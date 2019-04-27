Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Güzin Abla>“Ben buyum işte, kaç kurtar kendini” diyor
"Güzin Abla" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Güzin Abla" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

“Ben buyum işte, kaç kurtar kendini” diyor

27 Nisan 2019

Üç yıldır birlikte olduğum genci çok seviyorum ama birbirimizden çok farklıyız. Evlendiğimizde çalışmama izin vermeyeceğini söylüyor, ona karşı çıktığımda kabalaşıyor. İlişkimiz çıkmaza girdiğinde ise “Ben buyum, kaç kurtar kendini” diyor.

Güzin abla, yaklaşık 3 senedir devam eden bir ilişkim var. Ama okuldan sonra farklı şehirlere gittik. Ben İzmir’de yaşıyorum, o ise Antalya’da.
Başta onu ben bu ilişkiye ikna ettim. Birbirimizden hoşlanıyorduk ama çok farklı karakterlerde iki insandık. O “Olmaz, biz mutlu olamayız” dedikçe ben onu mutlu olacağımıza ikna ettim. O “Benimle yapamazsın” dedikçe, ben “Yaparım” diye üsteledim.
Fakat gerçekten karakterlerimiz öyle farklıydı ki ve bu ilişkiye adapte olması öyle zor oldu ki, iki ayrılık yaşadık. İkisini de o istedi. Ona göre ben hatalar yapan, sorumsuz bir insandım. Bahsettiği şeyin sadece farklı karakterlerimizden kaynaklanan davranışlar olduğunu ona anlatamıyordum. Gururumu hiçe saydım, çok ağladım “gitme” diye. Sonra o da beni çok özledi, çok pişman oldu, ağladı. Yeniden bir araya geldik.
O ayrılık sürecinde başkaları gelip geçti hayatından, ama onlarla mutlu olamadı.
Şimdi evlenmeyi planlıyoruz ama sorunlar bitmiş değil. O benim giyimime, çalışmama, arkadaşlarıma, her şeyime karışıyor. Karışmak da denemez buna; ona sormadan bir şey yaparsam beni terk edeceğini söylüyor. Tehditkar ve kaba bir tavrı var. Her şey bir yana, üslubu yüzünden çok yoruldum.
Özünde son derece nazik, vicdanlı, sevgi dolu bir insan... Neden bilmiyorum, onun istemediği bir şey söz konusu olduğunda bana karşı aniden kabalaşıyor, “Ben buyum, en baştan söyledim. Bu yüzden mutsuz olacaksan kaç kurtar kendini” gibi cümleler söylüyor. “Evlenince çalışamazsın, evde oturup çocuk bakmanı istiyorum” diyor.
Ben eskiden istediğini yapan bir kızdım, ailem beni kısıtlamazdı, o yüzden şimdi çok zorlanıyorum. Onu çok seviyorum, ayrılık kelimesi kalbimi acıtıyor. Onu üzgün görmeye de vedalara da kalbim dayanmaz. Ayrılık stresi beni yer bitirir, dağılırım. Fakat bu kafa karışıklığıyla ne yapacağımı da bilemiyorum. Sizden ricam, bana bir yol göstermeniz, akıl vermeniz...
◊ RUMUZ: UYKUSUZ

YANIT

Sevgili kızım, ilişkinizin başından beri uyumsuz olduğunuz ortada. Sen serbest yaşamaya alışmış bir kızsın, o ise belli ki seni kısıtlayacak, evlendiğinizde de baskıyı artıracak.
Sen çalışmak istiyorsun, o “Çalışamazsın, evde oturup çocuk bakacaksın” diyor. Tam anlamıyla despot erkek tipi.
Bu evlilik yürümez. Sen şimdi “Ayrılırsak dağılırım, biterim, tükenirim” diyorsun ya, bence sen asıl bu adamla evlenirsen bitersin. Bu yapıda bir adama katlanamazsın.
Kişiliğinden, hayatından, hayallerinden, tüm umutlarından vazgeçeceksin. Onun kölesi olacak, o ne isterse onu yapacaksın, bir robottan farkın kalmayacak. Bunca yıl boş yere mi eğitim gördün, boşuna mı üniversiteyi bitirdin, söyler misin?
Zaten o da bunun farkında ve “Benimle mutlu olamazsın” diyor anladığım kadarıyla...
Derdin ne kızım? Bir de evlendikten sonra onun yaşadığı yerde yaşayacaksın muhtemelen. Evini, barkını, aileni, arkadaşlarını, ortamını terk edeceksin; onunla tek başına, yapayalnız, üstelik de baskı altında yaşamaya hazır mısın?
Ona itaat etmediğin zaman kabalaştığını söylüyorsun, ileride dayak yemeye de hazırlan o zaman!
Bana soruyorsan, söyleyeyim kızım; belki ayrılırsan üzülürsün ama bir süre sonra kendine gelirsin, hayatına kaldığın yerden devam edersin.
Ama onunla evlenirsen hayatın kayar, bin kez pişman olursun. Bunu iyi düşün, kararını ona göre ver.

X
Güzin Abla Güzin AblaTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Yine sesinde aynı sıcaklık ve aynı samimiyetle: ‘Milletin takdiridir, şimdi işimize aşımıza bakıyoruz’Fatih ÇEKİRGEYine sesinde aynı sıcaklık ve aynı samimiyetle: ‘Milletin takdiridir, şimdi işimize aşımıza bakıyoruz’27.04.2019
FRANSA’NIN NUSRET’İ VE BAYEZİD’İN SOYUNDAN GELEN MANKEN EŞİ: Nusret’i bilmeyen mi varSavaş ÖZBEYFRANSA’NIN NUSRET’İ VE BAYEZİD’İN SOYUNDAN GELEN MANKEN EŞİ: Nusret’i bilmeyen mi var?27.04.2019
Köln duvarında ingilizce sürgün, Türkçe sürgün şiiriErtuğrul ÖZKÖKKöln duvarında ingilizce sürgün, Türkçe sürgün şiiri27.04.2019
Bir demet solgun gülNaim DİLMENER Bir demet solgun gül27.04.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.