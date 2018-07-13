10 yıllık evliliğim bitti. Boşanma sürecinde benden 10 yaş küçük birine aşık oldum. Ama onunla ilişki yaşamam doğru olur mu bilmiyorum.
Merhaba abla, ben 36 yaşındayım. 9 yaşında bir oğlum var. 10 yıllık evliliğimi yeni bitirdim. Çalışıyorum, kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çabalıyorum.
Çok güzel olduğumu söyleyemem. Malum doğum sonrasında ve yılların kattığı fazla kilolarımla yaşıyorum. Bu arada boşanma sürecimde internetten bir gençle tanıştım. Genç diyorum çünkü o 26 yaşında. Aramızda 10 yaş var.
Başta sadece sohbet ediyorduk, sonra benimle görüşmek istedi. Görüştük birkaç kere, buluştuk ama bir tarafım “Ne yapıyorsun, 10 yaş küçük biriyle ilişki yaşanır mı?” diyor; bir tarafım da “Aman ne olacak, o seni beğeniyorsa daha ne istiyorsun” diyor. Ama kararsızım. O ise çok istekli ve yaşın hiç önemli olmadığını söyleyip duruyor.
Bizim bir geleceğimiz olamaz. O ailesini karşısına almayı kabul eder belki ama ben aileme, eşe, dosta, arkadaş çevreme ne derim? Özellikle eski eşimden ve onun ailesinden çekinirim. Ama bu gençle de çok mutluyum... Ne yapmalıyım bilemiyorum.
Sizin fikrinizi merak ediyorum.
◊ Rumuz: Yaş farkı
YANIT
Sevgili kızım, böyle konularda herkesin bir diyeceği vardır, başkalarının hayatına karışmaya meraklıdırlar.
Başkaları söz konusu olduğunda, ahkâm kesmeye bayılırlar. Ama çevre ne der, akrabalar ne der diye düşünürsen, hayatta mutlu olma fırsatını yakalayamazsın. Sevgili kızım, çağımızda artık bu yaş farkı eskisi gibi önemsenmiyor.
Hatta eskiden erkek kadından en az 6-7 yaş büyük olmalı diye düşünülürdü. Şimdi gençler bu yaş farkını fazla buluyor, yaşıtlarıyla evlenmeyi uygun görüyorlar.
Çevrenin baskısı ve dedikodularına sırtını çevirip, “Ya onaylanmazsa” diye düşünmeden, cesaretle kendinden küçük erkekle evlenen pek çok kadın da var.
Evet, belki kabul ettirmen biraz zor olabilir ama pes etmemelisin. Madem bu genç adam yaş farkına aldırmıyor, sen de onunla böylesine bir uyumu yakalamışsın, onu kaybetme derim. Belki ileriki yaşlarda bu 10 yaş biraz daha önem kazanabilir, ama artık bir kadının genç kalabilmesi, yaşını göstermemesi için o kadar fazla olanak var ki...
Annem, babamı aldatıyor
Güzin Abla, ben 15 yaşındayım. Çok zor durumdayım. Annem uzun bir süredir geceleri sürekli telefonuyla uğraşıyordu. Bu beni şüphelendiriyordu. Arada onun telefonundan Google’a girince porno siteleri açılıyordu.
Ben de virüs sanıp annemi bu konuda uyarmıştım. Meğer annem bir de Instagram’dan sahte hesap açmış, oradan fotoğraflar paylaşıyor, çirkin ve ona yakışmayacak konuşmalar yapıyor, cinsel konularda yazışıyormuş.
Babamı da bu şekilde aldatıyormuş. Görüştüğü o adama yazdım; “Ben kızıyım, annem adına özür dilerim. O evli bir kadın, onunla böyle konuşmayın” diye... Annem ise bunu fark edince bana kızdı, “Sana ne benim hayatımdan” dedi.
Bu bana gerçekten çok dokundu. Ben ailemiz bozulmasın diye çabalarken annem bana kızıyor. Ne yapmalıyım bilmiyorum, annemi bu yaptıklarından nasıl vazgeçireceğim?
Kaç gündür ağlıyorum, uyuyamıyorum. Bu durumda sanırım aklımı yitireceğim.
◊ Rumuz: İhanet
Sevgili kızım, annenin babanla mutlu olmadığı, bu nedenle de bir yandan ruh sağlığının pek iyi olmadığı anlaşılıyor. Çünkü evli, belirli bir yaştaki olgun bir kadının bu şekilde saçma sapan yazışmalarla uğraşması pek akıl alacak gibi değil.
Annenin mutsuzluğunu anlayabilmek mümkün, çünkü sen babanla ilişkilerinin ne durumda olduğunu, özellikle de cinsel yaşamlarını tabii ki bilemezsin. Ama her ne olursa olsun aklı başında bir kadın böyle davranmamalı.
Seni suçlaması da ayrı bir problem. Sanırım kendini sevilmeyen, istenmeyen bir kadın olarak görüyor. Bir anne olarak da, bir eş olarak da sevgi yoksunluğu hissediyor.
Bu nedenle annenle ters düşeceğine, ona olan sevgini göstermeye çalışmalısın. Yanlış düşündüğünü, onu sevdiğini, onu suçlamadığını ama böyle tanımadığı erkeklerle internet üzerinden yazışmalar yapmasının ona yakışmadığını söyleyebilmelisin.
Yaşın küçük olsa da, anladığım kadarıyla olgun bir genç kızsın. Eminim anneni sevgiyle kucaklayıp onu ikna edebilirsin.
Hatta babanla da konuşup, ona annenin mutsuzluğunu hissettiğini, biraz daha ilgi göstermesi gerektiğini hatırlatabilirsin.
Bir evlat olarak aileni kurtarmak için gerçekten bunu yapabileceğine inanıyorum.
Benden 10 yaş küçük birine aşık oldum
10 yıllık evliliğim bitti. Boşanma sürecinde benden 10 yaş küçük birine aşık oldum. Ama onunla ilişki yaşamam doğru olur mu bilmiyorum.
Merhaba abla, ben 36 yaşındayım. 9 yaşında bir oğlum var. 10 yıllık evliliğimi yeni bitirdim. Çalışıyorum, kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çabalıyorum.
Çok güzel olduğumu söyleyemem. Malum doğum sonrasında ve yılların kattığı fazla kilolarımla yaşıyorum. Bu arada boşanma sürecimde internetten bir gençle tanıştım. Genç diyorum çünkü o 26 yaşında. Aramızda 10 yaş var.
Başta sadece sohbet ediyorduk, sonra benimle görüşmek istedi. Görüştük birkaç kere, buluştuk ama bir tarafım “Ne yapıyorsun, 10 yaş küçük biriyle ilişki yaşanır mı?” diyor; bir tarafım da “Aman ne olacak, o seni beğeniyorsa daha ne istiyorsun” diyor. Ama kararsızım. O ise çok istekli ve yaşın hiç önemli olmadığını söyleyip duruyor.
Bizim bir geleceğimiz olamaz. O ailesini karşısına almayı kabul eder belki ama ben aileme, eşe, dosta, arkadaş çevreme ne derim? Özellikle eski eşimden ve onun ailesinden çekinirim. Ama bu gençle de çok mutluyum... Ne yapmalıyım bilemiyorum.
Sizin fikrinizi merak ediyorum.
◊ Rumuz: Yaş farkı
YANIT
Sevgili kızım, böyle konularda herkesin bir diyeceği vardır, başkalarının hayatına karışmaya meraklıdırlar.
Başkaları söz konusu olduğunda, ahkâm kesmeye bayılırlar. Ama çevre ne der, akrabalar ne der diye düşünürsen, hayatta mutlu olma fırsatını yakalayamazsın. Sevgili kızım, çağımızda artık bu yaş farkı eskisi gibi önemsenmiyor.
Hatta eskiden erkek kadından en az 6-7 yaş büyük olmalı diye düşünülürdü. Şimdi gençler bu yaş farkını fazla buluyor, yaşıtlarıyla evlenmeyi uygun görüyorlar.
Çevrenin baskısı ve dedikodularına sırtını çevirip, “Ya onaylanmazsa” diye düşünmeden, cesaretle kendinden küçük erkekle evlenen pek çok kadın da var.
Evet, belki kabul ettirmen biraz zor olabilir ama pes etmemelisin. Madem bu genç adam yaş farkına aldırmıyor, sen de onunla böylesine bir uyumu yakalamışsın, onu kaybetme derim. Belki ileriki yaşlarda bu 10 yaş biraz daha önem kazanabilir, ama artık bir kadının genç kalabilmesi, yaşını göstermemesi için o kadar fazla olanak var ki...
Annem, babamı aldatıyor
Güzin Abla, ben 15 yaşındayım. Çok zor durumdayım. Annem uzun bir süredir geceleri sürekli telefonuyla uğraşıyordu. Bu beni şüphelendiriyordu. Arada onun telefonundan Google’a girince porno siteleri açılıyordu.
Ben de virüs sanıp annemi bu konuda uyarmıştım. Meğer annem bir de Instagram’dan sahte hesap açmış, oradan fotoğraflar paylaşıyor, çirkin ve ona yakışmayacak konuşmalar yapıyor, cinsel konularda yazışıyormuş.
Babamı da bu şekilde aldatıyormuş. Görüştüğü o adama yazdım; “Ben kızıyım, annem adına özür dilerim. O evli bir kadın, onunla böyle konuşmayın” diye... Annem ise bunu fark edince bana kızdı, “Sana ne benim hayatımdan” dedi.
Bu bana gerçekten çok dokundu. Ben ailemiz bozulmasın diye çabalarken annem bana kızıyor. Ne yapmalıyım bilmiyorum, annemi bu yaptıklarından nasıl vazgeçireceğim?
Kaç gündür ağlıyorum, uyuyamıyorum. Bu durumda sanırım aklımı yitireceğim.
◊ Rumuz: İhanet
Sevgili kızım, annenin babanla mutlu olmadığı, bu nedenle de bir yandan ruh sağlığının pek iyi olmadığı anlaşılıyor. Çünkü evli, belirli bir yaştaki olgun bir kadının bu şekilde saçma sapan yazışmalarla uğraşması pek akıl alacak gibi değil.
Annenin mutsuzluğunu anlayabilmek mümkün, çünkü sen babanla ilişkilerinin ne durumda olduğunu, özellikle de cinsel yaşamlarını tabii ki bilemezsin. Ama her ne olursa olsun aklı başında bir kadın böyle davranmamalı.
Seni suçlaması da ayrı bir problem. Sanırım kendini sevilmeyen, istenmeyen bir kadın olarak görüyor. Bir anne olarak da, bir eş olarak da sevgi yoksunluğu hissediyor.
Bu nedenle annenle ters düşeceğine, ona olan sevgini göstermeye çalışmalısın. Yanlış düşündüğünü, onu sevdiğini, onu suçlamadığını ama böyle tanımadığı erkeklerle internet üzerinden yazışmalar yapmasının ona yakışmadığını söyleyebilmelisin.
Yaşın küçük olsa da, anladığım kadarıyla olgun bir genç kızsın. Eminim anneni sevgiyle kucaklayıp onu ikna edebilirsin.
Hatta babanla da konuşup, ona annenin mutsuzluğunu hissettiğini, biraz daha ilgi göstermesi gerektiğini hatırlatabilirsin.
Bir evlat olarak aileni kurtarmak için gerçekten bunu yapabileceğine inanıyorum.