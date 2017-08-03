Benden 30 yaş büyük patronumla beraberim

Selam Güzin abla, ben 21 yaşında genç bir kızım. Özel bir şirkette yönetici asistanı olarak çalışıyorum.

Zamanla patronuma hayranlıkla karışık ilgi duyduğumu fark ettim. Bir süre sonra da yakınlaştık, seviştik. 4 aydır bu ilişki devam ediyor. Ama sevgili sayılmayız. Sadece birlikte çalışıyor, birbirimize arkadaşlık ediyor, istediğimiz gibi de birlikte oluyoruz.

Bu arada o 51 yaşında... Ama aşırı karizmatik ve sıcak biri... Karısıyla da arası hiç iyi değil. Benimle nefes aldığını söylüyor. Ona cidden aşığım. Ondan ayrılamıyorum, gündüz görmezsem, gece konuşmazsak çıldırıyorum..

Ondan evlilik gibi bir beklentim yok. Zaten benim yaşımda oğlu var. Ama bu şekilde nereye kadar gidecekse gitsin istiyorum. Acaba yanlış mı yapıyorum?

Hatta onu ailesine bir nebze de olsa yaklaştıran benim, asla bağlarını koparmak için bir şey yapmıyorum.

Bu arada benim annemle babam da ayrı. Babamın hayatında başka bir kadın vardı. Zamanında yaşadığım kızgınlığı ve babama olan öfkemi düşündükçe kendimden nefret ediyorum. Buna rağmen patronumdan ayrılamıyorum.

Sana şimdiden teşekkür ederim. Bu mail gözünden kaçsa bile, sana yazarak kendimle yüzleşmeme vesile oldun çünkü...

◊ RUMUZ: YÜZLEŞME

YANIT

Evet, canım kızım, yanlış yapıyorsun. Hem de çok yanlış. Şöyle bir baktığımda, öncelikle bu adamın senden 30 yaş büyük olduğunu görüyorum. Sen o kadar genç ve tecrübesizsin ki, şu anda her şey sana çok kolay görünüyor. Gideceği kadar böyle gitsin diyorsun. Ama nereye kadar? Kendi hayatını nasıl harcadığının farkında bile değilsin.

Adam senin gibi genç ve güzel bir kız bulmuş, bir güzel yararlanıyor. Kendisi hoşça vakit geçirirken erkeklerin o pek ünlü teranesini tekrarlamaktan da vazgeçmiyor: “Karımla aram hiç iyi değil, senin sayende yeniden yaşamaya başladım vs...”

Çocuklarının annesiyle 25-30 yıllık bir evliliği var. Bazı şeyler monotonlaşmıştır, evliliklerinde o eski heyecan kalmamıştır belki. Fena mı işte, senin gibi bir güzelle gününü gün ediyor!

Hele de bir beklentin yoksa, boşanıp seninle evlenmeye zorlamıyorsan onu, daha ne isteyecek!

Bana kalırsa sen bu konuda kendine çok fazla önem yüklüyorsun. Örneğin onu ailesine yaklaştıranın sen olduğunu iddia ediyorsun. Fikrimi sorarsan, onun ailesinden uzaklaştığı da yok zaten. Genellikle erkeklerin eşlerini aldatmaları sırasında sıklıkla yaptığı gibi, yeni bir heyecanın peşinde o kadar... Erkekler evdeki düzenlerini asla bozmazlar, eşlerini de hiç ihmal etmezler, bunu unutma.

Babanla yaşadıklarını düşündüğünde nasıl da üzülüyorsun bak... Ufak ufak hatanın farkına varıyorsun galiba. Umarım bu beraberlik senin hayatını altüst etmeden vazgeçersin. Hatta bunun için iş değiştirmen gerekse bile kararından dönmezsin...

“Seni sevemedim” dedi 1.5 senemi çöpe attı

Merhaba Güzin abla... Ben de derdimi sizinle paylaşmak, sizden akıl almak istiyorum.

Benim bir sevgilim vardı. 1.5 yıl arkadaşlık ettik. Bana evlilik vaadi ile yaklaştı, ailesi de biliyordu beni. İlişkimiz devam ederken askere gitti, o dönemde bazı sorunlarımız oldu. Çok sinirliydi, her şeye kızıyordu.

Aramızda 5-6 yaş vardı, bu yüzden benim her hareketimi çocuksu buluyordu. 18 yaşında olmama rağmen olgun davranmaya çalıştım, öfkesini askerde olmasına yordum. İçinde bulunduğu ortamdan dolayı benimle uğraşıyor dedim.

1 seneyi inişli çıkışlı da olsa tamamladık ve askerliği bitti. Ama tavırları, hareketleri eskisi gibi değildi artık.

Onun ilgisizliğinden yakınmaya başladım. Kavga ettik, küstük. Bir hafta sonra mesaj attım, ona da cevap vermedi. “Artık beni sevmiyorsan söyle” dedim, “Sana karşı sevgim değişmedi” dedi.

Aradan bir ay geçti, yine konuştuk, “Artık bir şeyler olsun, ileriye yönelik bir adım atalım” dedim. Buna hazır olmadığını söyledi, “Bekle döneceğim sana” dedi.

Ben de beni sevip sevmediğini tekrar sordum, bu kez “Sevemedim” diye karşılık verdi. Böylece 1.5 senemi yok etti, çöpe attı. Ama ben onu hâlâ seviyorum. Ne yapmalıyım? Bu yaptıklarıyla güvenimi sarstı, artık kimseye güvenemiyorum.

◊ RUMUZ: UNUTAMIYORUM

YANIT

Sevgili kızım, erkeklerin evlilik konusunda baskıya katlanamadıklarını hep söylemiyor muyum? Askerlik döneminde bazı değişiklikler yaşadığı da ortada. Bu dönemde uzun uzun düşünme fırsatı olmuştur. Aranızdaki yaş farkı ve belki de senin fazla olgun olmayışından kaynaklanan bazı sorunlar hissetmiştir. Bu yüzden evliliği hemen düşünmekten kaçınıyordur.

Belki de yaşamına bir yön vermeden, dilediği gibi para kazanmadan evlenmek istememiştir. Bu arada sen hiç durmadan, pek çok kızın yaptığı gibi “Biz ne olacağız, ne zaman ciddi bir beraberliğimiz olacak?” tarzında sorularla onu sıkboğaz ederek senden uzaklaşmasına yol açmışsın. Bu nedenle ona biraz zaman tanı sevgili kızım, bırak özgürce karar verebilsin.

Eğer gerçekten de seni artık sevmiyorsa, yapabileceğin pek bir şey yok.