Arkadaşımın sevgilisiyle birlikte oldum

Yakın bir arkadaşımın sevgilisiyle beraber oldum. Bu büyük hata beni yıpratıyor. Durumu arkadaşıma anlatıp anlatmama konusunda kararsızım.

Merhaba Güzin Abla, ben 25 yaşında bir kadınım. Büyük bir şirkette çalışıyorum. En yakın arkadaşım ile onun sevgilisi de aynı şirkette.

Arkadaşımın 1.5 yıllık güzel bir ilişkisi var. Zaten o, sevgilisi ve ben yakın arkadaşlarız, sürekli bir aradayız.

Bir süredir arkadaşım terfi alma düşüncesiyle çok çalışıyordu. Biraz ihmal ettiği için sevgilisiyle arası bozuldu.

Tam bu olaylar olurken ben babamı kaybettim, zor bir döneme girdim. O süreçte arkadaşımın sevgilisi bana çok destek oldu ve ne yazık ki haddinden fazla yakınlaştık. Bir hata yapıp birlikte olduk.

Aklım başıma gelince bundan büyük pişmanlık duydum, günlerce ağladım. Yaptığımdan çok utandım.

Arkadaşımın sevgilisinin de aynı durumda olduğunu düşünüyordum ama o gayet mutluymuş meğer.

Hatta arkadaşımla da barışmışlar, “Aramızı bozma” diyor şimdi bana. Bana günlük şeylerden bahsediyor, ayak üstü sohbet etmeye çalışıyor eskisi gibi.

Sanki hiç birbirimize dokunmadık, sanki sevdiğimiz birini aldatmadık. İkisi de mutlular.

Hatta dün izin alıp tatil için yurtdışına gittiler.

Bense üzerinden üç ay geçmesine rağmen olanları unutamıyorum. Kendisi o kadar kadar iyi biri ki, yüzüne bakınca kıpkırmızı oluyorum.

Ne yapmalıyım abla, sence arkadaşıma söylemeli miyim?

◊ RUMUZ: SAKİN

Yanıt

Sevgili kızım, insanların hayatta zayıf anları vardır. Normal zamanlarda yapmayı düşünmedikleri şeyleri öyle anlarda yapabilirler. Daha sonra da aynen senin gibi vicdan azabı yaşar, ne yapacaklarını bilemezler.

Ancak benim hissettiğim şu; üzüntünün tek sebebi kız arkadaşına ihanet etmiş olman değil. O adamın seni tamamen unutmuş, sevdiği kadına dönüp yaşananları yok saymış olmasından da etkilenmişsin.

Şu anda sen gerçekten o yakınlaşmanın vicdan azabını mı yaşıyorsun, yoksa o genç adamla yaşadıklarını unutamıyor, onun ise unuttuğunu görerek acı mı çekiyorsun?

Her neyse...

Artık o ikisinin yeniden mutlu olduğunu bilerek bu olayı kalbine gömmelisin.

Belli ki o genç adam da seninle yakınlaşarak büyük bir hataya düşmüş, büyük ihtimalle onun da zayıf anına denk gelmiş...

Eğer gerçekten kız arkadaşını düşünüyorsan, bu yaşananları unut. Eğer o genci bu şekilde kazanacağını sanıyorsan, yanılıyorsun. Söylemekle hiçbir şey kazanamazsın. Tam tersine... Yaşanacak skandal yüzünden hem onu, hem arkadaşını hatta belki de işini kaybedersin.

Şu andan itibaren kız arkadaşınla ve sevdiği adamla eskisi gibi yakın arkadaş olabilmen pek mümkün değil.

Ama aniden onlara sırtını çevirmen de hoş olmaz. Giderek araya mesafe koymaya başlar, eskisi kadar sık görüşmekten kaçınırsın.

Bu süreçte de o gence karşı duygularını ne yapar eder unutmaya bakarsın.

Kimse beni sevmiyor zaten çok çirkinim

Merhaba Güzin Ablacım, benim bir derdim var. Annemle babam ben küçükken ayrıldılar, babamı tanımıyorum bile... Yani hiç görüşmüyoruz.

Ailede herkes benden nefret ediyor.

Teyzemin büyük oğlu evli ve 2 de çocuğu var. Özellikle o, bana takmış durumda... Ben küçükken boğazımı sıkmıştı, beni neredeyse öldürüyordu. O günden beri psikolojim bozuk.

Çevremdekilere güvenmek istiyorum ama olmuyor...

Bir de ben çok çirkinim.

Kendimi toparlamak, mutlu olabilmek için ne yapmam lazım, ne olur bir çözüm öner bana.

◊ Rumuz: ÇÖZÜM BUL

Yanıt

Sanırım henüz çok gençsin... Anne ve babanın ayrılmış olması, yaşadığın o travma senin psikolojini bozmuş. Oysa günümüzde bu duruma o kadar sık rastlanıyor ki... Lütfen yalnız olmadığını unutma...

Kiminle kalıyorsun bilmiyorum ama ailende seninle yakından ilgilenen kimse yok gibi görünüyor. İnsanların seni sevmediğine ya da çirkin olduğuna nasıl karar verdin bilemiyorum. Ama sanırım, bunları işte bu ilgisizlik nedeniyle takıntı haline getirmişsin.

Teyzenin oğlunun sana yaklaşımı, eğer sen bunları biraz da abartmıyorsan, elbette ki katlanman gereken bir durum değil. Bunu teyzene ya da annene söylemedin mi, yoksa kendi içinde mi bu üzüntüyle kavruldun şimdiye kadar. Eğer böyleyse çok yanlış yapmışsın, büyüklerin durumdan haberdar olmalı.

Ancak genel olarak seni tahlil etmeye çalıştığımda, bazı takıntıların ve yanlış düşüncelerin olduğu kanısına kapılıyorum.

Mutlaka bir psikiyatra görünmen gerektiğini, uzman yardımı alman gerektiğini düşünüyorum sevgili kızım.