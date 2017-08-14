Bilgisayarda çıplak kadın fotoğrafları buldum

Merhaba Güzin Abla, ben 3 aylık evliyim. Eşimi çok seviyorum. Onun da beni sevdiğini düşünüyordum.

Bilgisayarda düğün fotoğraflarımıza bakarken yanlışlıkla bir fotoğrafı sildim.

Fotoğrafı çöp kutusundan çıkarmak, geri yüklemek isterken bir dosya buldum.

İçinde çıplak kadın fotoğrafları vardı. Eşim de çıplak fotoğraflarını gördüğüm kişiye kendi çıplak hallerini yollamış.

Fotoğraflar 4 yıl öncesinden kalmış ama daha yeni silinmiş. Görünce çok rahatsız oldum ve bilgisayarı karıştırmaya başladım.

Eşim aslında sosyal medyayı kullanmıyor. İnternet geçmişinde ocak ayında bir sosyal medya hesabı kapattığını ve en son o fotoğraftaki kadının profiline girdiğini gördüm. Bu beni çok üzdü.

Bunun üzerine eşim eve geldi ve ona o kadının kim olduğunu sordum, tanımadığını söyledi.

Sadece birine benzettiği için sayfasına baktığını, zaten hesabını 3 ay önce yani evlendiğimizde kapattığını söyledi.

Şu an içim hiç rahat değil. Eşime güvenebilir miyim bilmiyorum. Onu çok seviyorum, o da beni çok sevdiğini söylüyor. Benden öncesine takılmıyorum ama o profile girilmiş olması beni çok rahatsız ediyor. Bu durumu nasıl aşabilirim?

◊ Rumuz: Güven

Sevgili kızım, her erkeğin evlenmeden önce yaşadığı maceralar olabilir.

Hele böyle son dönemlerde sık sık görüldüğü gibi, sanal alemde maceralar, fotoğraflar, sevgililer, hayali aşklar yaşaması çok doğal.

Gerçeği bile olabilirdi ama bu sadece internette yaygın olan bazı sanal ilişkilerden öteye gidememiş. Eşin de zaten sana yalan söylememiş, evlendikten sonra bunları silip atmış.

Tek hatası bunları bilgisayarın çöp kutusundan da tamamen silmeyi unutmak olmuş.

Bu tür konulara kafanı takıp da güzelim evliliğini yıpratma canım kızım. Bunlar gençler arasında sık sık rastlanan şeyler.

Ve ciddiye alınacak gibi değil. Elbette ki eşine güvenini kaybetmeyeceksin, üzerinde bile durma ve bir daha da bu konuyu sakın açma.

Bu arada internet ve bilgisayar kullanmayan okurlarıma burada geçen bazı sözcükleri açıklamam gerekiyor:

Bilgisayarın çöp kutusu, zaman zaman bilgisayarımızda biriken fotoğraf, yazı, belge gibi şeyleri silip oraya yüklediğimiz bir bölümdür. Çöp kutusunu da boşalttığımızda bilgisayardan tamamen silinirler.

Evlenmeyi

düşünüyorduk

birden değişti

Ben 22 yaşındayım.

Üniversite öğrencisiyim. 3 yıllık bir ilişkim var. Birçok iniş çıkış yaşadık ama her defasında daha sıkı sarıldık birbirimize.

Birlikte yaşıyorduk. Kendisi benden 2 yaş büyük. Aynı üniversitedeyiz. Erkek arkadaşım bir anda değişti.

Çok daha dindar bir şekilde yaşamaya başladı. Benden de gitgide uzaklaştı.

Ben dinden uzak biri değilim ama o başında sarıkla, pantolon yerine şalvarla gezmeye başlayınca şaşkınlık yaşadım. Benden de ayrılmak istemiyor, bir an evvel evlenelim diyor sadece halka açık yerlerde görüşmek istiyor.

Çok yoruluyorum Güzin Abla, aşık olduğum adama dokunamıyorum bile.

Bu durum geçici midir? Yoksa artık hep böyle mi olacak?

Ben ne yapmalıyım, ondan ayrılayım mı?

◊ Rumuz: Çaresiz

Kızım, dini vecibelerini yerine getirmek elbette ki yanlış değil. Ama bunu yaparken insanın çağa, yaşadığı ortama, çevresine, ailesine ters düşmemesi gerekir.

Şu dönemde sarıkla, şalvarla gezmek, tüm dünyadan ve modern yaşamdan kopmak anlamına geliyor. Bunu garipsemen çok normal. Daha önce üniversitede okurken, birden değişip derslerini, eğitimini unutup böyle yaşaması senin için pek kolay olmamalı.

Ben bu durumu sevdiğin adamın bir tarikata katılmasına yoruyorum. Onu böyle yaşamaya, tüm hayatını değiştirmeye yönlendiren bir dernek, bir kurum gibi gençleri kendilerine bağlamaya çalışan gruplar çok fazla.

Hayatta her şey normal olmalı. Dindar olmak elbette ki kınanacak ve yadırganacak şeyler değil. Ama şu bana anlattıklarının abartılı davranışlar olduğunu düşünüyorum.

Bilmem ailesi ne düşünüyor ama istersen onlarla da bir görüş. Ama bu şekilde eğer sen ona uyum sağlayamayacaksan ve daha şimdiden mutsuz olduğunu hissediyorsan, onunla evlenmenin doğru olacağını sanmıyorum.