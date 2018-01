Asla pes etme!

Merhaba Feyza Hanım, ben 9 yaşında beyin kanaması geçirip beyin felci oldum. İki defa açık kalp ameliyatı oldum, sol tarafım tamamen felçliydi. Hatta durumum o kadar kötüydü ki doktorlar aileme “Bu kız ilkokulu bile bitiremez eğer çok istiyorsanız zihinsel engelliler okuluna gönderebilirsiniz” demiş.

Ben çok şükür ailemin desteğiyle ilkokulu kendi arkadaşlarımın yanında, daha önce gittiğim okula devam ederek bitirdim.

Tabii okumayı, yazmayı, yürümeyi her şeyi yeniden öğrenerek.

Sonra ortaokul bitti... Derken liseye geldiğimde ailem çok büyük bir başarı gösterdiğimi söyledi ve “bundan sonra istersen devam etme” dedi.

“Kimse benim adıma karar veremez, devam edeceğim” dediğimde ise bana destek oldular ve meslek lisesi bilgisayar bölümünü bitirdim.

Üniversite sınavında da başarılı oldum, kazandığım birçok bölüm oldu. Ancak okurken aile desteğine ihtiyacım olduğu için açıköğretim işletme bölümüne kaydoldum. Bu sırada çalışmaya başladım. Hem okul hem de işi yürüttüğüm için kendimle resmen gurur duyuyordum. İşletme bitince KPSS sınavlarına hazırlandım.

2010 senesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı Engelli Memur Hizmetli Alımı Sınavı’na girdim ve o sınavı kazanarak memur olarak atandım.

Şu an mezun olduğum Meslek Lisesi’nde memur olarak çalışıyorum. Ve Feyza Ablacım yaptıklarım bana yeterli gelmedi. Yine Açıköğretim Sosyoloji okuyorum ve nasipse o da seneye bitecek. Belediyemizin Türk sanat müziği korosuna devam ediyorum. Sporu da hayatımın vazgeçilmezleri arasına koydum. Diyeceğim o ki hiç pes etmedim. Hep tuttum hayatın yakasından. Tabii ki arada düştüm tökezledim ama hep “hadi bakalım” dedim.

Bunları, benim gibi engelli olup da hayata küsenlerle, biraz olsun mutluluğumu, sevincimi paylaşmak için yazdım.

Ayrıca eğer lütfedip bu hikayemi yayınlarsan, umarım bir yerlerde umudunu yitirip kaybolanlarda da “Vay be bu kız bunları yaptıysa, ben niye pes edeyim” deme hissini uyandırabilirim. ◊ Rumuz: Pes edersen bitersin

Sevgili kızım, her zaman söylediğim gibi, engelli olmak önemli değil aslında, yeter ki ruhunuza, yüreğinize, duygularınıza engel koymayın. Azimle, cesaretle, sevgiyle yılmadan mücadele etmek, sonunda işte başarıya ulaştırıyor insanı.

Senin bu yaşadıkların, dediğin gibi sadece engelli gençlerimize değil, hiç nedensiz ya da basit bir hayal kırıklığı sonunda hayata küsenlere de mücadele hırsı kazandırabilir.

Bu arada seni gönülden kutluyorum sevgili kızım...

Ancak bu arada eğitim iş güç derken, hayatında bir eksiklik hissetmiyor musun?

Nerede sevgi, aşk?

Onlara da yaşamında yer vermeyi ihmal etmemelisin elbette.

Bu ayrımcılığı kim çıkardı

Merhaba Güzin Abla, 24 yaşında bir gencim. Hiç ciddi bir ilişkim olmadı. Bir gün kuzenimin arkadaşı fotoğrafımı görmüş ve benimle tanışmak istemiş. Kendisi Mardinli ve 23 yaşında... Kuzenim de bunu bana söyledi, ben de kabul ettim. Ama aradan 5 dakika geçti geçmedi ki, bana “kusuruma bakma, biz birlikte olamayız” diye mesaj yazdı. Ben de normal karşıladım.

Sonra öğrendim ki kendisi Doğulu ben ise Batılı olduğumuz için anlaşamayacağımızı düşünmüş. Şimdi sana şöyle bir soru sormak istiyorum Güzin Abla, bu ayrımcılığı kim çıkardı? Kız Doğuluysa, Batı’dan bir erkeği sevemez mi? Böyle bir arkadaşlık suç mu sayılıyor artık?

◊ Rumuz: Kafası karışık insan

Ah oğlum, bu ayrımcılık gerçekten Türk halkına hiç yakışmıyor. Doğulu olmak, Batılı olmak ya da mezhep farklılığı gençlerin beraberliğini maalesef engelliyor. Bırakın Doğuyu, Batıyı bir kenara, sen İstanbul kızısın ya da sen İzmir kızısın diye sevgilerine set çeken pek çoklarını görüyorum ben. Karadeniz yöresindenmiş ya da Tekirdağ’dan diye, ailelerin seven gençleri ayırmaya çalıştığı da biliniyor. Hepsi saçmalık... Türkiyemiz bir bütündür. Bu topraklar her bölgesiyle bizimdir, halkımız da öyle...

Biz Türk halkı olarak elbette Lazıyla Çerkez’iyle, Gürcüsüyle Kürdüyle yıllardır birbirimizle karışıp, kaynaşmış bir toplumuz. Normali de budur zaten.

Örneğin ben, anne tarafından hem Laz hem de Gürcü’yüm. Baba tarafından ise Egeliyim. İyi ki de öyleyim, her yörenin kendine özgü güzel yönlerini almışım.

Bu yüzden lütfen siz gençler bari bu yanlıştan dönün, büyüklerin yaptığı hataya düşmeyin. Kimseyi ırk, mezhep, bölge farkı yüzünden dışlamayın, bu ülkemiz için hiç de hayırlı olmuyor.