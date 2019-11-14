Babamdan şiddet görüyorum

Babamdan hem fiziksel hem de sözlü şiddet görüyorum. Devlete sığınmak istiyorum ama beni kabul etmezlerse diye korkuyorum.
Merhaba Güzin Abla, ben 17 yaşında bir genç kızım. Pek çok genç birey gibi ailemden şiddet görüyorum. Aslına bakarsan sadece babamdan... Fiziksel olarak birkaç kere tokat yedim.
Ama sözlü şiddet bitmiyor asla. Hatta bir keresinde “Sen benim attığım şamarları dayak mı sanıyorsun? Sen daha dayak görmemişsin” bile dedi...
Anneme defalarca beni psikoloğa götürmesi için yalvardım, lâkin bana her defasında “Sen deli misin? Ne gerek var?” deyip kestirip attı.
İki kez evden kaçtım...
Babamın bana şiddet uygulama nedenlerine gelince... Bir defasında erkek arkadaşım olduğu için dayak yemiştim. Bir keresinde ise sınıf arkadaşımla yan yana fotoğrafımız olduğu için tokat atmıştı, ders notlarım düşük olduğu için defalarca şiddet gördüm.
“Okumayacaksan evlendireyim seni? En azından derdini ben çekmem, kocan çeker” demişti. Bunu bana söylediğinde ortaokula gidiyordum.
Arkadaşlarımla dışarı çıkamıyorum. “Kız kısmı çok gezmez, evinde oturur, temizlik yapar” onun düşüncesi budur...
Ailem dışarıdan mükemmel gözüküyor. Babamın böyle şeyler yapmayacağına kimse inanmıyor. Devlete sığınmak istiyorum, lakin olur da beni almayıp eve gönderirlerse diye korkuyorum. Çünkü bu sefer, böyle bir şeye kalkıştığım için daha kötü dayak yerim.
Annem ve kardeşlerimi çok seviyorum ama babama karşı içimde zerre sevgi yok.
Artık onunla yaşamak, bu zulme katlanmak istemiyorum.
Senden ricam Güzin Abla bana bir çıkar yol gösterir misin? Benim yanımda olur musun? Güvenecek kimsem kalmadı...
Bu lisede son senem, sınavlarım başlıyor.
Üniversiteye gireceğim lâkin derslerimde bile başarılı olamıyorum.
Kafamı toparlayamıyorum. Bana yardımcı ol abla...
◊ Rumuz: Yardım edecek misin
YANIT
Sevgili kızım, babandan şiddet görmen elbette senin için çok acı ve yıkıcı...
Ama bunu çekmek zorunda değilsin. Önce annenden destek isteyebilirsin.
Ayrıca bugün artık kadınları ve kızları şiddetten korumak için devlete sığınma imkânı var.
Ailelere dava açma imkânı var.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bu konuda son derece duyarlı davranıyor. Nerede yaşadığını bilmiyorum ama bulunduğun ilin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne başvurabilirsin.
Bu konuda sana destek olacaklarından eminim. Ayrıca ailenin korunması yasası 6284’ye göre devlet seni koruma altına alabilir, sığınmaevleri, örneğin Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı veya morcati@morcati.org.tr’ye başvurabilirsin.
Babamdan şiddet görüyorum
Babamdan hem fiziksel hem de sözlü şiddet görüyorum. Devlete sığınmak istiyorum ama beni kabul etmezlerse diye korkuyorum.
Merhaba Güzin Abla, ben 17 yaşında bir genç kızım. Pek çok genç birey gibi ailemden şiddet görüyorum. Aslına bakarsan sadece babamdan... Fiziksel olarak birkaç kere tokat yedim.
Ama sözlü şiddet bitmiyor asla. Hatta bir keresinde “Sen benim attığım şamarları dayak mı sanıyorsun? Sen daha dayak görmemişsin” bile dedi...
Anneme defalarca beni psikoloğa götürmesi için yalvardım, lâkin bana her defasında “Sen deli misin? Ne gerek var?” deyip kestirip attı.
İki kez evden kaçtım...
Babamın bana şiddet uygulama nedenlerine gelince... Bir defasında erkek arkadaşım olduğu için dayak yemiştim. Bir keresinde ise sınıf arkadaşımla yan yana fotoğrafımız olduğu için tokat atmıştı, ders notlarım düşük olduğu için defalarca şiddet gördüm.
“Okumayacaksan evlendireyim seni? En azından derdini ben çekmem, kocan çeker” demişti. Bunu bana söylediğinde ortaokula gidiyordum.
Arkadaşlarımla dışarı çıkamıyorum. “Kız kısmı çok gezmez, evinde oturur, temizlik yapar” onun düşüncesi budur...
Ailem dışarıdan mükemmel gözüküyor. Babamın böyle şeyler yapmayacağına kimse inanmıyor. Devlete sığınmak istiyorum, lakin olur da beni almayıp eve gönderirlerse diye korkuyorum. Çünkü bu sefer, böyle bir şeye kalkıştığım için daha kötü dayak yerim.
Annem ve kardeşlerimi çok seviyorum ama babama karşı içimde zerre sevgi yok.
Artık onunla yaşamak, bu zulme katlanmak istemiyorum.
Senden ricam Güzin Abla bana bir çıkar yol gösterir misin? Benim yanımda olur musun? Güvenecek kimsem kalmadı...
Bu lisede son senem, sınavlarım başlıyor.
Üniversiteye gireceğim lâkin derslerimde bile başarılı olamıyorum.
Kafamı toparlayamıyorum. Bana yardımcı ol abla...
◊ Rumuz: Yardım edecek misin
YANIT
Sevgili kızım, babandan şiddet görmen elbette senin için çok acı ve yıkıcı...
Ama bunu çekmek zorunda değilsin. Önce annenden destek isteyebilirsin.
Ayrıca bugün artık kadınları ve kızları şiddetten korumak için devlete sığınma imkânı var.
Ailelere dava açma imkânı var.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bu konuda son derece duyarlı davranıyor. Nerede yaşadığını bilmiyorum ama bulunduğun ilin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne başvurabilirsin.
Bu konuda sana destek olacaklarından eminim. Ayrıca ailenin korunması yasası 6284’ye göre devlet seni koruma altına alabilir, sığınmaevleri, örneğin Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı veya morcati@morcati.org.tr’ye başvurabilirsin.