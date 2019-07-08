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Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Benden ayrılıp başkasıyla nişanlandı

8 Temmuz 2019

10 yıllık bir ilişkim vardı. Ben artık işi resmiyete taşımak isteyince benden ayrıldı. Ama öğrendim ki başkasıyla nişanlanmış...

Merhaba abla, ben 29 yaşındayım. Yaklaşık 10 yıl önce güzel bir ilişkiye başladım. Sevgilimle aynı şehirde yaşıyorduk ve birbirimizi çok seviyorduk. O benim ilk aşkımdı, ben de onun...

10 yıl boyunca hiç uzun ayrılık yaşamadık. Kavgalarımız oldu ama bir şekilde orta yolu buluyorduk.  Bundan 9 ay önce tartıştık ve ayrıldık.

Tartışmamızın sebebi ise benim artık bir nişan, en azından bir söz yapmak istememdi.

Ama görünen o ki, erkek tarafı bu konuda pek de niyetli değildi. Bu esnada beni isteyen başkaları oluyordu ve ben hep “hayır” diyordum.

Sevdiğim gencin ablası ve annesi benimle her gün konuşur, beni çok sevdiklerini söylerler ve “gelinimiz sen olacaksın” derlerdi.

Sevgilim, biz ayrıldıktan 3 ay sonra pişman oldu ve barışmak istedi. “Ama nişan yapamayız çünkü paramız yok. Israr etme” diye de bir açıklama yaptı.

Ben değerimi anlasın diye hemen barışmaya yanaşmadım, naz yaptım. Bu sefer yeniden çekti gitti. Ve öğrendim ki başka biriyle nişanlanmış.

Ona, “Hakkımı helal etmem sana. 10 yıl oyaladın beni. ‘Paramız yok’ diye kandırdın ve gittin başkasıyla nişanlandın” dedim. Mesajı okumuş ama hiçbir cevap yazmadı.

Gerçekten seven bir adam böyle mi yapar? Şimdi ben ne yapacağım ablacığım?

Aklımı kaçıracağım...

10 yılımı harcadım ona. Tüm gençliğimi, hayallerimi paramparça etti... Pişman olur mu bana yaşattıklarına?

Peki ya ben sevebilir miyim yeniden bir başkasını?

Rumuz: Yıllarımı harcadım

YANIT

Sevgili kızım, 10 yıl süren bir ilişkinin sonunda bu hayal kırıklığını yaşamanın ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum.

Ancak sana şunu da söylemek zorundayım, 10 yıl çok uzun bir süre. Bu süre zarfında sevdiğin gençle yaşanabilecek her şeyi yaşamış olmalısın.

Her ne kadar “çok iyiydik, hiçbir sorunumuz olmadı” desen de, sanırım zaman ilişkinizi yıpratmış. Evlilik olmayınca, aranızdaki bağ giderek kopmuş.

Sevdiğin gençte bir bıkkınlık başlamış. Bilmem önceleri evlilikten söz ediyor muydu, ama sanırım seninle evlenmeyi pek düşünmemiş.

Bunu hissetmemiş olman mümkün mü, bilemiyorum ama anlayabilirdin aslında. Nasılsa evli gibiymişsiniz.

Sen “evlenelim” diye tutturunca, “söz ya da nişan yapalım” diye ısrar edince, pek çok erkeğin yaptığını yapmış, kaçmayı seçmiş.

Değişiklik aramış, yeni birini sokmak istemiş hayatına.

Bazen bu durum evliliklerde de ortaya çıkmıyor mu? Yıllar sonra erkek hatta bazen de kadın, yeni bir heyecan aramaya kalkışmıyor mu?

Bana sorarsan kızım, bu nişanlandığı kız, bir süreden beri varmış onun hayatında.

Eğer sen tutturmasaydın nişanlanalım diye, daha böyle yıllarca sürüp gidebilirdi...

İyi ki de olmamış, yıllarını daha fazla gasp etmemiş.

Güvendiğin adamın sana böyle bir hayal kırıklığı yaşatmasını kabullenemiyorsun.

Ama madem onun gerçek yüzünü görmeni sağlamış, iyi ki de ayrılmışsınız.

Seninle evlenmek isteseydi zaten 10 sene bekler miydi?

Ve tabii ki sen de bir başkasını sevebilirsin.

Böyle olmasaydı, uzun yıllar sonra ayrılan insanlar yeniden başka bir hayat kurabilirler miydi...

 

 

 

 

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