Babam yüzünden görüşmeyi kesti

Ben kendi halinde hem çalışıp okuyan bir kızım. Bir danışmanlık firmasında çalışıyorum. İşim gereği birçok işadamıyla irtibata geçiyoruz. Bu yılın başlarında yeni bir işadamı yatırım için geldi. Aramızda 1 yaş vardı. Bir gün tesadüfen her gün tedavi için gittiğim bir cilt bakım merkezinin sahibiyle çok iyi arkadaş olduklarını öğrendim.

Kendisi beni orada gördü ve ertesi gün tekrar geldiğinde aramızda bir sohbet başladı. Aslında danışmanının getirmesi gereken evrakı her hafta kendi getiriyordu, yanımdan ayrılıp da o işi yapacak arkadaşların odasına gitmek istemiyordu.

Üstelik işi olmadığı halde sürekli cilt bakım merkezine geliyordu, orada da sohbetlere devam ediyorduk. Bu arada arkadaşı olan cilt bakım merkezinin sahibi ise benimle hiç olmadığı kadar ilgiliydi ve beni “Sevgilin var mı? Evlilik düşünüyor musun?” gibi sorulara boğuyordu.

Derken bir gün babamla bir toplantıda tanışmışlar. Babam emniyet mensubu olduğu için bu durum pek çok erkeği korkutuyor. Babamla tanıştıktan sonra benim yanımda oturup kahve içmeler, sohbetler, şakalaşmalar bitti. Artık cilt bakım merkezine de gelmemeye, evrakları elemanlarıyla göndermeye başladı. 5 aydır onu hiç görmedim.

Babamı ise işi olunca hâlâ arıyor. Bir arkadaşım onu pek de tekin olmayan bir yerde bir kızla, samimi bir şekilde görmüş. Şimdi ise iflas ettiğini, işleri bırakmak üzere olduğunu duydum. Ama danışmanı olan kadın yanından ayrılmasına rağmen hâlâ benimle konuşuyor.

Bu duruma çok üzülüyorum ve ne yapacağımı bilmiyorum. Bu adamı nasıl aklımdan atacağım?

◊ Rumuz: Unutamam

YANIT

Sevgili kızım, bu durum senin hayrına olmuş. Baksana, bu adam belli ki tekin biri değilmiş. En azından sana karşı ciddi duyguları yokmuş.

Babanın emniyet mensubu olduğunu duyunca senden uzaklaşması pek de iyi niyetli olmadığını gösteriyor. İyi ki de böyle olmuş. Belli ki seni de o gündelik ilişkilerinin arasına katmayı düşünüyormuş.

Aranızda ciddi bir ilişki kurulmadan bu durumun ortaya çıkması senin açından en iyisi olmuş bence. Ona bağlanman için hiçbir neden yok. Aranızda hiçbir şey geçmemiş, belirli bir zaman bile geçirmemişsiniz birlikte.

Bence hiç üzülme ve tam tersine, iyi ki bu adamın tuzağına düşmedin diye sevin bence.

Sadece üzülmek yetmez

Sevgili Güzin hanım, merhametli ve aşırı duyarlı bir hayvansever olarak sesimi duyurmak istiyorum. Maalesef bu güzel ülkemizdeki vatandaşlarımız hayvanlar için bir şeyler yapmaya çalışsalar da bir yerde son buluyor. Kimsenin daha ileriye adım atmak için bir çözüm aradığına ben inanmıyorum. İnsanlar sadece üzülüyor ama hiç çaba göstermiyor.

Evet, ben de mahallemde dahi o masum canlarımı yıllardır besliyorum, bagajda onlar için su ve mama bulundurup, her gördüğüm dört ayaklı canlıyı beslemeye çalışıyorum. Barınaklara gidip onlarla her şeyden önce kocaman sevgimi paylaşıyorum.

Hasta, yaralı canlıları yüreğim parçalana parçalana anında alıp veterinere yetiştirmeye çalışıyorum.

Ama ya sonra? Bunun mutlaka çözümü olmalı diye düşünüyorum. Neler yapabiliriz diye düşünüp belediyeleri faaliyete geçirmek istiyorum ama nasıl yapacağım?

Bu konunun üzerine gidilse mutlaka bir çözüme kavuşturulur, herkes gereğini yapsa buna mutlaka derman bulunur. Bir sosyal projeyle, her ilde ve ilçede tüm hayvanseverler para toplasa veya belediyelere gidip hayvanların daha iyi şartlar altında yaşayabilecekleri destekleri isteyebilseler keşke...

Yani demek istediğim, onlar da bizim çocuklarımız, onlar için mücadele verelim.

Aylin Tekin

YANIT

Düşünceniz çok yerinde, gerçekten biz hayvanseverler birbirimizle çatışmak, birbirimizi yermek, eleştirmek yerine, bir araya gelip çözümler üretebilsek, belediyelere destek çıksak, onlarla birlikte çalışsak, pek çok il ve ilçede sokak hayvanları için ciddi olanaklar sağlanıp, onlara daha iyi yaşam koşulları yaratılabilir.

Örneğin, benim de üyesi olduğum Tuzla Belediyesi Hayvan Hakları Komisyonu, Tuzla Belediye Başkanı Sayın Şadi Yazıcı’nın desteği ve Komisyon Başkanı sevgili Nilüfer Erol’un çalışmaları ile Tuzla’da gerçekten ciddi ilerlemeler kaydedildi.

İstenirse oluyor diyebileceğimiz örnek ilçemiz bu açıdan övgüye değer.