.
Bir gün gerçekten çok sinirlendi, şiddete başvurdu, kalbimi ve gururumu incitti.
O olayın ardından bir ay ayrı kaldık. Sonra bu ilişkiyi devam ettirip ettirmeme konusunda oturup konuşmaya karar verdik.
İlişkimizin avantajları ve dezavantajlarını bir kağıda yazdık.
Avantajlar 8, dezavantajlar 28 taneydi. Haliyle ayrılma kararı aldık ama saatlerce birbirimize sarılarak ağladık.
Her şeyden önce bizim aile yapılarımız uyuşmuyor.
Onun ailesi fazlasıyla tutucu.
Her şeye rağmen onun son zamanlardaki davranışlarını affetmeye hazır olsam da aile faktörü bizi bitirdi.
Evlendiğimizde nasıl yaşayacağımızdan düğün ve ev detaylarına her konuda hem biz hem de ailelerimiz farklı düşünüyor.
Ben yine de onunla olmak istiyorum çünkü onsuz çok canım acıyor. Kendimi berbat hissediyorum.
Sonuçta severek ayrıldık...
Ayrılma sebebi aileler ve görüş farklılıkları. Örneğin benim açık kıyafetler giymem, makyaj yapmam bile sorun.
Hayallerimiz, ideallerimiz çok farklı. Ancak dediğim gibi yine de onunla olmak istiyorum, tek dileğim o. Özetle, ben sevdiğim adamla olmak istiyorum.
◊ RUMUZ: UYUMSUZLUK
YANIT
Yanılıyorsun sevgili kızım, sizin en önemli sorununuz aileler değil bu genç adamın öfke kontrol sorunu. Büyük olasılıkla baskıcı bir aile ortamında büyümüş...
O yüzden kendisi de bir kadının isteklerine karşı gelmesine, onun sözlerine karşı çıkmasına alışık değil.
Sen ona göre başına buyruk, kendi bildiğini okuyan bir kızsın.
Daha şimdiden şiddete başvuruyorsa, bunun devamı mutlaka gelir.
Senin kıyafetine, makyajına, çalışmana, dışarı çıkmana karışacaktır.
Sana engel olmaya kalkışacaktır. Sen bunlara dayanabilecek misin? Ömür boyu bir erkeğin baskısı altında yaşayabilecek misin? Sevgili kızım, hep söylediğim gibi aşk, sevgi çok güzel duygular, ama sonsuza kadar sürmüyor. Sürense arkadaşlık, dostluk, anlaşma, uyum, hoşgörü, güven.
Sen onunla bu uyumu sağlayabileceğinden emin misin gerçekten!
Aileler değil sen evleniyorsun. Onların dünyalarının ayrı olması önemli değil. Onlar bir süre sonra anlaşır ama sen eşinin şiddetini kaldırabilecek misin.
Bence önce bir psikoloğa gitmeli sevgilin.
Bak bakalım öfkesini kontrol edebiliyor mu.