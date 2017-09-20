Bataklıktayım kurtuluşum yok

Güzin Abla, küçüklüğümden beri insanlar karşısında güçlü durmaya çabalayan biriyim ben... Özellikle de babam beni takdir etsin diye çok uğraştım.

Ama olmadı, çok fazla hata yaptım.

Sevdiğim erkeğin beni terk etmesinden sonra kendimi kaybettim. Evli, bekar, yaşlı, genç demeden karşıma kim çıkarsa beraber oldum, sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam ettim.

Bu arada hayatıma duygusal anlamda kimseyi almadım. Yaptıklarımın neredeyse yüzde 90’ından çevremin haberi olmadı. Her şeyi gizli yaşadım, gittikçe ruhsuzlaştım. Bu şekilde davranarak erkeklerden üstün olduğumu hissediyordum.

Ben emlak işiyle uğraşıyorum ve etrafımda birçok erkek var. Buna rağmen kendime doğru düzgün ilişki yaşayacağım birini bulamadım.

Ben bir şey demediğim halde anlıyorlardı sanki nasıl bir kız olduğumu. Dolayısıyla bana hep o şekilde yaklaştılar. Kendimi korumaya çalıştıkça daha da battım. İki işyeri değiştirdim, ikisinde de aynı sorunu yaşadım. Şu anki işyerimde de durum farklı değil.

Yarın belki yine biriyle beraber olurum, bunu zorla da değil kendi isteğimle yaparım.

Geleceğim konusunda hiçbir fikrim yok.

Arada birini bulup evlensem bile onu da aldatırım eminim.

Artık duygularımı yok ettiğimin de, hayatımın geri gelmeyeceğinin de farkındayım.

Uzun zamandır hiç ağlamadım, hiç içten gülmedim.

Ailemle aram iyi, artık eskisi kadar hata yapmıyorum.

Yine de hayatıma giren birçok yeni kişi var. Kısacası Güzin Abla, öyle bir bataklıktayım ki, ne kurtuluşum var ne de umudum. ◊ RUMUZ: KADERİM BUYMUŞ

YANIT

Sevgili kızım, içimden bir ses ailenden yeterli sevgiyi, ilgiyi görmemen nedeniyle böyle sorumsuz bir hayata başladığını söylüyor. Neden baban dahil tüm erkeklere karşı güçlü olman gerektiği düşüncesine kapılmışsın?

Neden istediğin o güce seks aracılığıyla kavuşabileceğine inanmışsın? Bu nasıl bir duygu ve düşüncedir?

Asla mutluluğu bulamadığın bu döngüde, kendi kendine bu eziyeti yaparak ne kazanacağını düşünüyorsun?

Sevdiğin genç tarafından terk edilmenin ardından başlayan bu anlamsız değişimin kökeninde yatan neden, sadece terk edilmek olmasa gerek. Ailenle ilişkilerinde ters giden bir şeyler olmalı. Yaşadığın hayattan hiç hoşlanmadığın halde kendini durduramamanın, sana yaklaşan erkekleri reddetmeyip neredeyse hepsiyle ilişkiye girmenin kökeninde mutlaka çocukluğuna dayanan bir ruhsal travma olmalı.

Umarım, bu durumunu kader gibi kabullenmekten vazgeçip bir an önce bir uzmandan yardım alırsın.

Hoşlandığım gencin arkadaşı bana âşık

Sevgili Güzin Abla, ben endüstri meslek lisesinde okuyan bir kızım...

Hoşlandığım bir genç var. Ama onun arkadaşı da bana âşık.

Bunu hoşlandığım gence açık açık söylemiş.

Defalarca benimle de konuşup açılmak istedi ama oralı olmadım, yüz vermedim kendisine.

Hoşlandığım genç de istemediğimi biliyor doğal olarak.

Şimdi geleyim asıl konuma. Bir zamanlar hoşlandığım genç bana bakıyordu. Ama ben kayıtsızdım.

Ne zaman ki arkadaşının duygularını öğrendim, ben de ondan hoşlanmaya başladım.

Şimdi sık sık göz göze geliyoruz.

Sizce hoşlandığım genç o arkadaşına rağmen açılır mı bana, yoksa içine mi atar?

Sizce ne yapmalıyım? Kavga etmelerini de istemem benim yüzümden... Kafam çok karışık.

◊ RUMUZ: HOŞLANMAK

YANIT

Genç bir erkeğin böyle durumlarda nasıl davranacağı belli olmaz güzel kızım. Senden hoşlanıyor olsa bile, arkadaşının duygularından dolayı sana açılmak istemeyebilir. Bir bakıma arkadaşı ile senin aranda kalmaktan çekinebilir.

Muhtemelen duygularını kendisiyle paylaşan arkadaşına ihanet etmiş olmamak için senden uzak duruyordur.

Bu nedenle senin ona açılman pek uygun olmaz. Çünkü olur de duygularına karşılık vermezse, senin için büyük bir hayal kırıklığı yaratır.

Henüz çok gençsin.

Aranızda ciddi bir yakınlık da olmadığına göre her ikisinden de vazgeçmen en uygunu. Tabii bu arada hoşlandığın genç, beklenmedik bir şekilde sana gelip açılmaya karar vermezse...