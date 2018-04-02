Beni istemeyen bir aileye gelin gidemem

Evliliğim 1 hafta bile sürmeden ayrıldık. Bu dönemde eski sevgilim beni hiç rahat bırakmadı. Şimdi 4 senedir birlikteyiz ve ailesinden bazıları da beni biliyor.

Fakat ne zaman evleniriz veya ailenle ne zaman tanışırım diye sorduğumda beni tersliyor. Benden sanki utanıyor... Beni çok sevdiğini söylüyor ama ciddi bir adım atmaya da yanaşmıyor. Mali müşavirlik okudum, beni o yönden bile durmadan yıkmaya çalışıyor, sanki küçümser gibi...

Kendisi bir meslek sahibi bile değil ama bir yerde çalışıyor.

Annesinden ya da ailesinin tepkisinden çok korkuyor. Herhalde evlenip ayrıldım diye tepki göstereceklerini düşünüyor. Arkadaş-larımın hepsi nefret ediyor erkek arkadaşımdan...

Biz birçok şeyi beraber yaşadık, iyi günlerimiz de oldu kötü günlerimiz de. Ama anne olmak, yuva kurmak yanlış mı? Maddi manevi hiçbir sıkıntımız yok... O yüzden anlamıyorum artık, beni oyalıyor mu... Ayrılsam da rahat bırakmıyor beni.

Bana bir akıl ver abla... Beni istemeyen bir aileye gelin gitmek istemiyorum ama sevgilim arkamda da durmuyor... Sırf evlenip ayrıldım diye bunu yapıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum.

◊ Rumuz: Oyalıyor mu?

YANIT

Kendi kendine birtakım kararlar vermişsin güzel kızım, bu genç adamla zaten pek iyi geçinemiyormuşsunuz ki, sen gitmiş bir başkasıyla evlenmişsin.

Burada neden evliliğin bir hafta bile sürmemiş, bunu açıklamıyorsun ama bence bu genç adama karşı sevgin ağır basmış. Seni oyaladığını düşünüyorsun. Elbette haklısın, seninle evlenmek için hiç acelesi yok bu genç adamın. Çünkü ailesinin seni istemediğini bildiği için evlenmeye yanaşmıyor. Belki de seni bir başkasıyla evlendiğin için cezalandırıyor. Bu yüzden acı çektiriyor sana.

Sonuçta annen haklı kızım, bu adamın seninle evliliğe adım atması mümkün değil. Sen boş yere yıllarını veriyorsun ona. Senin için bir takıntı haline gelmiş bu adam için kendine yazık etmiyor musun?

Annen, tüm çevren, arkadaşların bu gerçeği görüyor, ama sen göremiyorsun. Sen meslek sahibi bir genç kadınsın. Neden kendini ezdiriyorsun? Nedir bu zayıflığın, bir kendine sor bunu... Yazık etme kendine, bu adamın seninle evleneceği yok...

Bir sincaba protez kol takılacak

Batman’da yabani hayvanlar tarafından ağır yaralanan sincap Karamel’in protezleri İstanbul Aydın Üniversitesi, Ortopedik Protez ve Ortez Programı Laboratuvarı tarafından yapılıyor.

Batman’da yabani hayvanlar için kurulan kapana sıkışarak ağır yaralanan Karamel isimli sincap, hayvansever Tayfun Demir’in yardımı ile tedavi ettirildi. Kollarında ciddi hasar oluşan Karamel zorlu iki ameliyatın ardından hayata tutunurken, kolları kesilmek zorunda kaldı. Sincap Karamel’in durumunu öğrenen İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlileri, ona protez kol takmak için ilk kontrollerini yaptı.

Evinde kurtardığı bir sincapla yaşayan ve yıllardır sincaplara karşı özel ilgisi olan bilgisayar mühendisi Tayfun Demir, dünyada ilk kez bir sincaba protez kol takılması için İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun uzman ekibi ile bir araya geldi. Ortopedik protez ve ortez teknikeri usta öğretici Mustafa Gültekin, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Tolgay Şatana ve öğretim görevlisi fizyoterapist Eylem Küçük’ten oluşan ekip Sincap Karamel’in ilk ölçüsünü aldı.

Türkiye’de sincapların görüldüğü yerde öldürüldüğünü söyleyen Tayfun Demir, “Öncelikle İstanbul Aydın Üniversitesi’ne göstermiş olduğu bu duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Karamel birilerinin ormana kurduğu kapan yüzünden diğer sincaplar gibi daldan dala atlamak yerine küçücük kutuda yaşama savaşı veriyor.

Maalesef ülkemizde yıllardan beri yasak olmasına rağmen sincaplar, ormanlarda yakalanmakta ya da toplanarak satılmakta, bu süreçte istiflendikleri yerde hayatlarını kaybetmektedirler. Tüm bu süreci atlatsalar dahi ev ortamları onlar için uygun değildir. Artık birilerinin buna dur demesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Sincaplar ameliyatı ve genel anesteziyi kaldıramazlar ama Karamel 6 saat anestezide kaldı, iki koluna birden pin takıldı, doktorları çok uğraştılar. Pek umutları yoktu ama o yaşamayı başardı.

Daha sonra özel bir kliniğe götürmeye başladık, dokularını yakarak yaralarını iyileştirmek için...

15 gün açık yara tedavisi gördü. Şimdi çok iyi, kendi yemeğini yiyebiliyor. Sincaptan anlayan hekim pek yok ülkemizde.

Şu anda protez için ölçülerimizi aldık, hazırlayıp önümüzdeki hafta yapacağımız bir prova ile buna nasıl adapte olacak, onu gözlemleyeceğiz.

Ardından gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra işlem tamamlanacak. Ama zaman içinde revizyon ihtiyacı doğabilir, süreci takip edeceğiz.

Protezi takıldığında daha rahat edecek. Hayvanlara da protez yapılabilir, aslında buna sebep olan da bir insan ve bu açıdan bakıldığında bir sorumluluğumuz var.

Hareket etmesi, yürümesi, protezi kabullenmesi gibi uzun bir süreç bizi bekliyor.

◊ Dinçer Bilginer / Aydın üniversitesi