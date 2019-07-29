Bir aydır evliyim ama mutlu değilim

Bir aylık evli olmamıza rağmen eşimle iletişimimiz kopmak üzere. Zaten kötü bir nişan dönemi geçirdik, buna rağmen düzelir ümidiyle yola devam ettim. Şimdi ise mutlu değilim, âşık da değilim.
Merhaba Güzin Abla, ismini birçok kez duyduğum halde bir gün sana sığınacağımı hiç düşünmezdim. Ben 24 yaşında bir öğretmenim.
Kısacık ömrümde çok hatalar biriktirdim.
Kendimi sevmeyi başaramadım.
Pozitif değilim, ölüm sevimli hale gelir oldu.
Hayatıma dışarıdan bakınca her şey çok iyi görünüyor. İyi bir meslek, iyi bir eş, iyi bir aile vs. Ama sadece 1 aydır evli olmama rağmen eşimle iletişimimiz kopmak üzere.
Zaten kötü bir nişan dönemi geçirdik, buna rağmen düzelir ümidi ile yola devam ettim. Birçok şeye ben sebep oldum. Haliyle şu an kendisinin de hevesi heyecanı kayboldu.
Mutlu değilim, âşık da değilim. Ve maalesef evlenmeden daha önce beraber olduğum ve sevdiğim kişinin eşinden boşanmış olduğunu öğrendim... Şu anda saçma duygular içindeyim, eşime ihanet etmekten çok korkuyorum.
Öte yandan da daha 1 aylık evliyken, kahkahaların kopmadığı bir eve hapsolmak beni çok ürkütüyor. Ne yapmalıyım bilmiyorum. Bunları hiç tanımadığım biri ile paylaşmak beni bir nebze de olsa rahatlattı, yardımınızı bekliyorum.
◊ Rumuz: Mutsuz evlilik
YANIT
Sevgili kızım madem mutsuzsun, madem evliliğinde aradığını bulamadın, neden devam ediyorsun? Bir insan evliliğinin ilk ayında mutsuz olur mu? En güzel günleri olması gereken bu süreçte kendini ölüme yakın görecek kadar kötü hisseder mi?
Ne duruyorsun, o halde hemen ayrıl eşinden.
Şu anda yeni evlisin, çocuğun yok, her şeyin başındasın, yürümeyen bu evliliği noktalarsın, olur biter. Bence mutsuz olduğunu söylediğin anda ailen de anlayış gösterecektir, çevren de...
Kendini sürekli suçlamayı bırak, hiçbir şeye sen neden olmamışsın, tek hatan sevmediğin, âşık olmadığın biriyle evlenmeye kalkışmak.
Bunu da sanırım, daha önce beraber olduğun ama ayrıldığın o adama inat yapmışsın gibi geldi bana.
O adam, senden önce evlenmiş olmalı...
Sen de sanki ona nispet yapmak istemişsin. Ama bu seni çok daha fazla üzmüş.
Tabii mutsuzluğunun bir nedeni de o adamın şimdi boşanmış olduğunu duyman. Pişmanlık duyuyor olmalısın.
Eşini aldatabileceğini hissettiğine göre de onu hâlâ seviyorsun... İstersen sen de boşanırsın, ona dönersin.
Baksana o da eşiyle yapamamış, ayrılmış.
Ancak sen o sevgiliden neden ayrılmak durumunda olmuşsun, bunu bilmediğim için bu konuda kesin bir şey söyleyemiyorum. Ayrılık nedeni sen miydin, o muydu, o mu seni aldattı, o evlendiği kızla mı sana ihanet etti, hiçbir fikrim yok...
Ama o adam şimdi boşandığına göre, onunla yaşadıklarını tekrar gözden geçirebilirsin.
Hem de bu defa çok daha objektif olabilirsin belki.
Ona göre de hareket edersin. Ama bu kararı verecek olan sensin.
Şurası bir gerçek ki, ister o eski sevgiliye dön, ister bir başkasına yönel ama bu evliliği sürdürmen yanlış bana göre.
Bir aydır evliyim ama mutlu değilim
Bir aylık evli olmamıza rağmen eşimle iletişimimiz kopmak üzere. Zaten kötü bir nişan dönemi geçirdik, buna rağmen düzelir ümidiyle yola devam ettim. Şimdi ise mutlu değilim, âşık da değilim.
Merhaba Güzin Abla, ismini birçok kez duyduğum halde bir gün sana sığınacağımı hiç düşünmezdim. Ben 24 yaşında bir öğretmenim.
Kısacık ömrümde çok hatalar biriktirdim.
Kendimi sevmeyi başaramadım.
Pozitif değilim, ölüm sevimli hale gelir oldu.
Hayatıma dışarıdan bakınca her şey çok iyi görünüyor. İyi bir meslek, iyi bir eş, iyi bir aile vs. Ama sadece 1 aydır evli olmama rağmen eşimle iletişimimiz kopmak üzere.
Zaten kötü bir nişan dönemi geçirdik, buna rağmen düzelir ümidi ile yola devam ettim. Birçok şeye ben sebep oldum. Haliyle şu an kendisinin de hevesi heyecanı kayboldu.
Mutlu değilim, âşık da değilim. Ve maalesef evlenmeden daha önce beraber olduğum ve sevdiğim kişinin eşinden boşanmış olduğunu öğrendim... Şu anda saçma duygular içindeyim, eşime ihanet etmekten çok korkuyorum.
Öte yandan da daha 1 aylık evliyken, kahkahaların kopmadığı bir eve hapsolmak beni çok ürkütüyor. Ne yapmalıyım bilmiyorum. Bunları hiç tanımadığım biri ile paylaşmak beni bir nebze de olsa rahatlattı, yardımınızı bekliyorum.
◊ Rumuz: Mutsuz evlilik
YANIT
Sevgili kızım madem mutsuzsun, madem evliliğinde aradığını bulamadın, neden devam ediyorsun? Bir insan evliliğinin ilk ayında mutsuz olur mu? En güzel günleri olması gereken bu süreçte kendini ölüme yakın görecek kadar kötü hisseder mi?
Ne duruyorsun, o halde hemen ayrıl eşinden.
Şu anda yeni evlisin, çocuğun yok, her şeyin başındasın, yürümeyen bu evliliği noktalarsın, olur biter. Bence mutsuz olduğunu söylediğin anda ailen de anlayış gösterecektir, çevren de...
Kendini sürekli suçlamayı bırak, hiçbir şeye sen neden olmamışsın, tek hatan sevmediğin, âşık olmadığın biriyle evlenmeye kalkışmak.
Bunu da sanırım, daha önce beraber olduğun ama ayrıldığın o adama inat yapmışsın gibi geldi bana.
O adam, senden önce evlenmiş olmalı...
Sen de sanki ona nispet yapmak istemişsin. Ama bu seni çok daha fazla üzmüş.
Tabii mutsuzluğunun bir nedeni de o adamın şimdi boşanmış olduğunu duyman. Pişmanlık duyuyor olmalısın.
Eşini aldatabileceğini hissettiğine göre de onu hâlâ seviyorsun... İstersen sen de boşanırsın, ona dönersin.
Baksana o da eşiyle yapamamış, ayrılmış.
Ancak sen o sevgiliden neden ayrılmak durumunda olmuşsun, bunu bilmediğim için bu konuda kesin bir şey söyleyemiyorum. Ayrılık nedeni sen miydin, o muydu, o mu seni aldattı, o evlendiği kızla mı sana ihanet etti, hiçbir fikrim yok...
Ama o adam şimdi boşandığına göre, onunla yaşadıklarını tekrar gözden geçirebilirsin.
Hem de bu defa çok daha objektif olabilirsin belki.
Ona göre de hareket edersin. Ama bu kararı verecek olan sensin.
Şurası bir gerçek ki, ister o eski sevgiliye dön, ister bir başkasına yönel ama bu evliliği sürdürmen yanlış bana göre.