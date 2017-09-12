Beni istemeye gelecekken hapse düştü

Merhaba Güzin Abla... Kimseye anlatamadığım bir süreci seninle paylaşmak istiyorum. Ben 20 yaşında bir genç kızım. Sevgilim ise 21 yaşında. Birbirimizi çok seviyoruz. Ama o 10 gündür hapiste. Hem de suçu olmadığı halde.

Arkadaşıyla kavga etmişler abla. Arkadaşına birkaç kez vurmuş, o da alkollü olduğu için dengesini kaybedip düşmüş ve kaldırıma kafasını çarpmış. Ama hayati tehlikesi yok. Dahası karşı tarafın dava açmamasına rağmen olayın ertesi günü cezaevine gönderdiler.

Bizim ilişkimizden ailelerimiz haberdar.

Üstelik bu ay beni istemeye geleceklerdi. Ama bu olaylar yüzünden galiba olmayacak.

Annesi avukatının onu çıkaracağını söylüyor. Yine de ortada kesin bir şey yok.

Ben onun hapse girdiğini aileme bile söyleyemedim.

Annem sorup duruyor, bir şekilde geçiştiriyorum.

Ama artık dayanamıyorum abla.

Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum.

Onu çok özledim. Sürekli orada ne durumda, ne yapıyor diye düşünüyorum.

Sence hapisteyken benden vazgeçmiş olabilir mi? Ya da ne bileyim psikolojisi bozulup kendine bir zarar falan verir mi?

Bana kalsa onu beklerim ama nereye kadar... Tabii bir de ailem var; öğrenirlerse evlenmemize asla izin vermezler.

Ne yapmam gerekiyor? Bir yol göster bana...

◊ RUMUZ: NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM

YANIT

Sevgili kızım, eğer olayı hafifletmiyorsan, birini istemeden yaraladığında, hele karşı taraf da şikayetçi olmazsa, mahkeme devam ediyor ama sanık tutuksuz yargılanıyor diye biliyorum. Yanılıyor da olabilirim tabii.

Önce mahkemeye çıkma süreci var... O yüzden şu anda hapiste olmalı.

Şiddete başvuran bir genç olması hiç hoş değil, o da başka konu...

Bana kalırsa bir kez daha düşünmelisin.

Demek istediğim, hapiste olması o kadar önemli değil, yakında çıkabilir. Ama hapse düşme nedeni, her ne kadar sana çok basit görünse de önemli. Öfkeye kapıldığında arkadaşına vurabilen bir gencin, bunu gün gelip sana da yapabileceği gerçeğini göz önüne almalısın.

Bağışla ama madem benden fikir almak istedin, benim düşüncem böyle...

Yoksa içeride kaldığı birkaç gün ya da birkaç hafta içinde senden uzaklaşacağını, kendine bir şey yapabileceğini hiç sanmıyorum.

Hapisten çıktıktan sonra tekrar sana dönecektir ama bence senin evlilik kararı almadan önce düşünmek için biraz daha zamana ihtiyacın var.

Nişanlım aniden evlenmekten vazgeçti

Sevgili Güzin Abla, nişanlımla 6 yıldır beraberiz ve birlikte yaşıyoruz. Aileler de bizi destekliyor ve seviyor.

Geçen sene bu zamanlarda “Kasım 2017’de düğün yaparız” diyorduk. Herkes buna göre hazırlığını yapıyordu.

Ta ki nişanlımın 4 gün önce “Seni seviyorum, senden ayrılmak da istemiyorum ama ben evlenmekten vazgeçtim. Beraber yaşamaya devam edelim. Zaten monoton bir hayatımız var, benimle hiç dışarı çıkmıyorsun, benimle eğlenceli hiçbir şey yapmıyorsun. Evlenince böyle monoton bir hayat istemiyorum. Evliliğe hazır değilim, korkuyorum. Evlenirsek senden boşanacağımdan eminim” demesine kadar.

Kararlaştırdığımız düğün tarihine iki ay kala nişanlımın fikri işte böyle değişti. Kendisi çok yoğun çalışan ve gecesi gündüzü olmayan biridir.

Bu tempo onu çok yordu ve yıprattı.

Bana artık çalışmak istemediğini, çevresindeki insanlardan ve bu işten yorulduğunu söylemişti.

Acaba bu yorgunluk ve iş stresinden dolayı mı böyle bir karar aldı?

Şimdi ben ne yapmalıyım?

Çok üstüne gitmek istemiyorum. Ters tepebilir, zamana bırakacağım. Ama fazla zaman da kalmadı.

Artık benden çok kız arkadaşlarıyla gezip eğleniyor.

Yardımınızı bekliyorum, onun düşüncesini nasıl değiştirmeliyim?

Acaba 1 hafta 10 gün görüşmesek iyi olur mu?

◊ RUMUZ: ACİL YARDIM

YANIT

Hayır, bence bu iyi bir fikir değil sevgili oğlum. Çünkü sanırım 6 yıllık uzun beraberlik sevginizi yıpratmış. Ve bu sürede sevdiğin kız senden beklediklerini bulamamış.

O gezmek, eğlenmek, hoşça zaman geçirmek isterken sen yıllardır evliymişsiniz gibi monoton bir hayat yaşatmışsın ona... Seni sevse bile, bu hayattan bıkmış.

Evlenirseniz yine aynı hayatı sürdüreceğini düşünüyor, pek de haksız sayılmaz. Anladığım kadarıyla sen “Terlik, pijama, televizyon, uyku” tipi evcimen bir erkeksin. Bazı kadınlar bununla yetinir, eşinin evde, yanında olmasından mutluluk duyar. Ama senin nişanlın öyle bir kız değil. Bu durumda ya sen değişmeye çalışacak ve onun istediği gibi biri olmak için çabalayacaksın ya da zaten bunca yıldır monotonlaşan beraberliğinizi noktalayacaksın.

Ondan değişmesini beklememelisin. Değişmeyi sen başarabilecek misin, onu bir düşün bakalım.