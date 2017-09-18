Beni kuzenimle evlendirmek istiyorlar

Öte yandan teyzemin oğlu da benimle evlenmek istiyor.

Bizim ailede akraba evlilikleri yadırganmıyor.

Bu yüzden ailem teyzemin oğluyla evlenmemi istiyor.

Hal böyle olunca sevgilim olduğunu söylemek zorunda kaldım.

Annem ve teyzem duyunca karşı çıktı, hemen ayrılmamı istedi.

Ardından babam öğrendi ve o da bana kızdı.

Ben onları çok üzmemek için ayrıldığımı söyledim.

Babam her konuşmamızda, kuzenimin ne kadar düzgün biri olduğunu onunla evlenirsem bana hiçbir şekilde kötü davranamayacağını söylüyordu.

Ben bu olanları erkek arkadaşıma anlatınca ondan habersiz bir şey yaptığım için bana kızdı ve “Bir süre görüşmeyelim” dedi.

Bir hafta beni aramadı, sormadı.

Kendince beni bu şekilde cezalandırıyordu.

Ben onun ilişkiyi bitirdiğini düşünerek iki hafta sonunda kesin ve net bir ayrılık mesajı attım.

Bunun sonucunda beni çok sevdiğini, ayrılmak istemediğini söyleyerek okuduğum şehre geldi.

Konuştuk, anlaştık ve ilişkimize devam etme kararı aldık.

Ancak ailem benim ayrıldığımı zannediyordu.

Bu aşamadan sonra sevgilim, kuzenimin benimle evlenmek istediğini öğrenince bana karşı tavırları değişti.

Çok baskıcı, her yaptığıma karışan biri oldu.

Ailesi de olayları öğrendi ve bana soğuk davranmaya başladı.

Sevgili Güzin Abla biz birbirimizi çok seviyoruz.

Ama ne benim ailem onu, ne de onun ailesi beni istiyor.

Ne yapacağımı bilmiyorum.

Bu saatten sonra nasıl davranmalıyım?

◊ Rumuz: Karmaşık

YANIT

Oldukça zor bir durumdasın sevgili kızım. Her ne kadar aile geleneklerine bağlı olsan da mantığını dinleyip, artık hiç kimseye boyun eğmemelisin.

Evliliğin, kuracağın aile, sadece senin isteğine bağlı olmalı.

Hiç kimse seni yönetmemeli, yönlendirmemeli, geleceğin için hele bu kadar ciddi bir konuda senin yerine karar vermemeli.

Sevdiğin gencin de senin gibi zor durumda olduğu ortada. Ancak ikiniz birbirinizi gerçek anlamda seviyorsanız, bu zorlukları aşabilirsiniz.

Sen ailenin karşısına geçip, artık akraba evliliklerinin ne kadar sakıncalı olduğunu, bunun hem doğacak çocuklar açısından, hem aile yapısı açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını anlatabilmelisin.

Sevdiğin adam da kendi ailesini, senin bu konuda hiçbir suçun olmadığına, aksine ailenle sürekli mücadele ettiğine inandırmalı.

Ailen ne düşünürse düşünsün, senin onlardan farklı olduğunu anlamak zorundalar. Ben bu durumu sevginizin gücüyle halledip, birbirinize kavuşacağınıza inanıyorum.

Yalnızım mutsuzum

Merhaba Güzin Abla, ben 22 yaşındayım.

Çevremdeki insanlar eğitim hayatıma, insanlarla olan iletişimime, çevremde çok popüler oluşuma, neşeme, bitmeyen kahkahalarıma özenir.

Lakin ben çok mutsuzum.

Sebebi ise yalnızlığım.

Çevremde herkesin sevgilisi var, benim ise yok.

Bu halimle de mutluyum ama herkes bana övgü dolu sözler söylerken, beni beğenir, takdir ederken “Neden yalnızım” diye sorgulamadan duramıyorum.

İlgi duyduğum bir kişi var, o da yalnız.

Hayatında kimse yok ama bana karşı ilgisi de yok.

Ne yapacağımı bilmiyorum...

◊ Rumuz: Neden yalnızım

YANIT

Sevgili kızım, bütün bu anlattıkların karşısında, gerçekten senin gibi bir genç kızın yalnız olması şaşırtıyor insanı.

Ama bana kalırsa sen her şeye rağmen yüreğinin kapılarını kapatıyorsun insanlara.

Çok iyi bir arkadaş görünümü verdiğin için ya da seni gerçekten mükemmel buldukları için yanaşmaktan kaçınıyor olabilirler.

Maddi durumun iyi sanırım, bu da erkekleri korkutabilir.

Bazı kızlar o kadar içten, samimi ve arkadaş görünümündedirler ki, erkekler onları yakın arkadaş olarak görür. Sevgili olmak akıllarına bile gelmez.

Sanırım senin bu arkadaş tarzından vazgeçmen, biraz daha kadınsı davranmaya yönelmen gerekiyor.

Özellikle de o beğendiğin gence karşı biraz daha ilgi göstermelisin.