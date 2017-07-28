Bana “Kedileri başkasına ver” demeyin bir çare söyleyin

Sevgili Güzin Abla, evde üç tane dişi kedim var. Kedilerim 5 yıldır benimle birlikte.

Bir süre önce bende korkunç bir alerji başladı. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım.

Doktora gittim, tahmin edersiniz ki hemen “Kedilerinizi iyi bakacak birilerine verin” dedi.

Siz beni anlarsınız, onlardan ayrılmam söz konusu bile olamaz.

Bana bir tavsiyede bulunabilir misiniz?

Onlardan ayrılmak dışındaki tüm önerilere açığım. Buna çok ihtiyacım var, çünkü artık nefes alamaz duruma geldim...

◊ Rumuz: Kedilerim ve ben

YANIT

Biri 10, diğeri 8 yaşında iki kedi sahibi biri olarak, kedilerimden ayrılma ihtimalini düşünemiyorum bile.

Geçen yıl köpeğim Kuki’yi 13 yaşındayken kaybettim, şimdi iki kedimle yaşıyorum. Allah onlara uzun ömürler versin...

Birlikte yaşadığımız, dostumuz olan canları alerji yaptıkları için başkalarına vermek düşüncesi beni de delirtebilir. Bu nedenle size çok hak verdim.

Benim de çocukluğumdan beri alerjik astımım ve alerjik rinitim (nezle) var.

Doktorların muayene sırasında ilk sordukları soru “Evde hayvanınız var mı?” oluyor, biliyorum. Ama şunu da biliyorum ki benim astımımın nedeni kedilerim değil. Onlar olmadığı zamanlarda da astımım vardı.

Bir ara muhabbet kuşum vardı. Onun bulunduğu odaya girdiğimde nezlem de öksürüğüm de artardı. Ama onu da asla vermedim. Doğal ömrü nihayete erdiğinde, kendiliğinden bizi terk etti.

Sonuçta ben şanslıyım, alerjim var ama kedilere, köpeklere karşı değil.

Fakat sizin gibi evcil hayvanlara karşı alerjisi olan pek çok kişi var, biliyorum. Neyse ki tedavi olarak uygulanan birçok yöntem ve ilaç da var.

Elbette başta alerji ilaçları kullanılıyor...

Bu arada geçenlerde internette bir veterinerin yazısına rastladım; kedi alerjileri için bir sprey çıktığını söylüyordu.

Kedi alerjisinin asıl sebebi, kıllarına yapışan bakterilermiş. Bu sprey o bakterilerin besin kaynağını tüketip bakterilerin ürememelerini sağlıyormuş. Tabii daha çok veteriner hekimlerde bulunuyormuş.

Sizde olduğu gibi bazen kedilere karşı alerji sonradan da çıkabiliyor. O yüzden bir alerji testi yaptırın, kedilere karşı alerjiniz varsa doktor size ilaç ve sprey verebilir. Alerjinizin boyutuna göre ilaç sıklığını ayarlar.

Kedilerinizi çok öpüp kokladığınızda burun akıntısı, gözlerde yaşarma, hapşırık gibi belirtiler görürseniz, onları her sevdiğinizde ellerinizi ve yüzünüzü iyice yıkamayı ihmal etmeyin. İlaçlar ve temizlik sayesinde bu belirtiler minimum seviyeye inebilir.

11 yaşından beri alerjisi ve astımı olan biri olarak, evdeki toz veya akarların da alerji yaptığını hatırlatmalıyım. Tabii bahar aylarında sokakta uçuşan polenlerin kötü etkileri de unutulmamalı...

Bir de bir aktardan öğrendiğim kadarıyla organik tahin yağı, alerji sorunu olanlar için yararlıymış.

Tahinin üzerinde biriken yağı bir kavanoza koyun, sabah kalktığınızda ilk iş olarak küçük parmağınızla bu yağdan burnunuza bir miktar sürün. Gün içinde de bunu ara sıra tekrarlayın. Ben denedim, faydasını gördüm.

Bazı uzmanlar, Homeopati (Yaşam gücünü dengeleyerek vücudun kendini doğal olarak iyileştirmesine yardım eden bir alternatif tedavi sistemi. “Benzeri benzer ile tedavi”, Homeopati’nin temel ilkesidir.) alanında kullanılan ilaçlarla tedaviyi de öneriyorlar.

Umarım kısa zamanda alerjinizden kurtulur, kedilerinizi tüm sevginizle rahat rahat kucaklayabilirsiniz.

Acil şifalar dilerim.