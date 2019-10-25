Arkadaşımı bu yanlış ilişkiden kurtarmak istiyorum

İşyerindeki iki arkadaşım bir süredir gizli saklı görüşüyor. Onlar gizlediklerini sansa da durumlarını herkes biliyor. Sorun kızın bekar, adamın evli olması.
Güzin Abla, merhaba... Ben yaklaşık 5 yıldır kurumsal bir firmada çalışıyorum.
Ofisimizde bir süredir dikkatimizi çeken ama kimsenin pek dile getiremediği bir durum var. Anladığımız kadarıyla iki arkadaşımız beraberlik yaşıyor.
Sorun şu, kız bekar ama erkek evli ve üç çocuk sahibi...
Yemeğe birlikte çıkmalar, işe birlikte gidip gelmeler kimsenin gözünden kaçmadı. Hatta birkaç kez hafta sonları dışarıda el ele görenler olmuş. Her ne kadar bunu itiraf etmeseler de artık herkes durumu biliyor.
Adam karısını aldatıyor, üstelik 2 ay önce üçüncü çocukları dünyaya geldi.
Son dönemde kızı da neredeyse her gün ağlarken görüyoruz.
Bunu nasıl kabullendiğini anlayamıyorum.
İkisi de 30’larında insanlar, kısacası olgun yaştalar.
Fakat bu durum şahsen sinirlerimi bozuyor.
Arkadaşımız o üç küçük çocuğun ve eşinin yüzüne nasıl bakabiliyor?
Belki de bir şeyler yaşandı ve bitti ama kız içinden atamıyor, o sebeple ağlıyor, ondan da emin değilim...
Erkekle çok yakın değilim ama kız gerçekten sevdiğim bir arkadaşım. Bir hata yapıyor ya da yaptı.
Her ne olursa olsun ona yardım etmek istiyorum.
Bu konuyu kimse bilmiyor gibi yapsa da aslında herkesin her şeyi bildiğinin farkında.
O arkadaşımıza nasıl yardımcı olabilirim? Yeni bir hayata başlamalı, zaten bunu çok istediğini görüyorum ama ne yapabilirim, bana akıl verir misiniz?
◊ RUMUZ: İHANET
YANIT
Sevgili okurum, işyerindeki arkadaşlarınızla ilgili hassasiyetinizi anlıyorum.
Bir yandan evli olan erkek arkadaşınızın ailesini düşünüyor, bir yandan mutsuz kız arkadaşınızı bu olaydan nasıl yara almadan kurtarabileceğinizi planlıyorsunuz...
Üstelik sanırım bu çok da zor olacak. Keşke bu ilişkinin çok daha erken bir dönemde farkına varabilseydiniz.
Ve bu genç hanımı uyarabilseydiniz. Belki herkes için daha kolay olabilirdi.
Ama “keşke”lerin hiçbir işe yaramadığını öğreneli çok oldu.
Sizin bu anlattıklarınızın işyerindeki basit bir dedikodudan çok öte olduğunun farkındayım.
Gerçekten arkadaşlarınıza, özellikle de kız arkadaşınıza yardımcı olmak istediğinize inanıyorum. Bu yüzden önce bu olayın çok fazla yayılmasını, duyulmasını, konuşulmasını engellemeye çalışın.
Sonrasında sorun, genç kızın kırık kalbini tamir etmekle çözümlenebilir.
Belki henüz çok erken ama sevgiyi hissedebileceği yeni bir arkadaş bulursa hayata bağlanabilir. Bunun için ona yardımcı olamaz mısınız?
Çevrenizde, yakınlarınız arasında uygun biri yok mudur?
Bazen çöpçatanlık yapmak, özellikle de böyle durumlarda, gerçekten sevap diye düşünüyorum.
Bu arada sanırım böylesine bir yanlıştan dönmesi, kendisi için de ciddi bir ders olmuştur.
Arkadaşımı bu yanlış ilişkiden kurtarmak istiyorum
İşyerindeki iki arkadaşım bir süredir gizli saklı görüşüyor. Onlar gizlediklerini sansa da durumlarını herkes biliyor. Sorun kızın bekar, adamın evli olması.
Güzin Abla, merhaba... Ben yaklaşık 5 yıldır kurumsal bir firmada çalışıyorum.
Ofisimizde bir süredir dikkatimizi çeken ama kimsenin pek dile getiremediği bir durum var. Anladığımız kadarıyla iki arkadaşımız beraberlik yaşıyor.
Sorun şu, kız bekar ama erkek evli ve üç çocuk sahibi...
Yemeğe birlikte çıkmalar, işe birlikte gidip gelmeler kimsenin gözünden kaçmadı. Hatta birkaç kez hafta sonları dışarıda el ele görenler olmuş. Her ne kadar bunu itiraf etmeseler de artık herkes durumu biliyor.
Adam karısını aldatıyor, üstelik 2 ay önce üçüncü çocukları dünyaya geldi.
Son dönemde kızı da neredeyse her gün ağlarken görüyoruz.
Bunu nasıl kabullendiğini anlayamıyorum.
İkisi de 30’larında insanlar, kısacası olgun yaştalar.
Fakat bu durum şahsen sinirlerimi bozuyor.
Arkadaşımız o üç küçük çocuğun ve eşinin yüzüne nasıl bakabiliyor?
Belki de bir şeyler yaşandı ve bitti ama kız içinden atamıyor, o sebeple ağlıyor, ondan da emin değilim...
Erkekle çok yakın değilim ama kız gerçekten sevdiğim bir arkadaşım. Bir hata yapıyor ya da yaptı.
Her ne olursa olsun ona yardım etmek istiyorum.
Bu konuyu kimse bilmiyor gibi yapsa da aslında herkesin her şeyi bildiğinin farkında.
O arkadaşımıza nasıl yardımcı olabilirim? Yeni bir hayata başlamalı, zaten bunu çok istediğini görüyorum ama ne yapabilirim, bana akıl verir misiniz?
◊ RUMUZ: İHANET
YANIT
Sevgili okurum, işyerindeki arkadaşlarınızla ilgili hassasiyetinizi anlıyorum.
Bir yandan evli olan erkek arkadaşınızın ailesini düşünüyor, bir yandan mutsuz kız arkadaşınızı bu olaydan nasıl yara almadan kurtarabileceğinizi planlıyorsunuz...
Üstelik sanırım bu çok da zor olacak. Keşke bu ilişkinin çok daha erken bir dönemde farkına varabilseydiniz.
Ve bu genç hanımı uyarabilseydiniz. Belki herkes için daha kolay olabilirdi.
Ama “keşke”lerin hiçbir işe yaramadığını öğreneli çok oldu.
Sizin bu anlattıklarınızın işyerindeki basit bir dedikodudan çok öte olduğunun farkındayım.
Gerçekten arkadaşlarınıza, özellikle de kız arkadaşınıza yardımcı olmak istediğinize inanıyorum. Bu yüzden önce bu olayın çok fazla yayılmasını, duyulmasını, konuşulmasını engellemeye çalışın.
Sonrasında sorun, genç kızın kırık kalbini tamir etmekle çözümlenebilir.
Belki henüz çok erken ama sevgiyi hissedebileceği yeni bir arkadaş bulursa hayata bağlanabilir. Bunun için ona yardımcı olamaz mısınız?
Çevrenizde, yakınlarınız arasında uygun biri yok mudur?
Bazen çöpçatanlık yapmak, özellikle de böyle durumlarda, gerçekten sevap diye düşünüyorum.
Bu arada sanırım böylesine bir yanlıştan dönmesi, kendisi için de ciddi bir ders olmuştur.