5 yıllık sevgilim, askere giderken “Yaza nişanlanır, asker dönüşü de evleniriz” demişti. Ama askere gittikten sonra değişti. Önce nişanı iptal etti, sonra ilişkimize ara vermek istediğini söyledi. Askerlik psikolojisi olduğunu düşünüyorum ama çok da acı çekiyorum.
Güzin Ablacım, benim 5 yıllık bir ilişkim var. Çok mutlu ve huzurluyduk. Aramızda mesafeler vardı ama her gün konuşuyorduk, arada bir görüşüyorduk.
Sözler verdi, “Önümüzdeki yaz nişan yapalım, askerliğim bitince de evleniriz” dedi. Beni ailesine anlattı. Ben de aileme söyledim, evlenmemize razı oldular.
Dediğim gibi ilişkimiz çok güzel devam ediyordu, artık evleneceğiz diye çeyiz hazırlamaya başlamıştım. Derken sevdiğim genç askere gitti, 1.5 ay sonra da tamamen değişti.
Canımı yakan sözler söylemeye başladı. Bütün laflarını yuttum, “askerdir, özlem içindedir, sorunları vardır, geçer” deyip sabrettim.
Yaz ayları yaklaşırken “Yazın nişan olmaz ama izin alırım, görüşürüz” dedi. Ona da “tamam” dedim. Her gün mesajlaşmaya devam ettik, haftada 1-2 kez de konuşuyorduk.
Bazen soğuk geliyordu sesi, nedenini sorduğumda “Psikolojim çok bozuk” diyordu. Yaz geldi, ben nihayet görüşeceğiz diye beklerken “İzin alamıyorum ama söz kışın görüşeceğiz” dedi. Yine kabul ettim.
Sonunda olan oldu, “Ağustosta izin alamam” demesine rağmen izin aldı, memleketine gitti. Bana da “Ara vermek istiyorum” diye mesaj attı. “Tamam” demekten başka çarem yoktu. Askere döndü, haftalar geçti, hâlâ ses yok.
Ablacım ben onu deli gibi seviyorum ve “asker psikolojisidir, geçer” diye bekliyorum. Ama bu süreçte çok büyük acılar çekiyorum.
Ona 5 yıl boyunca destek çıktım. Bana durmadan “Hayatımın anlamı” diyen biri, şimdi nasıl bu kadar acımasız olabiliyor?
Artık karşımda âşık olduğum o adam yok. 8 aydır sabrediyorum, hayatım zehir oldu. 4 ay kaldı askerliğinin bitmesine. Bu arada bana “Her şey bitti artık” yazacak diye aklım çıkıyor, içim kan ağlıyor. Lütfen bana bir akıl ver abla... ◊ RUMUZ: SÖZÜNDEN DÖNDÜ
YANIT
Sevgili kızım, askerlik son derece ciddi bir deneyimdir. Bir genci olgunlaştıran, ona hayatı tanıtan, onu geleceğe hazırlayan bir dönemdir. Elbette zorludur da... Pek çok gencin askerlik sırasında bocaladığı bir gerçektir. Ancak senin durumun biraz farklı göründü bana.
Belli ki sevdiğin genç, bu ayrılık sırasında bir sebeple senden uzaklaşmış. Canını sıkmak istemem ama bu arada başkasını bulmuş olabilir diye de düşündüm. Örneğin memleketten biri...
Çünkü davranışları senden uzaklaştığına, sana verdiği sözleri tutmadığına göre de gönlünün başkasına kaydığına işaret ediyor.
İzin için memleketine döndüğünde sana haber vermemesi, seni hiç aramaması bunun göstergesi gibi geldi bana...
İnsan bunca yıllık sevdiğine verdiği sözden döner mi? Onu arayıp sormaz mı? “Ben ara vermek istiyorum” dediğine göre sana işaret vermiş. “Bitiriyorum” diyememiş de seni kırmamak için bu şekilde açıklamış.
Her ne olduysa oldu, artık bu ilişkiyi yürütmek istemediği ortada.
Bunları gerçeği görmen ve artık ona daha fazla umut bağlamaman için söylüyorum. Genç bir kız olarak gururunu ayaklar altına almasına izin verme, sakın ona yalvarıp yakarmaya da kalkışma.
Hem sen 5 yıllık ilişki diyorsun ama yanlış anlamadımsa ayrı şehirlerde yaşıyormuşsunuz. Çok nadiren bir araya geliyormuşsunuz.
Beraberliğinizi 5 yıllık bir ilişki diye yorumlaman yanlış. Bu durumda onu unutman çok daha kolay olacaktır.
Asker psikolojisidir geçer diye bekliyorum
5 yıllık sevgilim, askere giderken “Yaza nişanlanır, asker dönüşü de evleniriz” demişti. Ama askere gittikten sonra değişti. Önce nişanı iptal etti, sonra ilişkimize ara vermek istediğini söyledi. Askerlik psikolojisi olduğunu düşünüyorum ama çok da acı çekiyorum.
Güzin Ablacım, benim 5 yıllık bir ilişkim var. Çok mutlu ve huzurluyduk. Aramızda mesafeler vardı ama her gün konuşuyorduk, arada bir görüşüyorduk.
Sözler verdi, “Önümüzdeki yaz nişan yapalım, askerliğim bitince de evleniriz” dedi. Beni ailesine anlattı. Ben de aileme söyledim, evlenmemize razı oldular.
Dediğim gibi ilişkimiz çok güzel devam ediyordu, artık evleneceğiz diye çeyiz hazırlamaya başlamıştım. Derken sevdiğim genç askere gitti, 1.5 ay sonra da tamamen değişti.
Canımı yakan sözler söylemeye başladı. Bütün laflarını yuttum, “askerdir, özlem içindedir, sorunları vardır, geçer” deyip sabrettim.
Yaz ayları yaklaşırken “Yazın nişan olmaz ama izin alırım, görüşürüz” dedi. Ona da “tamam” dedim. Her gün mesajlaşmaya devam ettik, haftada 1-2 kez de konuşuyorduk.
Bazen soğuk geliyordu sesi, nedenini sorduğumda “Psikolojim çok bozuk” diyordu. Yaz geldi, ben nihayet görüşeceğiz diye beklerken “İzin alamıyorum ama söz kışın görüşeceğiz” dedi. Yine kabul ettim.
Sonunda olan oldu, “Ağustosta izin alamam” demesine rağmen izin aldı, memleketine gitti. Bana da “Ara vermek istiyorum” diye mesaj attı. “Tamam” demekten başka çarem yoktu. Askere döndü, haftalar geçti, hâlâ ses yok.
Ablacım ben onu deli gibi seviyorum ve “asker psikolojisidir, geçer” diye bekliyorum. Ama bu süreçte çok büyük acılar çekiyorum.
Ona 5 yıl boyunca destek çıktım. Bana durmadan “Hayatımın anlamı” diyen biri, şimdi nasıl bu kadar acımasız olabiliyor?
Artık karşımda âşık olduğum o adam yok. 8 aydır sabrediyorum, hayatım zehir oldu. 4 ay kaldı askerliğinin bitmesine. Bu arada bana “Her şey bitti artık” yazacak diye aklım çıkıyor, içim kan ağlıyor. Lütfen bana bir akıl ver abla... ◊ RUMUZ: SÖZÜNDEN DÖNDÜ
YANIT
Sevgili kızım, askerlik son derece ciddi bir deneyimdir. Bir genci olgunlaştıran, ona hayatı tanıtan, onu geleceğe hazırlayan bir dönemdir. Elbette zorludur da... Pek çok gencin askerlik sırasında bocaladığı bir gerçektir. Ancak senin durumun biraz farklı göründü bana.
Belli ki sevdiğin genç, bu ayrılık sırasında bir sebeple senden uzaklaşmış. Canını sıkmak istemem ama bu arada başkasını bulmuş olabilir diye de düşündüm. Örneğin memleketten biri...
Çünkü davranışları senden uzaklaştığına, sana verdiği sözleri tutmadığına göre de gönlünün başkasına kaydığına işaret ediyor.
İzin için memleketine döndüğünde sana haber vermemesi, seni hiç aramaması bunun göstergesi gibi geldi bana...
İnsan bunca yıllık sevdiğine verdiği sözden döner mi? Onu arayıp sormaz mı? “Ben ara vermek istiyorum” dediğine göre sana işaret vermiş. “Bitiriyorum” diyememiş de seni kırmamak için bu şekilde açıklamış.
Her ne olduysa oldu, artık bu ilişkiyi yürütmek istemediği ortada.
Bunları gerçeği görmen ve artık ona daha fazla umut bağlamaman için söylüyorum. Genç bir kız olarak gururunu ayaklar altına almasına izin verme, sakın ona yalvarıp yakarmaya da kalkışma.
Hem sen 5 yıllık ilişki diyorsun ama yanlış anlamadımsa ayrı şehirlerde yaşıyormuşsunuz. Çok nadiren bir araya geliyormuşsunuz.
Beraberliğinizi 5 yıllık bir ilişki diye yorumlaman yanlış. Bu durumda onu unutman çok daha kolay olacaktır.