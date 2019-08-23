Ayrılalı bir ay oldu her yerde onu görüyorum

Hayatımda hiç sevmediğim kadar sevdim onu. Ama bir gün bana hiçbir şey söylemeden ortadan kayboluverdi. Aylar sonra dönüp gelse de bir daha eskisi gibi olamadık, yeniden ayrıldık. Bunu kendim istedim ama bir türlü unutamıyorum, hâlâ her yerde onu görüyorum.
Güzin abla merhaba... Benim derdim acı veren bir aşk...
Birini sevdim ve bu hayatım boyunca yaşadığım en yoğun duyguydu. Daha önce kimseyi böylesine sevmemiştim. Zaten duygusal biriyim, onun yanında ağaçların, çiçeklerin, gökyüzünün tadına daha da vardım.
Her gün yan yanaydık. Basit bir birliktelik değildi. O kadar yoğundu ki duygularım anlatamam... Yanındayken heyecandan midem kasılır, bazen ellerim titrerdi. Adını, sesini duyduğumda da öyle oluyordu.
Ama onun bencil, intikamcı bir yanı vardı. Bu yüzden çok acı çektim, hep hüzünlüydüm. Bir gün hiç haber vermeden gitti; o günün son buluşmamız olduğunu bilmiyordum. Ona şiirler yazmıştım, hep bir bekleyiş içindeydim belki döner diye.
Aylar sonra döndü de... Yanında bir sürü özrü getirerek. Affettiğimi söyledim. Ama sonra yeniden kırıldım.
En son ondan şiirlerimi ve hediye ettiğim deniz kabuğunu istedim.
Kızdı, “Nankör” dedi. Onları geri verirken gözlerime bakmadı, doğru düzgün veda bile etmedi. Ben ona onsuz veda ettim.
Üstünden bir ay geçti. Unutmak, düşünmemek istiyorum artık ama ne mümkün.
Geçtiğimiz yerlerde, yürüdüğümüz yollarda hâlâ onu görüyorum.
Sevdiğim o muydu? Yoksa kendim yoktan bir aşk mı yarattım?
◊ RUMUZ: UNUTMAK İSTİYORUM
YANIT
Söylediğin gibi sevgili kızım, sen gerçekten çok duygusalsın.
Duygu yoğunluğun satırlarından da anlaşılıyor. Ancak bu ilişkin hakkında pek fazla ayrıntı vermemişsin.
Bu genç kimdir, ne kadar sürdü arkadaşlığınız, sana karşı tutumu neden böyle kırıcı ve intikamcıydı?
Hiçbir şey anlatmamışsın. Ben de sadece yazdıklarından yola çıkarak sana cevap vermeye çalışacağım.
Evet, sen çok duygusal ve sevmeye hazır birisin.
Bu adama da yüreğinin tüm saflığıyla sevgi gömleğini giydirivermişsin. Ona belki de kendisinde olmayan hasletler yüklemiş, sonra hayatının aşkı gibi görmüşsün. Ama bu beraberlik sana üzüntüden başka bir şey getirmemiş.
Acı çekmişsin, haksızlığa uğramışsın, sevgin tam anlamıyla karşılık bulmamış. Sanırım o seni aynı şekilde sevmemiş.
Onun bencil biri olduğunu söylüyorsun.
Bu doğru herhalde ki senin sevginin değerini bilememiş.
Ayrılma nedenini de anlatmamışsın ama anladığım kadarıyla sana kırıcı ve kaba davranıyormuş.
Bir de üstelik hiç haber vermeden çekip gitmiş; kim bilir nereye, kime? Hiç haber vermeden ortadan kaybolması bile sana değer vermediğini gösteriyor zaten.
Ayrılık daha çok yeni, acı çekmen normal ama zamanla onu unutacaksın kızım.
Emin ol güzel yüreğini yeniden heyecanla çarptıracak biri karşına çıkacak.
Onu da seveceksin, ona da değer vereceksin, çünkü sen sevmeye hazırsın.
Ama lütfen bu defa senin değerini bilecek, seni üzmeyecek biri olmasına dikkat et.
Hayat böyle üzüntülerle geçirilmeyecek kadar kısa...
Ayrılalı bir ay oldu her yerde onu görüyorum
Hayatımda hiç sevmediğim kadar sevdim onu. Ama bir gün bana hiçbir şey söylemeden ortadan kayboluverdi. Aylar sonra dönüp gelse de bir daha eskisi gibi olamadık, yeniden ayrıldık. Bunu kendim istedim ama bir türlü unutamıyorum, hâlâ her yerde onu görüyorum.
Güzin abla merhaba... Benim derdim acı veren bir aşk...
Birini sevdim ve bu hayatım boyunca yaşadığım en yoğun duyguydu. Daha önce kimseyi böylesine sevmemiştim. Zaten duygusal biriyim, onun yanında ağaçların, çiçeklerin, gökyüzünün tadına daha da vardım.
Her gün yan yanaydık. Basit bir birliktelik değildi. O kadar yoğundu ki duygularım anlatamam... Yanındayken heyecandan midem kasılır, bazen ellerim titrerdi. Adını, sesini duyduğumda da öyle oluyordu.
Ama onun bencil, intikamcı bir yanı vardı. Bu yüzden çok acı çektim, hep hüzünlüydüm. Bir gün hiç haber vermeden gitti; o günün son buluşmamız olduğunu bilmiyordum. Ona şiirler yazmıştım, hep bir bekleyiş içindeydim belki döner diye.
Aylar sonra döndü de... Yanında bir sürü özrü getirerek. Affettiğimi söyledim. Ama sonra yeniden kırıldım.
En son ondan şiirlerimi ve hediye ettiğim deniz kabuğunu istedim.
Kızdı, “Nankör” dedi. Onları geri verirken gözlerime bakmadı, doğru düzgün veda bile etmedi. Ben ona onsuz veda ettim.
Üstünden bir ay geçti. Unutmak, düşünmemek istiyorum artık ama ne mümkün.
Geçtiğimiz yerlerde, yürüdüğümüz yollarda hâlâ onu görüyorum.
Sevdiğim o muydu? Yoksa kendim yoktan bir aşk mı yarattım?
◊ RUMUZ: UNUTMAK İSTİYORUM
YANIT
Söylediğin gibi sevgili kızım, sen gerçekten çok duygusalsın.
Duygu yoğunluğun satırlarından da anlaşılıyor. Ancak bu ilişkin hakkında pek fazla ayrıntı vermemişsin.
Bu genç kimdir, ne kadar sürdü arkadaşlığınız, sana karşı tutumu neden böyle kırıcı ve intikamcıydı?
Hiçbir şey anlatmamışsın. Ben de sadece yazdıklarından yola çıkarak sana cevap vermeye çalışacağım.
Evet, sen çok duygusal ve sevmeye hazır birisin.
Bu adama da yüreğinin tüm saflığıyla sevgi gömleğini giydirivermişsin. Ona belki de kendisinde olmayan hasletler yüklemiş, sonra hayatının aşkı gibi görmüşsün. Ama bu beraberlik sana üzüntüden başka bir şey getirmemiş.
Acı çekmişsin, haksızlığa uğramışsın, sevgin tam anlamıyla karşılık bulmamış. Sanırım o seni aynı şekilde sevmemiş.
Onun bencil biri olduğunu söylüyorsun.
Bu doğru herhalde ki senin sevginin değerini bilememiş.
Ayrılma nedenini de anlatmamışsın ama anladığım kadarıyla sana kırıcı ve kaba davranıyormuş.
Bir de üstelik hiç haber vermeden çekip gitmiş; kim bilir nereye, kime? Hiç haber vermeden ortadan kaybolması bile sana değer vermediğini gösteriyor zaten.
Ayrılık daha çok yeni, acı çekmen normal ama zamanla onu unutacaksın kızım.
Emin ol güzel yüreğini yeniden heyecanla çarptıracak biri karşına çıkacak.
Onu da seveceksin, ona da değer vereceksin, çünkü sen sevmeye hazırsın.
Ama lütfen bu defa senin değerini bilecek, seni üzmeyecek biri olmasına dikkat et.
Hayat böyle üzüntülerle geçirilmeyecek kadar kısa...