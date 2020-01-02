Atları öldürmesinler

Ruam hastalığı nedeniyle 81 atın itlaf edilmesi sonrası Adalar’da 3 ay boyunca faytonların durdurulması kararı alındı. Adalar’da yüzde 45’lere varan eğim var. Bu yüzden atlar çok zorlanıyor. Faytonların geçici olarak değil, tümüyle kaldırılması gerekiyor.
Merhaba, Türkiye’nin pek çok bölgesinden faytonculuk faaliyetlerinin kaldırıldığı haberleri geliyor. Ancak İstanbul Adalar’da atların esareti devam ediyor. Adalar ilçesinde bu kararı alabilecek kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi.
Ruam hastalığı nedeniyle 81 atın itlaf edilmesi sonrası Adalar’da 3 ay boyunca faytonların durdurulması kararı alındı. Tebligatın faytonculara ulaşmasıyla atlar ahırlara çekilmiş.
Fakat bu durum da atlara fayda sağlamıyor. Atların 3 ay boyunca ahırlarda kapalı tutulması onlara büyük zarar verebilir.
Büyükada’da yıllardır fayton işkencesi altında olan atları bu kez de ruam hastalığı vurdu. Sahilde ada gezginlerinin fayton sefası sürerken, insanlara da bulaşabilen ruam hastalığı tespit edilen 81 at, iğneyle uyutulduktan sonra ormanlık alana açılan dev mezara gömüldü. Tedavisi olmayan ruam hastalığı nedeniyle Büyükada’da hayvan giriş-çıkışı durduruldu.
Günler önce ormanlık alana kazılan iki büyük çukur, atları bekleyen itlaf hazırlığının habercisiydi. Güvenlik gerekçesiyle bölgeye girişler kapatılırken, polis ekipleri geniş önlem aldı. Atlar gömülmeden önce kazılan çukurlara sönmemiş kireç döküldü.
Ancak şu bir gerçek ki, ruamdan ölmeyenler de kötü bakım ve adaların yollarının eğimi yüzünden ölecek.
2019’un ilk günü 9 atın öldüğü ahır yangınında yaralanan atlara müdahale eden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma Alev Kaymaz, “Adada asla at kalmasın. Bir atın katlanabileceği eğim yüzde 8 ile 10 arasındadır. Adalarda yüzde 45’lere varan eğim var. Bu yüzden çok zorlanıyorlar ve ağrı çekiyorlar” demişti.
Bu nedenle faytonların geçici olarak değil, tümüyle kaldırılması gerekiyor. Lütfen bu konuda biz hayvanseverlere destek olun.
◊ Rumuz: Atlar ölmesin
YANIT
Evet olayı uzun süredir takip ediyorum. Hayvanseverler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne giderek eylem yaptı.
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun faytonların kaldırılmasıyla ilgili verdiği sözleri tutmadığını belirten hayvanseverler, pankartlar açtılar ve atların itlaf edilmesine yol açan laboratuvar sonuçlarının açıklanmasını, atlara gerekli sağlık koşullarının sağlamayanlar hakkında soruşturma başlatılmasını, Adalar’da fayton sisteminin kaldırılmasını istediler.
Başkan İmamoğlu da, bu konuda rapor istediğini ve en kısa zamanda çözüme ulaştırılacağını söyledi.
Medeni ülkelerde faytonları yasaklamıyorlar ama atlara iyi bakıyorlar, onlara eziyet etmiyorlar.
Atların da ölmemesi için her şey yapılmalı. Sürekli bir veteriner bakımı altında mı olmalılar, ahırları daha sağlıklı bir ortama mı dönüştürülmeli, faytonlara iki kişiden fazla insan bindirilmemeli mi, bunlar elbette yetkililerin görevi.
Ama faytonlar kaldırılmamalı.
Çünkü endişeliyim.
Neden mi?
Çünkü yalnız Adalar’da bin 500 at olduğu biliniyor. Bu atlar faytonlara koşulmadığı zaman ne olacak?
Atları barındıracak barınaklar mı kurulacak?
Onları serbest mi bırakacaklar?
Atların sahipleri onları artık para kazandırmadıkları ve gereksiz masraf olarak gördükleri için satacaklar.
Ne yazık ki, hiç kimse bunu düşünmüyor ya da düşünmek istemiyor.
Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan, Adalar Kaymakamı’ndan ricam, atların ve faytonların kaldırılması yerine, at sahiplerinin onlara iyi bakmasını, faytonlara aşırı yük bindirilmemesini, bakımlarıyla ciddi olarak ilgilenilmesini sağlamak ve bu koşulları düzenli olarak denetlemek.
Atları öldürmesinler
Ruam hastalığı nedeniyle 81 atın itlaf edilmesi sonrası Adalar’da 3 ay boyunca faytonların durdurulması kararı alındı. Adalar’da yüzde 45’lere varan eğim var. Bu yüzden atlar çok zorlanıyor. Faytonların geçici olarak değil, tümüyle kaldırılması gerekiyor.
Merhaba, Türkiye’nin pek çok bölgesinden faytonculuk faaliyetlerinin kaldırıldığı haberleri geliyor. Ancak İstanbul Adalar’da atların esareti devam ediyor. Adalar ilçesinde bu kararı alabilecek kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi.
Ruam hastalığı nedeniyle 81 atın itlaf edilmesi sonrası Adalar’da 3 ay boyunca faytonların durdurulması kararı alındı. Tebligatın faytonculara ulaşmasıyla atlar ahırlara çekilmiş.
Fakat bu durum da atlara fayda sağlamıyor. Atların 3 ay boyunca ahırlarda kapalı tutulması onlara büyük zarar verebilir.
Büyükada’da yıllardır fayton işkencesi altında olan atları bu kez de ruam hastalığı vurdu. Sahilde ada gezginlerinin fayton sefası sürerken, insanlara da bulaşabilen ruam hastalığı tespit edilen 81 at, iğneyle uyutulduktan sonra ormanlık alana açılan dev mezara gömüldü. Tedavisi olmayan ruam hastalığı nedeniyle Büyükada’da hayvan giriş-çıkışı durduruldu.
Günler önce ormanlık alana kazılan iki büyük çukur, atları bekleyen itlaf hazırlığının habercisiydi. Güvenlik gerekçesiyle bölgeye girişler kapatılırken, polis ekipleri geniş önlem aldı. Atlar gömülmeden önce kazılan çukurlara sönmemiş kireç döküldü.
Ancak şu bir gerçek ki, ruamdan ölmeyenler de kötü bakım ve adaların yollarının eğimi yüzünden ölecek.
2019’un ilk günü 9 atın öldüğü ahır yangınında yaralanan atlara müdahale eden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma Alev Kaymaz, “Adada asla at kalmasın. Bir atın katlanabileceği eğim yüzde 8 ile 10 arasındadır. Adalarda yüzde 45’lere varan eğim var. Bu yüzden çok zorlanıyorlar ve ağrı çekiyorlar” demişti.
Bu nedenle faytonların geçici olarak değil, tümüyle kaldırılması gerekiyor. Lütfen bu konuda biz hayvanseverlere destek olun.
◊ Rumuz: Atlar ölmesin
YANIT
Evet olayı uzun süredir takip ediyorum. Hayvanseverler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne giderek eylem yaptı.
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun faytonların kaldırılmasıyla ilgili verdiği sözleri tutmadığını belirten hayvanseverler, pankartlar açtılar ve atların itlaf edilmesine yol açan laboratuvar sonuçlarının açıklanmasını, atlara gerekli sağlık koşullarının sağlamayanlar hakkında soruşturma başlatılmasını, Adalar’da fayton sisteminin kaldırılmasını istediler.
Başkan İmamoğlu da, bu konuda rapor istediğini ve en kısa zamanda çözüme ulaştırılacağını söyledi.
Medeni ülkelerde faytonları yasaklamıyorlar ama atlara iyi bakıyorlar, onlara eziyet etmiyorlar.
Atların da ölmemesi için her şey yapılmalı. Sürekli bir veteriner bakımı altında mı olmalılar, ahırları daha sağlıklı bir ortama mı dönüştürülmeli, faytonlara iki kişiden fazla insan bindirilmemeli mi, bunlar elbette yetkililerin görevi.
Ama faytonlar kaldırılmamalı.
Çünkü endişeliyim.
Neden mi?
Çünkü yalnız Adalar’da bin 500 at olduğu biliniyor. Bu atlar faytonlara koşulmadığı zaman ne olacak?
Atları barındıracak barınaklar mı kurulacak?
Onları serbest mi bırakacaklar?
Atların sahipleri onları artık para kazandırmadıkları ve gereksiz masraf olarak gördükleri için satacaklar.
Ne yazık ki, hiç kimse bunu düşünmüyor ya da düşünmek istemiyor.
Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan, Adalar Kaymakamı’ndan ricam, atların ve faytonların kaldırılması yerine, at sahiplerinin onlara iyi bakmasını, faytonlara aşırı yük bindirilmemesini, bakımlarıyla ciddi olarak ilgilenilmesini sağlamak ve bu koşulları düzenli olarak denetlemek.