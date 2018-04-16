Bana vurduğunda ona karşılık veremiyorum

Eşim beni dövüyor, evlendiğimden beri 4 kez vurdu bana. Beni sevdiğine inansam da bazen insan sevdiğine kıyar mı diye düşünüyorum.

O bana vurduğunda karşılık veremiyorum, çünkü kıyamıyorum. Sadece kendimi korumaya çalışıyorum. Zaten gücüm de yetmez ki... Gerçekten incir çekirdeğini doldurmayacak şeyler yüzünden bir anlık sinirle yapıyor bunu.

Bizim için çok çalışır, bize bakar, hiçbir şeyde gözümüz kalsın istemez. Normalde bu kadar iyi niyetli biri.

Ben ilk iki sene kaynanamlarla oturdum.

Ev küçüktü, ikinci çocuğa hamileydim. O yüzden evden ayrılmak istedim, sorun ettiler.

Kavga gürültüyle ayrıldım. Bu arada ben Fransa’da yaşıyorum.

Ayrıldığım günden beri görümcemler, kaynım falan bana düşman kesildi. “Neden annemle babamı istememiş, neden yanlarında kalmıyor, o halde biz de onu istemiyoruz” diye tavır aldı hepsi. Bir sene konuşmadılar. Sonra kaynanam iki saat uzaklıkta başka bir şehre taşındı.

Doğumdan sonra bize gelmeye başladılar ara ara.

O geldiğinde görümcem de gelir gider evime. O gelmese kapımı açmaz.

Eşim de abisinin yanında, yani kaynanamların kaldığı şehirde çalışıyor. Bir senedir böyle. Burada iş olmuyor sürekli, o da haftada bir gelip gidiyor. Ev tutacak ama çok zor bulunuyormuş orada.

Bu arada ben dört senedir ailemi görmemiştim, nasipse iki hafta sonra yanlarına gideceğim. Oturma iznimi yeni aldım çünkü.

Ama döndükten sonra ne olacak bilmiyorum. Böyle gurbetlik mi çekeceğim? Eşimle sonum ne olacak?

O ailesine çok bağlı, annesi hep “Eşinizi sevin ama fazla yüz vermeyin” der.

O da annesine aşırı düşkün. “Annesini seven karısını daha çok sever” diyorlar ama nerede! Hani seven sevdiğine kıyamazdı. Lütfen bana biraz akıl verin, ne yapmalıyım ablam?

◊ RUMUZ: Akıl ver

YANIT

Sevgili kızım, ben “Beni dövüyor ama aslında seviyor” diyebilen kadınlar için gerçekten çok üzülüyorum. Hatta öfke duyuyorum diyebilirim!

Bak sen bile “Ben ona kıyamıyorum, o bana nasıl kıyıyor?” diyorsun. Gerçekten bir düşün, insan sevdiğine zarar verebilir mi? Onun canını yakabilir mi?

Ama senin gibi dayağa katlanıp sesini çıkarmayan kadınlar oldukça, erkekler de eşlerini dövmeye devam edecek!

Sen ona karşılık vermiyormuşsun. Zaten karşılık versen, o sana daha fazla şiddet uygulardı büyük ihtimalle.

Sen “Yine de çok çalışıyor, bize iyi bakıyor, bizden uzak yaşıyor” gibi bahanelere sığınıyorsun. Ama sevgili kızım, şiddetin hiçbir özrü, bahanesi olamaz. Sen ona hak verdikçe bu şiddet devam eder.

Eşinin ailesiyle sorunların olabilir ama bunlar çözülemeyecek şeyler değil. Bence asıl sorun, seni olur olmaz nedenlerle dövmekten kaçınmayan eşinin tutumu. Ona bir tepki gösterir, örneğin annenin yanına döner ve şiddete karşı çıkarsan, belki yaptığı hatayı anlar.

Eğer bu olayı normal karşılamaya devam edersen, şiddetin dozu giderek artar, giderek sana daha çok zarar vermeye başlar.

Seni uyarmak istiyorum ama sanırım sen benim bu sözlerimi pek de önemsemeyeceksin.

Bana öyle geliyor.

Bedelli askerlik

isteyenlere yanıt

Sevgili basın mensubu...

Basında insanların neden bedelli askerlik istediğini anlatan haberlere yer vermenizi ve bedelli askerlik için desteğinizi istiyoruz. Öncelikle kendi nedenimi paylaşayım. Bedelli askerlik istememin sebebi şu: İstanbul’da çalışmaktayım ve kirada oturuyorum. Evliyim ve eşim 6 aydır iş aramasına rağmen maalesef işsiz. Kredi borcumuz var. Evi geçindirmem ve aileme bakmam gerekiyor.

Eğer ben askere gidersem, eşim bir iş bulup çalışsa bile alacağı maaş maalesef giderleri karşılamaya yetmeyecek. Bırakın işten ayrılmayı, ben bir ay maaş alamazsam evdeki bütün sistem çöküyor. Böyle bir durumda nasıl gidebilirim? Bu yüzden devletimize maddi olarak destek vererek görevimizi yerine getirmek istiyoruz.

◊ RUMUZ: BEDELLİ ASKERLİK

İSTEYEN GENÇ

Bu sadece bir örnek, yüzlerce mektup yağmaya başladı yine... Bedelli askerlik isteyen ve kendince pek çok neden gösteren genç adamlardan gelen mektuplar.

Bunlara bir son vermek üzere yazıyorum. Bana bu tür taleplerle gelinmemesini rica ediyorum.

Bu günlerde, genç fidanlarımız Suriye topraklarında her an ölümle burun burunayken, böyle mektuplar almak gerçekten çok rahatsız edici.

Örneğin bu mektupta dikkatimi çeken, bu genç adamın eşinin işsiz olması, bir yandan da kredi borçları olması...

Buna karşılık bedelli askerlik yapmak için, devletin belirleyeceği meblağı ödemeye hazır olduğunu söylüyor.

Madem bu kadar zor durumdalar, bu parayı neyle ödeyecekler acaba?

Sonuçta normal zamanlarda böyle bir teklif için “hadi neyse” diyebiliriz de, bu zor günlerimizde devletten bedelli askerlik istemek bana kalırsa hiç de uygun bir davranış değil. Bu tutum, evlatlarını savaşa gönderen yüzlerce asker ailesine de, acılı şehit ailelerine de büyük bir saygısızlık gibi geliyor bana.