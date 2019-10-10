Bana yalan söylemiş meğer hâlâ evliymiş

Evli olduğunu öğrenince ondan ayrılmıştım. Yıllar sonra bana boşandığını söyledi, “Gel evlenelim” dedi. Çok sevdiğim için kabul ettim. Düğün bile yaptık ama resmi nikâhı hep erteledik. Meğer hâlâ ilk eşiyle evliymiş. Şimdi bir de çocuğumuz var, ne yapacağımı bilmiyorum.
Nasıl, nereden başlasam bilmiyorum. Ben halen Hollanda’da yaşayan bir kadınım. Eşimi de burada, 22 yaşındayken tanıdım.
Evli olduğunu ilişkimiz ilerledikten, ben ona iyice bağlandıktan sonra açıkladı. Çok sevmeme rağmen kendisinden ayrılıp memlekete döndüm. Geçen zamana rağmen peşimi bırakmadı, beni aramaya devam etti, “Gel artık, çok özledim” deyip durdu.
Yazışmalarımız sürdü. Bu arada başkasını sevemedim, kimseyle evlenmedim.
Aradan yıllar geçti, bir gün bana eşinden ayrıldığını ve ona dönersem benimle evleneceğini söyledi. Hemen gittim yanına...
Ailesiyle tanıştırdı, imam nikâhı kıydık, düğün yaptık.
Ama resmi olarak hâlâ evli değiliz. Çünkü bana yalan söylemiş, meğer ilk eşinden hâlâ boşanmamış. Sadece ayrı yaşıyorlarmış. Düğünümüzden bu yana 5 sene geçti. Bir de oğlum oldu, şimdi 2.5 yaşında.
Çektiğim sıkıntılar yetmezmiş gibi eşimin uyuşturucu kullandığını da öğrendim. Eskiden içiyordu, ben zorla bıraktırmıştım ama yeniden başlamış.
Artık iş işten geçti. Nereye gideceğim, ne yapacağım bilmiyorum. Böyle yaşamaya devam etmeli miyim, yoksa çekip gitmeli, kendi ülkeme mi dönmeliyim? Ama o zaman da oğlum babasız büyüyecek.
Bu arada ailem burada değil, memlekette. Eğer evden çıkarsam bir daha geri dönemem. Yurtdışında yaşadığım için zor durumda kalırım. Ne olur bir fikir verin bana. ◊ RUMUZ: ZOR DURUMDAYIM
YANIT
Sevgili kızım, ondan ayrılmak istemekte haklısın.
Sonuçta seni kandırmış, boşanmadığı halde “Boşandım, gel evlenelim” demiş sana.
Ama Hollanda’ya döndüğünde, çocuk sahibi olmadan önce bu durumun farkına varmadın mı gerçekten?
Yoksa birçok kadın gibi “çocuğumuz olursa dayanamaz, benimle resmi nikâh kıyar” diye mi düşündün? Eğer öyleyse, büyük yanlış yapmışsın.
Eşin neden ilk evliliğini bitirmemiş, onu yazmamışsın. Hollanda vatandaşı olabilmek adına mı? Yoksa başka bir nedenle mi?
Ama bana sorarsan o kadınla ilişkisini devam ettiriyordur.
Ondan da kopmamıştır. İkinizi de idare ediyordur.
Uyuşturucu kullanması da katlanılamaz bir sorun bana göre.
Hem çok utanç verici, hem de sağlık açısından çok zararlı...
Bu alışkanlığı bile ondan uzaklaşman için başlı başına bir neden.
Ondan ayrılıp evine, memleketine dönebilirsin tabii kızım.
Yalnız bir sorun var, çocuğunu bırakmak istemezse ne yapacaksın?
Umarım onu alıp götürmene izin verir.
Bana yalan söylemiş meğer hâlâ evliymiş
Evli olduğunu öğrenince ondan ayrılmıştım. Yıllar sonra bana boşandığını söyledi, “Gel evlenelim” dedi. Çok sevdiğim için kabul ettim. Düğün bile yaptık ama resmi nikâhı hep erteledik. Meğer hâlâ ilk eşiyle evliymiş. Şimdi bir de çocuğumuz var, ne yapacağımı bilmiyorum.
Nasıl, nereden başlasam bilmiyorum. Ben halen Hollanda’da yaşayan bir kadınım. Eşimi de burada, 22 yaşındayken tanıdım.
Evli olduğunu ilişkimiz ilerledikten, ben ona iyice bağlandıktan sonra açıkladı. Çok sevmeme rağmen kendisinden ayrılıp memlekete döndüm. Geçen zamana rağmen peşimi bırakmadı, beni aramaya devam etti, “Gel artık, çok özledim” deyip durdu.
Yazışmalarımız sürdü. Bu arada başkasını sevemedim, kimseyle evlenmedim.
Aradan yıllar geçti, bir gün bana eşinden ayrıldığını ve ona dönersem benimle evleneceğini söyledi. Hemen gittim yanına...
Ailesiyle tanıştırdı, imam nikâhı kıydık, düğün yaptık.
Ama resmi olarak hâlâ evli değiliz. Çünkü bana yalan söylemiş, meğer ilk eşinden hâlâ boşanmamış. Sadece ayrı yaşıyorlarmış. Düğünümüzden bu yana 5 sene geçti. Bir de oğlum oldu, şimdi 2.5 yaşında.
Çektiğim sıkıntılar yetmezmiş gibi eşimin uyuşturucu kullandığını da öğrendim. Eskiden içiyordu, ben zorla bıraktırmıştım ama yeniden başlamış.
Artık iş işten geçti. Nereye gideceğim, ne yapacağım bilmiyorum. Böyle yaşamaya devam etmeli miyim, yoksa çekip gitmeli, kendi ülkeme mi dönmeliyim? Ama o zaman da oğlum babasız büyüyecek.
Bu arada ailem burada değil, memlekette. Eğer evden çıkarsam bir daha geri dönemem. Yurtdışında yaşadığım için zor durumda kalırım. Ne olur bir fikir verin bana. ◊ RUMUZ: ZOR DURUMDAYIM
YANIT
Sevgili kızım, ondan ayrılmak istemekte haklısın.
Sonuçta seni kandırmış, boşanmadığı halde “Boşandım, gel evlenelim” demiş sana.
Ama Hollanda’ya döndüğünde, çocuk sahibi olmadan önce bu durumun farkına varmadın mı gerçekten?
Yoksa birçok kadın gibi “çocuğumuz olursa dayanamaz, benimle resmi nikâh kıyar” diye mi düşündün? Eğer öyleyse, büyük yanlış yapmışsın.
Eşin neden ilk evliliğini bitirmemiş, onu yazmamışsın. Hollanda vatandaşı olabilmek adına mı? Yoksa başka bir nedenle mi?
Ama bana sorarsan o kadınla ilişkisini devam ettiriyordur.
Ondan da kopmamıştır. İkinizi de idare ediyordur.
Uyuşturucu kullanması da katlanılamaz bir sorun bana göre.
Hem çok utanç verici, hem de sağlık açısından çok zararlı...
Bu alışkanlığı bile ondan uzaklaşman için başlı başına bir neden.
Ondan ayrılıp evine, memleketine dönebilirsin tabii kızım.
Yalnız bir sorun var, çocuğunu bırakmak istemezse ne yapacaksın?
Umarım onu alıp götürmene izin verir.