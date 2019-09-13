Babam ve kız arkadaşım hakkında kuşkularım var

6 aydır birlikte olduğum ve çok sevdiğim kız arkadaşımı babama bir türlü kabul ettiremiyorum. “Ayrılacaksın” diyor da başka bir şey demiyor. Bu tepki o kadar ileri gitti ki, artık onun kız arkadaşımı önceden tanıdığını düşünmeye başladım.
Merhaba Güzin Abla... Sevgilimle 6 aydır birlikteyiz ama 4 aydır aileler konusunda ciddi sorunlar yaşıyoruz. Aslında en büyük sorun benim tarafımda.
Babam onu tanıdığından beri “O kızdan ayrıl” diye baskı yapıyor. “Neden” diyorum, saçma sapan şeyler söylüyor.
“Çok bağlandık birbirimize, vazgeçemeyiz” diyorum, kabul etmiyor. Biz gerçekten çok güzel anlaşıyoruz abla...
Ama babam mutluluğumuza gölge düşürüyor.
Sürekli “Vazgeçeceksin” diye baskı yapıyor.
İtiraz ettiğimde de öfkeleniyor, bana özellikle sevdiğim kızla ilgili kötü sözler söylüyor.
İşi öyle bir noktaya getirdi ki, vazgeçmezsem beni reddedecekmiş. Artık aklıma çılgınca şeyler geliyor.
Babamın kız arkadaşımı daha önceden tanıdığından şüphelenmeye başladım. Sanki onu tanıyor ve onun hakkında bir şeyler biliyor da bana söyleyemiyor gibi. Babam bu kızla benden önce tanışmış, aralarında da bir şeyler geçmiş olabilir mi?
Sevdiğim kızın babamı önceden tanıması, aralarında herhangi bir yakınlaşma geçmiş olması mümkün mü sizce?
Bir yandan olamaz diyorum, bir yandan da babamın bu aşırı nefreti beni düşündürüyor. Sanki bu kız olmasın da kim olursa olsun der gibi... Onun adını duyduğu anda öfkesi tavan yapıyor.
Kız arkadaşım da haklı olarak “Ailen beni tanımadan neden ayrılmamızı istiyor, neden önyargılı davranıyor” diye soruyor. “Biz ciddi düşünen bir çiftiz, bizden ne istiyorlar?” diyor.
Haklı da...
Ama ben bu durumu sevdiğime nasıl söyleyebilirim?
Lütfen yardım edin. Ondan ayrılmak istemiyorum. Kendisine açık açık sormalı mıyım?
◊ RUMUZ: ŞÜPHE
YANIT
Sevgili oğlum, neden babanın kız arkadaşınla bir ilişkisi olabileceğini düşünüyorsun da başka bir sorun aklına gelmiyor?
Örneğin baban, kız arkadaşının ailesini önceden tanımış olabilir, onlarla ilgili hoş olmayan şeyler duymuş olabilir.
Kızın babasıyla bir sorun yaşamış olabilir.
Hatta zamanında kız arkadaşının annesiyle flört etmiş bile olabilir. Sonuçta geçmişte annesiyle arkadaşlık etmiş olması, yaşı itibariyle daha mantıklı değil mi?
Kaldı ki kuşkuların doğru olsaydı, sevdiğin kızın babanı tanıdığı anlaşılmaz mıydı?
Babanı tanıdığı halde bu kadar numara yapabilir miydi?
Bana sorarsan bu, tamamen yaşadığın sıkıntıların yol açtığı bir kuruntudan ibaret.
Baban sevdiğin kızı herhangi bir nedenle de istemiyor olabilir.
Ona güven duymamıştır, sana yakıştıramamıştır.
Bunun gibi bir sürü mantıklı ya da mantıksız neden sayabilirim.
Huzurunu kaçıran, böylesine üzülmene yol açan kuşkudan acilen kurtulmalısın.
Babanın olumsuz tepkisinin altında trajik bir neden aramamalısın. Hem neden kız arkadaşına değil de doğrudan babana sormuyorsun?
“Baba neden sevdiğim kızı istemiyorsun, açık açık söyle” desene...
Senin asıl hedefin babanı ikna edebilmek ve çok sevdiğin kızla evlenebilmek olmalı.
Babam ve kız arkadaşım hakkında kuşkularım var
6 aydır birlikte olduğum ve çok sevdiğim kız arkadaşımı babama bir türlü kabul ettiremiyorum. “Ayrılacaksın” diyor da başka bir şey demiyor. Bu tepki o kadar ileri gitti ki, artık onun kız arkadaşımı önceden tanıdığını düşünmeye başladım.
Merhaba Güzin Abla... Sevgilimle 6 aydır birlikteyiz ama 4 aydır aileler konusunda ciddi sorunlar yaşıyoruz. Aslında en büyük sorun benim tarafımda.
Babam onu tanıdığından beri “O kızdan ayrıl” diye baskı yapıyor. “Neden” diyorum, saçma sapan şeyler söylüyor.
“Çok bağlandık birbirimize, vazgeçemeyiz” diyorum, kabul etmiyor. Biz gerçekten çok güzel anlaşıyoruz abla...
Ama babam mutluluğumuza gölge düşürüyor.
Sürekli “Vazgeçeceksin” diye baskı yapıyor.
İtiraz ettiğimde de öfkeleniyor, bana özellikle sevdiğim kızla ilgili kötü sözler söylüyor.
İşi öyle bir noktaya getirdi ki, vazgeçmezsem beni reddedecekmiş. Artık aklıma çılgınca şeyler geliyor.
Babamın kız arkadaşımı daha önceden tanıdığından şüphelenmeye başladım. Sanki onu tanıyor ve onun hakkında bir şeyler biliyor da bana söyleyemiyor gibi. Babam bu kızla benden önce tanışmış, aralarında da bir şeyler geçmiş olabilir mi?
Sevdiğim kızın babamı önceden tanıması, aralarında herhangi bir yakınlaşma geçmiş olması mümkün mü sizce?
Bir yandan olamaz diyorum, bir yandan da babamın bu aşırı nefreti beni düşündürüyor. Sanki bu kız olmasın da kim olursa olsun der gibi... Onun adını duyduğu anda öfkesi tavan yapıyor.
Kız arkadaşım da haklı olarak “Ailen beni tanımadan neden ayrılmamızı istiyor, neden önyargılı davranıyor” diye soruyor. “Biz ciddi düşünen bir çiftiz, bizden ne istiyorlar?” diyor.
Haklı da...
Ama ben bu durumu sevdiğime nasıl söyleyebilirim?
Lütfen yardım edin. Ondan ayrılmak istemiyorum. Kendisine açık açık sormalı mıyım?
◊ RUMUZ: ŞÜPHE
YANIT
Sevgili oğlum, neden babanın kız arkadaşınla bir ilişkisi olabileceğini düşünüyorsun da başka bir sorun aklına gelmiyor?
Örneğin baban, kız arkadaşının ailesini önceden tanımış olabilir, onlarla ilgili hoş olmayan şeyler duymuş olabilir.
Kızın babasıyla bir sorun yaşamış olabilir.
Hatta zamanında kız arkadaşının annesiyle flört etmiş bile olabilir. Sonuçta geçmişte annesiyle arkadaşlık etmiş olması, yaşı itibariyle daha mantıklı değil mi?
Kaldı ki kuşkuların doğru olsaydı, sevdiğin kızın babanı tanıdığı anlaşılmaz mıydı?
Babanı tanıdığı halde bu kadar numara yapabilir miydi?
Bana sorarsan bu, tamamen yaşadığın sıkıntıların yol açtığı bir kuruntudan ibaret.
Baban sevdiğin kızı herhangi bir nedenle de istemiyor olabilir.
Ona güven duymamıştır, sana yakıştıramamıştır.
Bunun gibi bir sürü mantıklı ya da mantıksız neden sayabilirim.
Huzurunu kaçıran, böylesine üzülmene yol açan kuşkudan acilen kurtulmalısın.
Babanın olumsuz tepkisinin altında trajik bir neden aramamalısın. Hem neden kız arkadaşına değil de doğrudan babana sormuyorsun?
“Baba neden sevdiğim kızı istemiyorsun, açık açık söyle” desene...
Senin asıl hedefin babanı ikna edebilmek ve çok sevdiğin kızla evlenebilmek olmalı.